Đồng hành cùng chương trình vì quyền lợi người tiêu dùng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Quyền Giám đốc ngành Thực phẩm, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, cho biết công ty tham gia chương trình Tích xanh trách nhiệm từ tháng 7/2026. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn tất việc triển khai Tick xanh trách nhiệm cho toàn bộ danh mục sản phẩm thịt heo và thịt gà, khẳng định cam kết về chất lượng, minh bạch nguồn gốc.

Toàn bộ sản phẩm thịt gà và thịt heo Japfa Food tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm".

Theo bà Thảo, thông qua chương trình, đơn vị khẳng định trách nhiệm đối với người tiêu dùng và cộng đồng; chủ động hưởng ứng định hướng của Nhà nước về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; tạo lợi thế tiên phong khi tham gia chương trình sớm hơn so với nhiều doanh nghiệp khác. Đồng thời, với ý nghĩa của chương trình, việc tham gia góp phần thúc đẩy các chính sách siết chặt quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên thị trường.

“Định hướng của Japfa là tiếp tục chủ động đón đầu các xu hướng kinh doanh xanh, kinh doanh bền vững. Đồng thời, sẵn sàng đồng hành với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển, mở rộng hơn nữa mô hình Tick xanh trách nhiệm”, bà Thảo khẳng định.

Ngoài Tick xanh trách nhiệm, hiện Japfa và nhiều doanh nghiệp khác cũng tích cực tham gia chương trình Sàn giao dịch thịt heo do Sở Công Thương TP.HCM phát động.

Được biết, với chương trình này, hoạt động mua bán thịt (chủ yếu heo mảnh) giữa tiểu thương và doanh nghiệp sẽ được giao dịch trên sàn. Sau khi tiểu thương đặt mua qua sàn, doanh nghiệp chịu trách nhiệm cung cấp tận nơi đúng chủng loại và khối lượng người mua cần. Người mua thịt heo trong chương trình có thể truy xuất được nguồn gốc rõ ràng, nhanh chóng ngay tại điểm bán.

Cũng theo chia sẻ từ Japfa, nhà máy chế biến thực phẩm tại Phường Bình Dương, TP.HCM hiện có công suất 200 con heo/ngày. Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tác, Japfa dự kiến nâng cấp nhà máy, tăng công suất pha lóc chế biến lên 400 con/ngày, đồng thời mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất thực phẩm.

Người tiêu dùng yên tâm mua thịt lên sàn, có dán tick xanh

Tối 15-11, vừa rảo bước vào siêu thị Kingfoodmart tại phường Bình Quới (TP.HCM) để mua thịt, như một thói quen, bà Nguyễn Hồng Thúy (34 tuổi) đã không chút do dự chọn ngay vỉ ức gà của Japfa Food đang đặt cạnh một số thương hiệu khác. Bà Thúy cho biết đã ăn quen thương hiệu này lâu nay, thấy thịt ngon, hợp khẩu vị nên hay chọn mỗi khi đi mua sắm.

Người tiêu dùng an tâm khi mua các sản phẩm thịt in nhãn Tick xanh trách nhiệm của Japfa Food

“Mức giá tương đối phải chăng, nhưng điều quan trọng tôi chọn là ăn thấy hợp khẩu vị và có bao bì nhãn mác, tem truy xuất rõ ràng, chuyên nghiệp nên thấy yên tâm. Gần như ngày nào cũng có thịt của Japfa hiện diện trong bữa ăn của gia đình”, bà Thúy khẳng định.

Trong khi đó, cũng thường xuyên ưu tiên lựa chọn thịt heo, gà của thương hiệu Japfa Food mỗi khi đi mua sắm, bà Trần Bích Hường (phường Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, Japfa là đơn vị chăn nuôi lớn nên bà tin tưởng những sản phẩm của doanh nghiệp này, hôm thì mua sườn non, thịt đùi heo, có lúc mua ức gà. Đặc biệt, theo bà Hường, trên mỗi vỉ sản phẩm thịt của Japfa Food có in nhãn Tick xanh trách nhiệm, nghĩa là đơn vị đã tham gia chương trình này nên bà càng có lý do để lựa chọn.

“Tick xanh trách nhiệm là chương trình giúp tăng kiểm soát chất lượng và nguồn gốc hàng hóa. Khi các đơn vị đăng ký tham gia không chỉ thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm, mà còn đề cao trách nhiệm với người tiêu dùng”, bà Hường đánh giá.

Trong bối cảnh an toàn thực phẩm ngày càng được chú trọng, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp lớn như Japfa sẽ góp phần thúc đẩy phát triển mô hình Tick xanh trách nhiệm và Sàn giao dịch thịt heo tại TP.HCM.

Thông qua Sàn giao dịch thịt heo, nguồn cung từ doanh nghiệp được kết nối trực tiếp với tiểu thương tại các điểm bán lẻ và chợ truyền thống, giúp giảm khâu trung gian, tăng cường kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc và tối ưu chi phí. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn với mức giá tốt hơn.

Việc tích cực tham gia Sàn giao dịch thịt heo cùng với triển khai Tick xanh trách nhiệm trên toàn bộ danh mục sản phẩm thịt heo, thịt gà không chỉ thể hiện cam kết của Japfa đối với chất lượng sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng, mà còn góp phần xây dựng thị trường thực phẩm minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.