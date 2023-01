Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI đã tìm ra nhà vô địch

Sau hơn một tháng tranh tài, mùa giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI đã bước vào trận chung kết vào ngày 8/1/2023 vừa qua. Hai đội tuyển đến từ Trường THPT Thạch Thất và Trường THPT Phan Huy Chú đã tạo nên không khí thi đấu vô cùng sôi nổi, quyết liệt trên tại sân vận động Trung tâm TDTT quận Hoàng Mai.

Với lịch sử 20 mùa thi đấu tổ chức thành công, ghi dấu hàng nghìn trận đấu đẹp mắt đến từ những lứa cầu thủ trẻ tuổi, giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô là giải thi đấu thể thao luôn được đông đảo lứa tuổi học trò mong chờ sau mỗi mùa giải giảng. Đây là giải bóng do Báo An Ninh Thủ Đô tổ chức và nhãn hàng nước uốn vận động Number 1 Active Chanh Muối tài trợ thường niên nhằm tạo sân chơi giao lưu thể thao, văn hóa giữa học sinh các trường, đồng thời nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của nhiều cầu thủ tương lai.

Mùa giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần XXI năm 2022 quy tụ 82 đội tuyển thi đấu đến từ 82 trường THPT trên địa bàn Hà Nội được đánh giá chất lượng cầu thủ chuyên môn cao đã tạo nên không khí thi đấu vô cùng sôi động, quyết liệt ngày từ những trận mở màn.

Trải qua hơn 1 tháng tranh tài quyết liệt, trận chung kết mùa giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI năm 2022 được mong chờ nhất đã chính thức diễn ra vào 8/1/2022. Tại sân vận động Trung tâm TDTT quận Hoàng Mai, đông đảo cổ động viên đã có mặt từ rất sớm để theo dõi màn tranh tài hứa hẹn bùng nổ giữa 2 đội tuyển xuất sắc nhất mùa giải đến từ Trường THPT Thạch Thất và Trường THPT Phan Huy Chú.

Đúng với tính chất của trận thi đấu giành chức vô địch, ngay từ những cú sút tấn công đầu tiên, hai đội tuyển đã cho thấy sự quyết tâm giành chiến thắng của mình. Tuy nhiên, trong khi các cầu thủ trường THPT Thạch Thất lùi về khá sâu phòng thủ chắc chắn thì các cầu thủ trường Phan Huy Chú chủ động hơn trong việc lên bóng và tạo ra nhiều cơ hội bứt phá. Kết quả, đội Trường THPT Phan Huy Chú đã chiến thắng thuyết phục 2-0 và giành ngôi vô địch giải đấu.

Đội tuyển Trường THPT Phan Huy Chú lần đầu tiên lên ngôi ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Có thể nói, đây là quả ngọt đã được hái sau 8 năm liên tiếp đội tuyển này miệt mài tham gia thi đấu. Đặc biệt, tiền đạo của đội tuyển này là Đặng Cao Phúc cũng xuất sắc giành ngôi Vua phá lưới của giải với tổng cộng 14 bàn thắng. Cầu thủ này trở thành một trong những tiền đạo đạt hiệu suất cao nhất lịch sử giải đấu với 1,75 bàn/trận.

Không khí thi đấu quyết liệt trên sân cỏ ngày chung kết

Nước uống vận động Number 1 Active Chanh muối đồng hành tiếp sức cùng các cầu thủ

Với công tác hỗ trợ ân cần đến từ ban tổ chức và sự tiếp sức đồng hành đến từ Tập đoàn Tân Hiệp Phát với nhãn hàng Number 1 Active Chanh Muối, các cầu thủ tham dự mùa giải năm nay đều được đảm bảo về mặt sức khỏe lẫn tinh thần trong quá trình tham gia thi đấu. Để tránh việc mất nước mất khoảng do đổ mồ hôi liên tục trong quá trình thi đấu, nhãn hàng Number 1 lựa chọn sản phẩm nước Number 1 Active đồng hành cùng các cầu thủ.

Đại diện Nhãn hàng Number 1 chúc mừng nhà vô địch sau trận chung kết

Ngoài ra, Number 1 Active Chanh Muối và Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng nhiều vận động viên thể thao tại các giải thi đấu trong và ngoài nước yêu cầu năng lượng và độ bền cao. Một trong số đó là nữ Việt Nam vô địch đầu tiên giải siêu cực ly 3 môn siêu Ultra Triathlon World Championship – Vũ Phương Thanh. Cô đã chinh phục thành công lộ trình 38km bơi, 1.800km đạp xe và chạy bộ 422km tại giải với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương 13 ngày 16 giờ 27 phút 55 giây.

Tinh thần thể thao cùng tinh thần Number 1 được lan tỏa khắp sân vận động

Tham dự buổi bế mạc trao giải trong vai trò đại diện nhãn hàng Number 1 Active Chanh Muối, chị Vũ Phương Thanh chia sẻ ấn tượng về mùa giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI năm 2022 “Tôi thấy được sự nỗ lực đến từ các đội tuyển học sinh tham gia mùa giải năm nay. Tất cả các bạn thật sự làm hết sức mình. Tinh thần Number 1 cũng như tinh thần luôn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình đã được chính các bạn làm tỏa sáng trên sân cỏ. Tôi cũng như nhãn hàng Number 1 Active Chanh Muối rất hy vọng tinh thần này sẽ luôn được các tiếp tục phát huy trong hành trình học tập, thi đấu và không ngừng lan tỏa đến mọi người xung quanh.”

Giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI năm 2022 đã khép lại thành công, để lại dấu ấn về những thành tích thi đấu của các cầu thủ lứa tuổi học trò. Đây hứa hẹn sẽ là sân chơi thể thao uy tín giúp nuôi dưỡng và phát triển nhân tài thể thao cho quốc gia trong tương lai./.