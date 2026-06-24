Hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng

Trên các tuyến phố đông người hay các khu dân cư sầm uất tại Đà Nẵng những ngày này, từ hộ gia đình kinh doanh nhỏ đến các shop thời trang, cửa hàng dịch vụ đang chủ động thích ứng, triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo không gian mát mẻ phục vụ khách hàng mà vẫn có thể tiết kiệm điện.

Theo nhiều chủ quán ăn, quán cà phê, trước mùa nắng nóng, họ đã thuê thợ tổng vệ sinh quạt máy, máy lạnh, tủ lạnh, tủ cấp đông để nâng cao hiệu suất sử dụng, tiết kiệm điện năng.

Chị Mỹ Hiền, kinh doanh quán cà phê ở đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết một số giải pháp tiết kiệm điện như thế này: “Quán em bố trí thêm các chậu cây xanh, mở toang cửa 2 phía mặt tiền nhà để đón ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Bên cạnh đó, những thiết bị nào không cần duy trì nguồn điện liên tục 24/24 thì khi dùng xong, nhân viên cần lưu ý rút phích cắm để đảm bảo an toàn điện và cũng là tập thói quen tiết kiệm điện”.

Các cửa hàng quần áo, kinh doanh thời trang trên những trục đường lớn như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương phải dùng đèn chiếu sáng trang trí và máy lạnh công suất lớn để khách chú ý. Thế nhưng trong mùa nắng nóng này, các chủ cửa hàng cũng đã có cách thích ứng linh hoạt.

Anh Kiều Hưng, bán quần áo trên đường Lê Duẩn cho hay: “Thay vì bật toàn bộ hệ thống đèn rọi, đèn trang trí từ sáng đến tối thì chúng tôi tắt bớt đèn vào ban ngày khi đã có ánh sáng tự nhiên. Cửa hàng chúng tôi cũng lắp đặt hệ thống cửa kính tự động đóng mở để tránh hơi lạnh thất thoát ra ngoài khi khách ra vào liên tục”.

Việc các cửa hàng, hộ kinh doanh tại Đà Nẵng chung tay đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng không chỉ là bài toán giảm bớt gánh nặng tiền điện hàng tháng. Đó còn là những hành động văn minh, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chính sự đồng lòng và ý thức trách nhiệm này đang góp phần giữ cho dòng điện luôn thông suốt, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sản xuất, buôn bán, sinh hoạt của người dân và du khách.

Nhân viên các hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng cũng tập thói quen tiết kiệm điện như cài đặt điều hòa từ 26–27°C trở lên, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm.

Một du khách đến từ Hà Nội bày tỏ thú vị khi đang ngồi tại quán cà phê “tiết kiệm điện” bên bờ sông Hàn: “Ban đầu mình thấy quán hơi tối so với hình ảnh quảng bá trên mạng, nhưng khi biết quán đang tắt bớt đèn để hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện mùa nắng nóng, mình có cảm tình và không thấy phiền hà gì. Việc ngồi cà phê trong không gian vừa đủ sáng, bật nhạc nhẹ nhàng và có chút gió trời thực ra cũng chill và dễ chịu”.

Có thể nói, sự chung tay tiết kiệm điện của các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ đã góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống điện thành phố Đà Nẵng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hạn chế tối đa tình trạng quá tải. Đây không chỉ là giải pháp tình thế để ứng phó với hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng, mà là minh chứng cho việc nâng cao ý thức, trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

Trong bối cảnh nắng nóng còn tiếp diễn và diễn biến cực đoan, việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp mỗi cửa hàng, hộ kinh doanh giảm chi phí từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi tháng, mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm. Hiểu đúng cách tính, sử dụng hợp lý chính là “chìa khóa” để hóa đơn tiền điện không còn tăng đột biến trong mùa nắng nóng.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đảm bảo điện năng, lãnh đạo EVNCPC khẳng định tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, tiết kiệm điện là giải pháp căn cơ để đảm bảo an ninh năng lượng. Các đơn vị thành viên cần xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chủ động đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”.