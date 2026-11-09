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Cải chính
Techcombank tiếp tục hành trình từ Singapore đến London:

Kết nối nhân tài cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Thứ Hai, 10:27, 09/11/2026
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VOV.VN - Sau khi thu hút sự quan tâm của hơn 600 chuyên gia tài chính tại Singapore, Techcombank sẽ tiếp tục hành trình kết nối với nhân tài toàn cầu tại London – một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới – vào ngày 13–14/11  tới.

Trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng phát triển và Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) đang được thúc đẩy hình thành, Techcombank kỳ vọng tìm kiếm những nhân tài có kinh nghiệm quốc tế để cùng xây dựng các nền tảng thúc đẩy tăng trưởng, dòng vốn và gia sản cho nền kinh tế.

Tương lai ngành tài chính Việt Nam và vai trò của nhân tài quốc tế

Tại Singapore, Tiến sĩ Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, đã chia sẻ góc nhìn về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong 10–15 năm tới và những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống tài chính. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu ngày càng cao, yêu cầu không chỉ nằm ở việc cung ứng thêm vốn mà còn ở khả năng thu xếp, cấu trúc và phân bổ nguồn lực hiệu quả, phát triển thị trường vốn và đáp ứng nhu cầu quản lý gia sản ngày càng phức tạp.

Đó cũng là trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của Techcombank. Ngân hàng đang từng bước xây dựng các nền tảng tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng doanh nghiệp thông qua mô hình Khởi tạo – Phân phối (O2D), kết nối cơ hội đầu tư trên thị trường vốn và cung cấp các giải pháp quản lý, phát triển gia sản toàn diện.

Định hướng này được thể hiện qua chủ đề Overseas Talent Roadshow năm nay: “Enabling Vietnam’s Next Era – Building the Platforms that Power Growth, Capital and Wealth” (Đồng hành cùng kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam – Xây dựng các nền tảng thúc đẩy tăng trưởng, dòng vốn và gia sản).

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Trong phiên thảo luận “The People Behind the Growth Story” với sự dẫn dắt của bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực, phụ trách Đối tác Nhân sự cùng với các Lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng,  những lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Techcombank cũng đã được chia sẻ một cách thẳng thắn, chân thực về các thế mạnh, ưu tiên đầu tư, thách thức trong quá trình triển khai chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và mục tiêu phát triển đội ngũ.

Cơ hội tạo dấu ấn trong một thị trường đang tăng trưởng

Đối với những chuyên gia đang làm việc tại Singapore, London và các trung tâm tài chính châu Âu, sức hấp dẫn của cơ hội nghề nghiệp từ Techcombank không chỉ năm ở vị trí công việc hay quy mô tổ chức, mà còn ở khả năng trực tiếp tham gia xây dựng các mô hình kinh doanh, sản phẩm và giải pháp tài chính mới trong một thị trường đang tăng trưởng nhanh. Đây là cơ hội để vận dụng kinh nghiệm quốc tế vào những bài toán có quy mô lớn, từ phát triển thị trường vốn, ngân hàng đầu tư đến quản lý gia sản và tài chính xuyên biên giới.

Cách tiếp cận đó cũng là điểm khác biệt của Techcombank trong hành trình kết nối cộng đồng chuyên gia toàn cầu. Thay vì giới thiệu cơ hội nghề nghiệp, các chương trình Roadshow được thiết kế như những diễn đàn đối thoại, nơi các chuyên gia có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo về triển vọng phát triển của Việt Nam, chiến lược của ngân hàng cũng như những cơ hội tạo ra giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

Từ Singapore đến London: Hành trình kết nối nhân tài toàn cầu

Trong hai ngày 23 và 24/10 vừa qua, Techcombank đã tổ chức Overseas Talent Roadshow 2026 tại Singapore, thu hút sự quan tâm của hơn 600 ứng viên tiềm năng là các nhân sự có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng, công ty tư vấn và định chế tài chính, thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư, quản lý gia sản, quản trị rủi ro, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, hơn 70 chuyên gia tham dự trực tiếp và 35 cuộc trao đổi chuyên sâu 1:1 đã được tổ chức.

Anh Nguyễn N.S., một chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực Private Banking tại Singapore, tham dự ngày 23/10[TT1] , chia sẻ: “Với tôi, đây không đơn thuần là cuộc gặp với nhà tuyển dụng để làm rõ bản mô tả công việc mà là một cuộc đối thoại mở ra những câu hỏi quan trọng để bản thân cân nhắc chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp. Những trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo giúp tôi hiểu rõ hơn triển vọng phát triển của thị trường Việt Nam và cách kinh nghiệm tích lũy ở nước ngoài có thể được vận dụng khi trở về. Điều có ý nghĩa nhất là cơ hội tiếp tục phát triển chuyên môn, đồng thời tham gia những công việc có thể tạo ra thay đổi thực chất trên quy mô lớn.”

Đáng chú ý, chương trình cũng có sự tham gia của những ứng viên từng kết nối với Techcombank tại các kỳ Roadshow trước đã được tổ chức ở Singapore, London, San Francisco, Los Angeles, Paris, Sydney và Hong Kong. Việc duy trì quan hệ qua nhiều năm cho thấy cách tiếp cận dài hạn của ngân hàng đối với cộng đồng nhân tài quốc tế, đặc biệt khi quyết định trở về Việt Nam của các chuyên gia thường gắn với cả triển vọng nghề nghiệp và kế hoạch cuộc sống của bản thân, gia đình.

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Sau Singapore, Overseas Talent Roadshow 2026 sẽ đến London vào ngày 13–14/11, tiếp tục kết nối với cộng đồng chuyên gia tài chính tại Anh và châu Âu. Việc lựa chọn Singapore và London làm điểm đến kết nối chặt chẽ với những năng lực Techcombank đang ưu tiên phát triển. Nếu Singapore là nơi hội tụ các chuyên gia am hiểu thị trường châu Á và hoạt động tài chính xuyên biên giới thì London, một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, tập trung nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, thị trường vốn, quản lý gia sản, tài chính xuyên biên giới và quản trị rủi ro. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng.

Thông qua chương trình, Techcombank kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối với các chuyên gia quốc tế mong muốn mang kinh nghiệm toàn cầu vào giải quyết những bài toán về tăng trưởng, dòng vốn và gia sản, đồng thời góp phần xây dựng các nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam.

CTV Hồng Thắm/VOV.VN
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