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EVNNPC tăng tốc đầu tư lưới điện, đón đầu nhu cầu tăng trưởng kinh tế miền Bắc

Thứ Sáu, 10:07, 13/11/2026
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VOV.VN - Trong 10 tháng năm 2026, EVNNPC ghi dấu ấn với sản lượng điện thương phẩm đạt 100,36 tỷ kWh, tăng 12,39%; khởi công 51 dự án và đóng điện 49 dự án lưới điện 110kV. Đơn vị đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển năng lượng sạch đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế khu vực miền Bắc.

Bảo đảm cung ứng điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Trong 10 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục duy trì kết quả tích cực trong bảo đảm cung ứng điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và phát triển hạ tầng lưới điện. Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, EVNNPC chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, ứng dụng công nghệ và phát triển năng lượng sạch, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc.

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Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, TGĐ EVNNPC phát biểu tại Hội nghị về công tác cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển và giải tỏa nguồn điện.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, EVNNPC đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Theo số liệu của EVNNPC, trong tháng 10/2026, sản lượng điện thương phẩm đạt 10,97 tỷ kWh, tăng 19,45% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 100,36 tỷ kWh, tăng 12,39% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng trưởng mạnh tại khu vực miền Bắc, đồng thời cho thấy nỗ lực của EVNNPC trong việc đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Cùng với bảo đảm cung ứng điện, EVNNPC tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện. Đáng chú ý, chỉ số thời gian mất điện bình quân của khách hàng (SAIDI) trong 10 tháng năm 2026 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của việc tăng cường quản lý kỹ thuật, chủ động phòng ngừa sự cố, đẩy mạnh sửa chữa điện nóng và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện.

evnnpc tang toc dau tu luoi dien, don dau nhu cau tang truong kinh te mien bac hinh anh 2

Trong công tác phát triển hạ tầng điện, EVNNPC tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Trong 10 tháng năm 2026, Tổng công ty đã khởi công 51 dự án và hoàn thành đóng điện 49 dự án lưới điện 110kV, đồng thời triển khai nhiều công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp tại các địa phương.

Các công trình góp phần nâng cao năng lực cấp điện, tăng cường khả năng liên kết lưới điện, hạn chế tình trạng đầy tải, quá tải cục bộ và nâng cao chất lượng điện năng, đặc biệt tại những khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Qua đó, EVNNPC từng bước hoàn thiện hạ tầng điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Song song với đó, EVNNPC tiếp tục thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Lũy kế 10 tháng năm 2026, toàn Tổng công ty đã phát triển mới hơn 18.600 khách hàng với tổng công suất gần 813 MW. Kết quả này cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người dân và doanh nghiệp đối với các giải pháp năng lượng sạch, góp phần nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

evnnpc tang toc dau tu luoi dien, don dau nhu cau tang truong kinh te mien bac hinh anh 3

Một điểm nhấn khác là việc EVNNPC tiếp tục triển khai hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) trên lưới điện phân phối. Đến hết tháng 10/2026, Tổng công ty đã hoàn thành đóng điện hệ thống BESS tại 37 trạm biến áp, góp phần nâng cao tính linh hoạt trong vận hành lưới điện, hỗ trợ điều tiết phụ tải và tăng khả năng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng dữ liệu trong quản lý, điều hành, vận hành lưới điện và dịch vụ khách hàng. Các giải pháp được triển khai theo hướng nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý và từng bước nâng cao trải nghiệm của khách hàng sử dụng điện.

Bên cạnh đó, EVNNPC tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương trong công tác bảo đảm cung ứng điện, phát triển lưới điện và giải tỏa công suất các nguồn điện, nhất là tại các tỉnh miền núi có tiềm năng thủy điện. Việc phối hợp chặt chẽ giữa ngành Điện và địa phương góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

evnnpc tang toc dau tu luoi dien, don dau nhu cau tang truong kinh te mien bac hinh anh 4

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đẩy mạnh hoạt động tri ân khách hàng

Trong những tháng cuối năm 2026, EVNNPC tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát lưới điện, chủ động phát hiện, xử lý các nguy cơ sự cố, đặc biệt tại những khu vực có phụ tải tăng cao. Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động và ứng dụng công nghệ trong giám sát vận hành tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm an toàn cho người lao động và hệ thống điện.

Đối với các công trình điện, EVNNPC tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình theo kế hoạch, ưu tiên những dự án có vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển của các địa phương.

evnnpc tang toc dau tu luoi dien, don dau nhu cau tang truong kinh te mien bac hinh anh 5
EVNNPC quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đẩy mạnh hoạt động tri ân khách hàng.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường kiểm soát công tác ghi chỉ số, đo đếm và phát hành hóa đơn tiền điện, bảo đảm chính xác, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, Tổng công ty đẩy mạnh các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và nâng cao chất lượng các dịch vụ điện trực tuyến.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, EVNNPC sẽ triển khai Tháng Tri ân khách hàng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện và cộng đồng. Các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

evnnpc tang toc dau tu luoi dien, don dau nhu cau tang truong kinh te mien bac hinh anh 6
Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai tích cực phối hợp vận hành, huy động công suất phát điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện miền Bắc.

Cùng với đó, EVNNPC tiếp tục hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN, vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của người lao động ngành Điện. Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động vì cộng đồng tiếp tục được EVNNPC và các đơn vị thành viên quan tâm triển khai, góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động ngành Điện miền Bắc tận tâm, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng khách hàng và nhân dân.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, EVNNPC tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời nâng cao chất lượng cung ứng điện và dịch vụ khách hàng, tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

CTV Phương Anh/VOV.VN
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