Hướng đến chuẩn mực vận hành quốc tế tại Oasia Swanbay

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026 - SwanBay và Best Western Hotels & Resorts chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý và vận hành Best Western Premier Residences Oasia SwanBay tại SwanBay Saigon Riverside City, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên và các đơn vị đối tác.

Đại diện Oasia SwanBay và Best Western Hotels & Resorts thực hiện nghi thức ký kết

Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng trong định hướng phát triển Oasia SwanBay, với sự kết hợp giữa nền tảng phát triển dự án của SwanBay và kinh nghiệm quản lý khách sạn, dịch vụ lưu trú quốc tế của Best Western Hotels & Resorts.

SwanBay hợp tác cùng Best Western Hotels & Resorts, nâng cao chất lượng quản lý vận hành tại Oasia SwanBay

Tọa lạc trên đảo Đại Phước, thành phố Đồng Nai, SwanBay được phát triển trên đảo tự nhiên quy mô 465 ha, sở hữu lợi thế bốn mặt giáp sông cùng cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ. Khu đô thị gồm 9 phân khu mang bản sắc riêng, với hệ sinh thái tiện ích quy mô 148 ha bao gồm sân golf, bến du thuyền, công viên, không gian thể thao, giáo dục và các tiện ích sinh hoạt cộng đồng.

Trong tổng thể khu đô thị, Oasia SwanBay có quy mô 34 ha, sở hữu vị trí ba mặt giáp sông, được quy hoạch thành 5 tiểu khu gồm SO, SEI, SUMI, MIYABI và RITCHI, với mật độ xây dựng 16%. Mang thông điệp “Đảo hừng đông - Đánh thức tinh hoa sống”, dự án chú trọng tính riêng tư, sự hài hòa với thiên nhiên và chất lượng không gian sống. Hệ thống tiện ích gồm công viên chủ đề, tuyến dạo bộ ven sông, không gian thể thao, khu vui chơi và Signature Clubhouse.

Với định hướng phát triển môi trường sống chất lượng, SwanBay không chỉ chú trọng quy hoạch, kiến trúc và tiện ích mà còn hướng đến việc duy trì giá trị dự án thông qua công tác quản lý vận hành. Việc hợp tác cùng Best Western Hotels & Resorts được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược này, góp phần hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại Oasia SwanBay theo định hướng quốc tế.

Ông Lê Tuấn Hùng - đại diện Oasia SwanBay phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phước SwanCity One Mea chia sẻ: “SwanBay hướng đến phát triển môi trường sống chất lượng, gắn liền với cam kết đồng hành lâu dài cùng cư dân. Chúng tôi lựa chọn Best Western Hotels & Resorts bởi kinh nghiệm quốc tế và năng lực quản lý vận hành chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển của Oasia SwanBay. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng từng bước nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, mang đến những trải nghiệm sống ngày càng tốt hơn cho cộng đồng cư dân”.

Best Western Hotels & Resorts đồng hành nâng cao chất lượng dịch vụ tại Oasia SwanBay

Best Western Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn quốc tế thuộc BWH Hotels - hệ thống khách sạn toàn cầu với danh mục thương hiệu đa dạng, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Best Western Premier thuộc nhóm thương hiệu khách sạn cao cấp, chú trọng chất lượng dịch vụ, tiện nghi và trải nghiệm khách hàng.

Với nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú quốc tế, Best Western Hotels & Resorts được kỳ vọng đóng góp chuyên môn trong việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ, hoàn thiện quy trình quản lý vận hành và nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc phục vụ cư dân tại Best Western Premier Residences Oasia SwanBay.

Sự hợp tác hướng đến việc kết hợp định hướng phát triển không gian sống của SwanBay với kinh nghiệm dịch vụ quốc tế từ Best Western, từng bước tạo nên môi trường sống được quản lý bài bản, chú trọng chất lượng phục vụ và sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là giá trị mà mô hình hợp tác với thương hiệu khách sạn quốc tế có thể bổ sung bên cạnh các hoạt động quản lý, bảo trì và vận hành thông thường.

Ông Cyrill Czerwonka - đại diện Best Western Hotels & Resorts phát biểu tại lễ ký kết

Đại diện Best Western Hotels & Resorts, ông Cyrill Czerwonka - Managing Director, Development, APAC, đánh giá cao tầm nhìn phát triển dự án của chủ đầu tư. Ông chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Chủ đầu tư, cùng mang đến trải nghiệm một không gian sống khác biệt cho cộng đồng cư dân tương lai.”

Vị đại diện cũng nhấn mạnh tiềm năng của đảo Đại Phước trong bối cảnh hạ tầng giao thông khu vực từng bước hoàn thiện. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các tuyến kết nối liên vùng được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng kết nối và gia tăng sức hấp dẫn đầu tư của Đồng Nai.

Đại diện SwanBay và Best Western Hotels & Resorts tại Lễ ký kết

Với tinh thần “The Art of Elevated Living” - Nghệ thuật nâng tầm trải nghiệm sống, sự hợp tác giữa SwanBay và Best Western Hotels & Resorts hướng đến việc nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ tại Oasia SwanBay, đồng thời thể hiện định hướng phát triển lâu dài, lấy chất lượng sống và sự hài lòng của cư dân làm trọng tâm.