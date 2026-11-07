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PV GAS:

Khởi động dự án triển khai áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD

Thứ Bảy, 10:17, 07/11/2026
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VOV.VN - Chiều ngày 5/11, tại trụ sở Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), PV GAS tổ chức cuộc họp khởi động Dự án áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Cuộc họp do ông Bùi Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT PV GAS chủ trì, với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các ban, đơn vị và các thành viên tham gia triển khai dự án. Về phía đơn vị tư vấn có ông Phan Đằng Chương – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young Việt Nam, cùng các chuyên gia EY.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến nhấn mạnh việc áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD là bước đi phù hợp với chủ trương của Trung ương, định hướng của Petrovietnam và HĐQT PV GAS. Trong giai đoạn phát triển mới, khi chuỗi giá trị ngày càng mở rộng và mô hình kinh doanh ngày càng đa dạng, PV GAS cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng ra quyết định và hiệu quả giám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐQT khẳng định PV GAS sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai dự án; đồng thời đề nghị Ban Điều hành và các ban, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trên tinh thần “cùng thiết kế, cùng xây dựng, cùng làm chủ”, bảo đảm các giải pháp phù hợp với thực tiễn và được áp dụng hiệu quả trong hoạt động của Tổng công ty.

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Toàn cảnh cuộc họp khởi động Dự án áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD tại PV GAS

Tại cuộc họp, đại diện EY Việt Nam trình bày mục tiêu, phạm vi và kế hoạch triển khai dự án, tập trung vào ba nhóm công việc chính: đánh giá hiện trạng và xây dựng mô hình quản trị mục tiêu theo nguyên tắc OECD; thiết kế các cơ chế, công cụ quản trị gắn với quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và ESG; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị và ma trận phân quyền.

Hai bên thống nhất cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm và kế hoạch triển khai trong 12 tuần đầu tiên, bảo đảm sự tham gia chủ động của các ban, đơn vị PV GAS trong quá trình đánh giá, thiết kế và triển khai.

Dự án hướng tới hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của PV GAS.

CTV An An/VOV.VN
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