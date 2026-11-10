Động lực mới cho Nông nghiệp số Việt Nam

Sự kiện quan trọng này diễn ra trong khuôn khổ “Diễn đàn hợp tác công tư về Kinh tế – Khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao dựa trên dữ liệu

Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc lần này, các bên hướng tới hai mục tiêu trọng tâm là cung cấp nông sản Việt Nam chất lượng cao phục vụ xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản, đồng thời hiện thực hóa nền nông nghiệp chất lượng cao phát triển ổn định dựa trên dữ liệu. Các định hướng này được triển khai bằng cách kết hợp giải pháp chuyển đổi số (DX), hệ thống hỗ trợ canh tác từ xa ứng dụng camera và cảm biến tại vườn trồng với nền tảng nông nghiệp số VNPT Green. Sự hợp tác này là bước tiến cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ đã được ký kết trước đó vào ngày 17/09/2026 tại Hà Nội, tiếp nối các hoạt động khảo sát thực tế vùng trồng và nhu cầu thị trường giữa các doanh nghiệp.

Mục tiêu của sự hợp tác là tìm kiếm, kết nối các trang trại ứng dụng công nghệ cao, đưa nông sản Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe vào thị trường Nhật Bản, quốc tế và các hệ thống siêu thị lớn trong nước. Hoạt động phối hợp tập trung vào kinh doanh nông sản theo tiêu chuẩn Nhật Bản, quản lý sản xuất qua việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu canh tác, cũng như triển khai thử nghiệm (PoC) mô hình kết hợp giữa nền tảng VNPT Green và hệ thống canh tác từ xa để đánh giá và nhân rộng. Tất cả bám sát định hướng “Tầm nhìn trung và dài hạn về Hợp tác Nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản” do Chính phủ hai nước thống nhất về phát triển chuỗi giá trị thực phẩm và đào tạo nhân lực.

Phát huy thế mạnh chuyên biệt và hướng tới tương lai bền vững

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, mỗi doanh nghiệp đảm nhận một vai trò chuyên biệt và bổ trợ lẫn nhau. Cụ thể, Niinuma Tomofarm chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật canh tác chuẩn Nhật Bản, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu, kiểm tra quá trình sản xuất qua nền tảng VNPT Green, đồng thời phụ trách thu mua và làm thủ tục xuất nhập khẩu. VNPT-IT cung cấp, vận hành nền tảng VNPT Green, làm đầu mối kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp để xác minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. NTT e-MOI đóng vai trò kết nối kinh doanh, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và nội địa hóa giải pháp từ Nhật Bản. Trong khi đó, NTT Agritechnology cung cấp hệ thống canh tác từ xa, phối hợp thử nghiệm và liên thông dữ liệu với VNPT Green.

Chia sẻ về định hướng này, ông Sakai Taiga, Chủ tịch Hội đồng quản trị NTT Agritechnology, nhấn mạnh sự kết hợp giữa các giải pháp chuyển đổi số tại Nhật Bản và hạ tầng số VNPT Green sẽ thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển ổn định, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho cả hai nước. Trong giai đoạn tới, các bên sẽ kết nối sâu hơn hệ thống canh tác từ xa với nền tảng VNPT Green, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo sinh trưởng cây trồng. Việc liên thông dữ liệu xuyên suốt chuỗi giá trị sẽ tạo ra mô hình nông nghiệp minh bạch, bền vững, qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ ký kết có sự tham gia của các đại diện lãnh đạo: ông Minowa Yuya – Giám đốc TOMOFARM, ông Phạm Huy Hoàng – Tổng Giám đốc VNPT-IT, ông Watanabe Akira – Tổng Giám đốc NTT e-MOI, và ông Hirotaka Kobayashi – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Marketing NTT Agritechnology.