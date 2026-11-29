Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2026), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) triển khai chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động an sinh xã hội.

Tháng tri ân khách hàng 2026, EVNNPC triển khai nhiều hoạt động trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, từ nâng cao chất lượng dịch vụ điện, ứng dụng công nghệ đến hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và lan tỏa các hoạt động an sinh xã hội.

Với chủ đề “Vì mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, EVN không ngừng đổi mới để nâng tầm trải nghiệm khách hàng”, chương trình được triển khai trong tháng 12/2026 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Thông qua các hoạt động trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, EVNNPC mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng, tăng cường sự gắn kết, củng cố niềm tin và sự đồng hành lâu dài giữa ngành Điện với khách hàng và cộng đồng.

Đổi mới dịch vụ, nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Xác định chất lượng cung cấp điện là nền tảng quan trọng để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, cải tạo, hiện đại hóa lưới điện, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành nhằm giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đặc biệt đối với lưới điện trung áp và hạ áp; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trong Tháng tri ân khách hàng năm 2026, EVNNPC dự kiến triển khai các hoạt động tri ân đối với 5.425 khách hàng và tổ chức 31 hội nghị khách hàng. Tổng công ty đặc biệt chú trọng ghi nhận, cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp thực hiện dịch chuyển phụ tải, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2026. Đây cũng là dịp để các đơn vị Điện lực trực tiếp lắng nghe, giải đáp thắc mắc, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng, từ đó tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ.

Nhân viên Điện lực hỗ trợ khách hàng vệ sinh trạm biến áp trong chương trình Tháng tri ân khách hàng.

EVNNPC tập trung phát triển dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 theo hướng đa dạng, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, từ kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng hệ thống và thiết bị điện sau công tơ đến sửa chữa sự cố điện ngầm, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phục vụ trạm sạc, trụ sạc xe điện.

Dự kiến, hơn 1.200 khách hàng sẽ được hỗ trợ kiểm tra, rà soát, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ; hơn 550 lượt hỗ trợ vệ sinh trạm biến áp, thí nghiệm máy biến áp sẽ được thực hiện cho các cơ quan, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và bảo đảm an toàn trong sử dụng điện.

Nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng trên môi trường số, EVNNPC đẩy mạnh quảng bá, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH, trang Chăm sóc khách hàng EVN trên website www.evn.com.vn và 12 dịch vụ công ngành Điện trên ứng dụng VNeID. Tổng công ty đồng thời tăng cường giới thiệu Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVN 1558 – đầu số thống nhất trên toàn quốc, song song với việc duy trì Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNNPC 19006769, bảo đảm tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7, giúp khách hàng thuận tiện tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ điện.

Tổng công ty đồng thời triển khai thí điểm xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, khảo sát, đo lường và đánh giá trải nghiệm đối với các dịch vụ điện, ưu tiên dịch vụ cấp điện mới; tăng cường phối hợp với các đối tác triển khai chương trình ưu đãi khi khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến, thanh toán tiền điện qua các kênh điện tử; tư vấn miễn phí về tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Cùng với đó, EVNNPC đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống cháy nổ, đặc biệt trong dịp cuối năm, lễ, Tết; khuyến khích khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), từng bước hình thành thói quen tiêu dùng điện thông minh, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch; chủ động cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến chính sách giá điện mới áp dụng từ ngày 01/11/2026.

Nhân viên Điện lực tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh: “Đối với EVNNPC, tri ân khách hàng không chỉ là hoạt động thường niên vào dịp cuối năm mà còn là trách nhiệm xuyên suốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi hoạt động tri ân phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng, mang lại những giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tổng công ty sẽ tiếp tục chủ động lắng nghe, đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng. Sự tin tưởng, đồng hành và hài lòng của khách hàng chính là động lực để EVNNPC không ngừng đổi mới và hoàn thiện”.

Lan tỏa giá trị, sẻ chia cùng cộng đồng

Một trong những điểm nhấn của Tháng tri ân khách hàng năm 2026 là chương trình “Thắp sáng đường quê” với dự kiến lắp đặt 2.875 bộ đèn LED chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại các khu vực nông thôn chưa có hệ thống đèn đường.

Thông qua sự phối hợp giữa các Công ty Điện lực, Tỉnh Đoàn và chính quyền địa phương, chương trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, EVNNPC dự kiến tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 1.546 hộ nghèo, gia đình chính sách và 160 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt, thay thế bóng đèn tiêu hao nhiều điện bằng đèn LED tiết kiệm điện cho hơn 1.700 hộ gia đình.

Các Công ty Điện lực tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương tổ chức đánh giá mức độ an toàn của hệ thống điện trong gia đình; hỗ trợ sửa chữa miễn phí hệ thống điện sau công tơ, thay thế đường dây, thiết bị điện mất an toàn và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ CBNV EVNNPC lắp đặt đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời.

Hướng tới những giá trị hỗ trợ lâu dài, EVNNPC cũng nghiên cứu triển khai tài trợ lắp đặt miễn phí hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo có điều kiện phù hợp, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo dưỡng nhằm phát huy hiệu quả sử dụng. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người già neo đơn, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do ngành Điện phụng dưỡng tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Tháng tri ân khách hàng năm 2026, EVNNPC và các đơn vị thành viên tiếp tục hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XII với thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng”, thu hút 3.923 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trên toàn Tổng công ty. Cùng với hoạt động hiến máu, EVNNPC tổ chức chương trình hiến tóc tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ góp phần mang lại niềm tin, hy vọng cho người bệnh mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và những giá trị văn hóa tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động EVNNPC.

Bằng những hoạt động thiết thực trong Tháng tri ân khách hàng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc trân trọng gửi lời cảm ơn tới toàn thể khách hàng sử dụng điện, các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đối tác và các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn tin tưởng, đồng hành và chia sẻ cùng Tổng công ty trong suốt thời gian qua.

EVNNPC mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp quý báu để không ngừng đổi mới, hoàn thiện phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng, thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững với phương châm luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.