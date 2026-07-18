Eurowindow Holding - Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong hành trình xây dựng thương hiệu uy tín, phát triển hệ sinh thái bất động sản bền vững và kiến tạo những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Thương hiệu được khẳng định bằng năng lực phát triển bền vững

Chương trình “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” là hoạt động thường niên do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, hoạt động hiệu quả, sở hữu năng lực cạnh tranh cao và tạo được dấu ấn trên thị trường.

Eurowindow Holding được vinh danh trong Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026 lĩnh vực Bất động sản - Xây dựng. (Ảnh: Eurowindow Holding)

Để được vinh danh trong Top 10, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe như: mức độ nhận biết và uy tín thương hiệu trên thị trường; chất lượng sản phẩm, dịch vụ; kết quả hoạt động kinh doanh; khả năng đổi mới sáng tạo; năng lực cạnh tranh; việc thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Việc Eurowindow Holding được xướng tên trong Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026 cho thấy những thành quả nổi bật của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển dài hạn, lấy chất lượng, uy tín và phát triển bền vững làm nền tảng.

Eurowindow Holding đẩy mạnh phát triển hàng loạt khu đô thị xanh trên toàn quốc

Với gần 20 năm phát triển, Eurowindow Holding từng bước khẳng định vị thế thông qua hệ sinh thái đa ngành, đặc biệt là lĩnh vực phát triển bất động sản. Không chỉ chú trọng kiến tạo các công trình chất lượng, doanh nghiệp còn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy con người và môi trường làm trọng tâm trong mọi hoạt động đầu tư.

Hiện nay, Eurowindow Holding là một trong những đơn vị tiên phong phát triển hàng loạt dự án khu đô thị xanh tại trung tâm thành phố cũ, thủ phủ các tỉnh sau khi sáp nhập. Doanh nghiệp không chỉ kiến tạo những khu đô thị xanh với cảnh quan xanh, đáp ứng tiêu chí công trình xanh, vận hành tiết kiệm năng lượng, mà còn xây dựng hệ sinh thái tiện ích bền vững, góp phần định hình những chuẩn mực sống mới cho cư dân. Có thể kể đến các khu đô thị như Eurowindow Sport Garden và Eurowindow Central Avenue tại Nghệ An, Eurowindow Light City tại Thanh Hóa, Eurowindow River City tại Hưng Yên, Euro Green Capital và Eurogreen Avenue tại Tây Ninh,...

Eurowindow Holding kiến tạo Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City tại Thanh Hóa với quy hoạch khu đô thị xanh, hiện đại. (Ảnh: Eurowindow Holding)

Các dự án có hệ thống cây to, cao, tán rộng, thảm thực vật đa tầng cùng diện tích mặt nước lớn giúp điều hoà khí hậu mang đến không khí trong lành. Nhờ sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng, mỗi công trình có thể giảm 15–30% chi phí vận hành hàng tháng. Trong bối cảnh nhận thức của cộng đồng có nhiều thay đổi theo hướng bền vững, các dự án khu đô thị xanh hiện có tính thanh khoản nhanh, tiềm năng tăng giá cao.

Nhìn từ các sản phẩm phát triển bởi Eurowindow Holding, chúng ta dễ dàng nhận ra, điểm chung ở các dự án được quy hoạch diện tích cây xanh, mặt nước lớn; sử dụng vật liệu cao cấp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng với cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E) – loại vật liệu có khả năng cản tới 96% tia UV và giảm khoảng 40% lượng nhiệt hấp thụ, giúp chống ồn, tiết kiệm điện.

Bên cạnh vật liệu, Eurowindow Holding còn sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa giúp giảm chi phí vận hành, ngay cả khi điện lưới địa phương bị cắt, các khu đô thị vẫn sáng đèn. Ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tưới cây. Ngoài ra, Eurowindow Holding cũng rất “chịu chi”, đầu tư hệ thống thu gom rác thải thông minh vận hành bằng điện mặt trời.