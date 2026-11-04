Haier và Ferroli cộng hưởng sức mạnh, nâng tầm giải pháp HVAC thông minh

Haier Smart Home chính thức sở hữu Ferroli ASEAN

Giao dịch đã được Haier Smart Home Co., Ltd. (công ty con thuộc Tập đoàn Haier) và Ferroli ASEAN ký kết thành công vào ngày 23/10. Quá trình giao dịch quy tụ nhiều tổ chức tư vấn quốc tế uy tín. Phía Haier có sự đồng hành của OC&C (cố vấn thương mại), Clifford Chance (cố vấn pháp lý) và KPMG (tư vấn tài chính, thuế, nhân sự, IT). Trong khi đó, BonelliErede, YKVN (cố vấn pháp lý) và EY (cố vấn tài chính) là các đơn vị tư vấn cho thương hiệu Ferroli.

Lễ công bố Ferroli ASEAN chính thức gia nhập “đại gia đình” Haier

Việc gia nhập "đại gia đình" Haier giúp Ferroli ASEAN có thêm bệ phóng vững chắc về nguồn lực toàn cầu và công nghệ.

Đánh giá về cột mốc này, ông Antonio Recinella, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ferroli khẳng định: “Việc hoàn tất giao dịch này minh chứng cho sức mạnh của thương hiệu Ferroli và những thành tựu xuất sắc mà đội ngũ của chúng tôi tại Đông Nam Á đã đạt được. Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng Ferroli ASEAN trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về máy nước nóng tại Việt Nam, với năng lực sản xuất mạnh mẽ, thương hiệu được công nhận rộng rãi và đội ngũ nhân viên xuất sắc.

Chúng tôi tự hào về những gì đã đạt được và tin tưởng rằng Haier sẽ hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp. Giao dịch cho phép chúng tôi tập trung hơn nữa nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi về sưởi ấm và HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí), đẩy nhanh đổi mới và củng cố vị thế dẫn đầu tại các thị trường quốc tế trọng điểm”.

Lễ công bố Ferroli ASEAN chính thức gia nhập "đại gia đình"Haier diễn ra ngày 3/11

Theo Metric Analytics, tổng doanh số ngành điện gia dụng trên 3 sàn thương mại điện tử lớn nhất trong 3 tháng đầu năm tại Việt Nam đạt 6.567,2 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Con số này cho thấy nhu cầu thị trường vẫn duy trì ổn định. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẵn sàng xuống tiền cho các sản phẩm có giá trị cao, ưu tiên tìm kiếm giải pháp tiết kiệm điện, hỗ trợ sức khỏe và tự động hóa.

Sự thay đổi hành vi tiêu dùng dẫn tới phân hóa thị trường với phân khúc trung và cao cấp trở thành sân chơi của các thương hiệu quốc tế lớn. Trong khi đó, tập đoàn Ferroli khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực giải pháp sưởi ấm, làm nóng nước và điều hòa không khí.

Cộng hưởng nguồn lực để đi xa hơn

Ferroli ASEAN là câu chuyện thành công trong danh mục đầu tư quốc tế của Ferroli khi là một trong những thương hiệu hàng đầu trên thị trường máy nước nóng điện tại Việt Nam và nằm trong top ba về thị phần. Danh mục sản phẩm của công ty gồm máy nước nóng gián tiếp, máy nước nóng trực tiếp và máy bơm nhiệt. Công ty đã thiết lập năng lực sản xuất, bán hàng và dịch vụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Haier thăm nhà máy Ferroli tại Việt Nam.

Đối với Haier Smart Home, việc mua lại Ferroli ASEAN giúp tập đoàn này ngay lập tức sở hữu thêm một hạ tầng sản xuất hoàn chỉnh, thương hiệu có độ nhận biết cao cùng hệ thống bán hàng và dịch vụ phủ khắp các tỉnh thành Việt Nam. Đây được xem là tài sản phi vật thể giá trị, giúp nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng và tạo rào cản cạnh tranh vững chắc trước các đối thủ mới gia nhập thị trường.

Ông Zhang Yaobin - Tổng giám đốc Ferroli ASEAN phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ công bố sự kiện Ferroli chính thức gia nhập đại gia đình Haier, Ông Zhang Yaobin, Tổng Giám đốc Ferroli ASEAN chia sẻ: “Ferroli có lịch sử, có bản sắc, có đội ngũ giàu kinh nghiệm và những đối tác gắn bó nhiều năm. Đội ngũ Ferroli đã xây dựng nên một thương hiệu vững vàng và được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng suốt nhiều năm qua. Ferroli có một sự am hiểu về thị trường, niềm tin của khách hàng và mạng lưới đối tác gắn bó lâu năm; còn Haier mang đến tầm vóc và năng lực của một tập đoàn toàn cầu. Việc gia nhập Haier là một sự cộng hưởng giúp chúng tôi có thêm nguồn lực, công nghệ và thị trường để đi xa hơn”.

Ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Nước Tập đoàn Haier cho biết: “Haier Water Solutions đã chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Ferroli tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của Ferroli và sẽ đưa Ferroli trở thành hệ sinh thái có nhiều sản phẩm ưu việt để tung ra ngoài thị trường. Chúng tôi sẽ nâng thương hiệu Ferroli trở thành thương hiệu bình nước nóng hàng đầu tại Việt Nam và tại thị trường Đông Nam Á, được người tiêu dùng tin dùng”.

Việt Nam là một trong những thị trường thiết bị gia dụng phát triển nhanh nhất khu vực, và thị trường máy nước nóng điện của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Nhờ ứng dụng các công nghệ cốt lõi, sản phẩm của Ferroli đã nhận được sự công nhận và tin tưởng mạnh mẽ của người tiêu dùng phân khúc trung và cao cấp. Dòng máy nước nóng điện trực tiếp đạt vị trí dẫn đầu thị trường tại kênh phân phối cốt lõi lớn nhất của Việt Nam.

Đại diện tập đoàn Haier - Ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Nước Tập đoàn Haier

Ông Zheng Wei nhấn mạnh: "Sự hợp tác này mở rộng phạm vi sản phẩm của chúng tôi tại Đông Nam Á và tạo nền tảng vững chắc để cung cấp cho người tiêu dùng các giải pháp nhà ở chất lượng cao hơn. Bằng cách kết hợp năng lực R&D, quản lý chuỗi cung ứng và mua sắm toàn cầu của Haier với chuyên môn bản địa của Ferroli ASEAN, chúng tôi hướng tới thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường HVAC và nước nóng tại Việt Nam cũng như toàn khu vực".

Theo đại diện của Haier Smart Home, những giá trị từ 22 năm kinh nghiệm và phát triển tại thị trường Việt Nam của Ferroli Việt Nam sẽ được giữ nguyên. Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động và sản xuất tại Việt Nam, thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, đồng thời sẽ có những thay đổi hướng tới mục tiêu giúp công ty trở nên mạnh mẽ và phát triển tốt hơn.

Ông Nguyễn Duy Cương - Nhà phân phối Đại Thanh - Đối tác chiến lược của Ferroli Asean chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng rằng, với tiềm lực, công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Tập đoàn Haier, Ferroli sẽ có thêm những nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Điều này không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho Ferroli mà còn tạo thêm động lực và niềm tin cho toàn bộ hệ thống Nhà phân phối."

Đại điện đối tác, khách mời chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ công bố

Theo kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2026 của Haier Smart Home, doanh thu phân khúc Giải pháp HVAC thông minh tăng 6,1% và lợi nhuận phân khúc tăng 26,8%.

Tại châu Âu, mảng kinh doanh HVAC và điện lạnh thương mại của Công ty duy trì mức tăng trưởng hai chữ số. Tại Nam Á, máy điều hòa không khí Haier đã đứng đầu tại Pakistan trong 19 năm liên tiếp. Tại Đông Nam Á, Haier dẫn đầu tại Thái Lan cả về số lượng lẫn giá trị bán máy điều hòa không khí, còn tại Nam Phi, Haier dẫn đầu thị trường máy nước nóng.

Sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Ferroli ASEAN, Haier Smart Home kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế tại Việt Nam và thị trường Đông Nam Á. Ferroli ASEAN sẽ tiếp tục hoạt động với thương hiệu độc lập, đồng thời có thêm sức mạnh của một tập đoàn toàn cầu đứng sau.