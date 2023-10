Học cách người Hà Lan chăn nuôi bò sữa bền vững

Lần thứ 3, FrieslandCampina Việt Nam được tôn vinh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

VOV.VN - Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam (đơn vị sở hữu Sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi...) vừa được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023 - Best Companies to Work for in Asia” do Tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á HR Asia công bố vào tối ngày 3/8.