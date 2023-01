EVNNPC: Hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, hướng tới "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2022

Năm 2022, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) được dự báo đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của giá nguyên liệu thế giới tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện và làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo cân đối tài chính của Tổng công ty.

Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang vận dụng nhiều giải pháp xử lý vi phạm khoảng cách an toàn pha - đất.

Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía Bắc.

Với những tác động nặng nề như vậy, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2022 với phương châm hành động “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, đã đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía Bắc.

Ông Trần Đình Nhân trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của EVNNPC đạt 86,3 tỷ kWh, là đơn vị có điện thương phẩm lớn nhất trong 5 Tổng công ty phân phối.

Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 64,43% (tăng 4,87%), quản lý tiêu dùng chiếm 28,67% (tăng 3,95%); thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,79% (tăng 29,64%), nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,61% (tăng 8,91%); các thành phần hoạt động khác chiếm 2,51% (tăng 15,01%).

Công nhân Điện lực Phù Yên xử lý khiếm khuyết trên đường dây.

Trong năm qua, tổn thất lưới điện trung áp giảm 0,20% so với năm 2021, tổn thất lưới điện hạ áp giảm 0,41% so với năm 2021. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tổng công ty năm 2022 thực hiện 4,30%, giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn 0,1% so với kế hoạch EVN giao. Độ tin cậy cung cấp điện đạt: Maifi: 2,11 lần; Saidi: 405,12 phút; Saifi: 4,35 lần.

Tính đến hết tháng 12/2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn EVNNPC đạt 84,45%, vượt 13,05% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2022; 100% dịch vụ được thực theo phương thức điện tử; 100% dịch vụ điện được trực tuyến mức độ 4 được cung cấp và số khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến mức độ 4 với tỷ lệ đạt 99,95%.

Điện lực Duy Tiên, Hà Nam cải tạo nhiều hạng mục, công trình, nâng cấp đường dây lên vận hành 22kV nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng, kết thúc năm 2022, EVNNPC đã thực hiện khởi công được 98/98 dự án, đạt 100% kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2021; đóng điện được 62/60 dự án đạt 103,3% kế hoạch.

Năm 2023 hướng đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trong công tác chuyển đổi số, Tổng công ty đã trở thành đơn vị tiên phong trong ngành Điện trong việc thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ số hóa và công nghệ thông tin như: Số hoá dữ liệu; số hoá quy trình nghiệp vụ; tương tác trên không gian số;

Chủ tịch Đỗ Nguyệt Ánh trao tặng Giải Nhất cho Công ty Điện lực Hưng Yên đơn vị dẫn đầu trong năm 2022.

Áp dụng công nghệ mới, tự động hoá trong hoạt động SXKD; đảm bảo hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn thông tin. Tính đến hết năm 2022, EVNNPC đã hoàn thành 11/11 nhiệm vụ Tập đoàn giao chung các Tổng công ty giai đoạn 2021-2022, hoàn thành 8/12 nhiệm vụ Tổng công ty đăng ký với Tập đoàn đến năm 2025.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện trao Giải Nhì cho Công ty Điện lực Lai Châu và Thanh Hóa.

Với những kết quả đạt được năm 2022, bước sang năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tổng công ty.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Xử lý tồn tại khiếm khuyết lưới điện 110kV năm 2022 và kế hoạch năm 2023 để giảm thiểu sự cố, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu sự cố 110kV Tập đoàn giao.

Thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác quản trị các chỉ tiêu sự cố, độ tin cậycung cấp điện từ cấp đơn vị cơ sở theo đúng hướng dẫn của Tổng công ty; tập trung nhiều giải pháp đảm bảo giảm thiểu sự cố lưới điện trung, hạ áp trong năm 2023. Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên./.