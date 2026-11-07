English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Swanbay ký kết hợp tác cùng Best Western Hotels & Resorts:

Hướng đến chuẩn mực vận hành quốc tế tại Oasia Swanbay

Thứ Bảy, 17:08, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự hợp tác giữa SwanBay và Best Western Hotels & Resorts đánh dấu bước tiến trong chiến lược nâng cao chất lượng quản lý vận hành tại Oasia SwanBay, kết hợp định hướng phát triển khu đô thị với kinh nghiệm dịch vụ quốc tế, hướng đến hoàn thiện trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân.

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026 - SwanBay và Best Western Hotels & Resorts chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý và vận hành Best Western Premier Residences Oasia SwanBay tại SwanBay Saigon Riverside City, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên và các đơn vị đối tác.

huong den chuan muc van hanh quoc te tai oasia swanbay hinh anh 1
Đại diện Oasia SwanBay và Best Western Hotels & Resorts thực hiện nghi thức ký kết

Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng trong định hướng phát triển Oasia SwanBay, với sự kết hợp giữa nền tảng phát triển dự án của SwanBay và kinh nghiệm quản lý khách sạn, dịch vụ lưu trú quốc tế của Best Western Hotels & Resorts.

SwanBay hợp tác cùng Best Western Hotels & Resorts, nâng cao chất lượng quản lý vận hành tại Oasia SwanBay

Tọa lạc trên đảo Đại Phước, thành phố Đồng Nai, SwanBay được phát triển trên đảo tự nhiên quy mô 465 ha, sở hữu lợi thế bốn mặt giáp sông cùng cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ. Khu đô thị gồm 9 phân khu mang bản sắc riêng, với hệ sinh thái tiện ích quy mô 148 ha bao gồm sân golf, bến du thuyền, công viên, không gian thể thao, giáo dục và các tiện ích sinh hoạt cộng đồng.

Trong tổng thể khu đô thị, Oasia SwanBay có quy mô 34 ha, sở hữu vị trí ba mặt giáp sông, được quy hoạch thành 5 tiểu khu gồm SO, SEI, SUMI, MIYABI và RITCHI, với mật độ xây dựng 16%. Mang thông điệp “Đảo hừng đông - Đánh thức tinh hoa sống”, dự án chú trọng tính riêng tư, sự hài hòa với thiên nhiên và chất lượng không gian sống. Hệ thống tiện ích gồm công viên chủ đề, tuyến dạo bộ ven sông, không gian thể thao, khu vui chơi và Signature Clubhouse.

Với định hướng phát triển môi trường sống chất lượng, SwanBay không chỉ chú trọng quy hoạch, kiến trúc và tiện ích mà còn hướng đến việc duy trì giá trị dự án thông qua công tác quản lý vận hành. Việc hợp tác cùng Best Western Hotels & Resorts được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược này, góp phần hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại Oasia SwanBay theo định hướng quốc tế.

huong den chuan muc van hanh quoc te tai oasia swanbay hinh anh 2
Ông Lê Tuấn Hùng - đại diện Oasia SwanBay phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phước SwanCity One Mea chia sẻ: “SwanBay hướng đến phát triển môi trường sống chất lượng, gắn liền với cam kết đồng hành lâu dài cùng cư dân. Chúng tôi lựa chọn Best Western Hotels & Resorts bởi kinh nghiệm quốc tế và năng lực quản lý vận hành chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển của Oasia SwanBay. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng từng bước nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, mang đến những trải nghiệm sống ngày càng tốt hơn cho cộng đồng cư dân”.

Best Western Hotels & Resorts đồng hành nâng cao chất lượng dịch vụ tại Oasia SwanBay

Best Western Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn quốc tế thuộc BWH Hotels - hệ thống khách sạn toàn cầu với danh mục thương hiệu đa dạng, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Best Western Premier thuộc nhóm thương hiệu khách sạn cao cấp, chú trọng chất lượng dịch vụ, tiện nghi và trải nghiệm khách hàng.

Với nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú quốc tế, Best Western Hotels & Resorts được kỳ vọng đóng góp chuyên môn trong việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ, hoàn thiện quy trình quản lý vận hành và nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc phục vụ cư dân tại Best Western Premier Residences Oasia SwanBay.

Sự hợp tác hướng đến việc kết hợp định hướng phát triển không gian sống của SwanBay với kinh nghiệm dịch vụ quốc tế từ Best Western, từng bước tạo nên môi trường sống được quản lý bài bản, chú trọng chất lượng phục vụ và sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là giá trị mà mô hình hợp tác với thương hiệu khách sạn quốc tế có thể bổ sung bên cạnh các hoạt động quản lý, bảo trì và vận hành thông thường.

huong den chuan muc van hanh quoc te tai oasia swanbay hinh anh 3
Ông Cyrill Czerwonka - đại diện Best Western Hotels & Resorts phát biểu tại lễ ký kết

Đại diện Best Western Hotels & Resorts, ông Cyrill Czerwonka - Managing Director, Development, APAC, đánh giá cao tầm nhìn phát triển dự án của chủ đầu tư. Ông chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Chủ đầu tư, cùng mang đến trải nghiệm một không gian sống khác biệt cho cộng đồng cư dân tương lai.”

Vị đại diện cũng nhấn mạnh tiềm năng của đảo Đại Phước trong bối cảnh hạ tầng giao thông khu vực từng bước hoàn thiện. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các tuyến kết nối liên vùng được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng kết nối và gia tăng sức hấp dẫn đầu tư của Đồng Nai.

huong den chuan muc van hanh quoc te tai oasia swanbay hinh anh 4
Đại diện SwanBay và Best Western Hotels & Resorts tại Lễ ký kết

Với tinh thần “The Art of Elevated Living” - Nghệ thuật nâng tầm trải nghiệm sống, sự hợp tác giữa SwanBay và Best Western Hotels & Resorts hướng đến việc nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ tại Oasia SwanBay, đồng thời thể hiện định hướng phát triển lâu dài, lấy chất lượng sống và sự hài lòng của cư dân làm trọng tâm.

CTV An An/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hợp tác với Best Western toàn cầu, khẳng định vị thế MerryLand Quy Nhơn
Hợp tác với Best Western toàn cầu, khẳng định vị thế MerryLand Quy Nhơn

VOV.VN - Cuối tháng 6/2023, Công ty CP Hưng Thịnh Land đã ký kết hợp tác với thương hiệu quản lý và vận hành khách sạn hàng đầu thế giới Best Western. Theo đó, Best Western chính thức trở thành đơn vị quản lý & tư vấn kỹ thuật căn hộ tại phân khu Marina District thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn.

Hợp tác với Best Western toàn cầu, khẳng định vị thế MerryLand Quy Nhơn

Hợp tác với Best Western toàn cầu, khẳng định vị thế MerryLand Quy Nhơn

VOV.VN - Cuối tháng 6/2023, Công ty CP Hưng Thịnh Land đã ký kết hợp tác với thương hiệu quản lý và vận hành khách sạn hàng đầu thế giới Best Western. Theo đó, Best Western chính thức trở thành đơn vị quản lý & tư vấn kỹ thuật căn hộ tại phân khu Marina District thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng