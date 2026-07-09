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Nhu cầu đi lại tăng, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay Đông Bắc Á

Thứ Năm, 19:29, 09/07/2026
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VOV.VN - Trước nhu cầu du lịch, giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á tăng cao, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế, tăng tần suất trên nhiều đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Động thái này góp phần nâng cao kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại.

Hoạt động này nằm trong kế hoạch tăng cường kết nối tại những thị trường quốc tế có nhu cầu cao của Vietnam Airlines, trong đó tập trung nâng tần suất trên các đường bay hiện hữu, mở rộng lựa chọn về thời gian bay cho hành khách.

nhu cau di lai tang, vietnam airlines mo rong mang bay Dong bac A hinh anh 1
 Vietnam Airlines mở rộng mạng bay quốc tế, tăng tần suất trên nhiều đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). 

Tại Hà Nội, Vietnam Airlines tăng tần suất đường bay tới Đài Bắc từ 7 lên 11 chuyến mỗi tuần. Đường bay Hà Nội - Osaka cũng được điều chỉnh tăng từ 7 chuyến mỗi tuần hiện nay lên 11 chuyến mỗi tuần trong giai đoạn từ ngày 26/10 đến 30/11/2026 và đạt 14 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/12/2026, tương đương bình quân hai chuyến mỗi ngày.

Từ Đà Nẵng, mạng bay Đông Bắc Á cũng được mở rộng khi đường bay đến Seoul (Incheon) được nâng lên 14 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/7. Cùng với đó, các đường bay Đà Nẵng - Tokyo (Narita) và Đà Nẵng - Osaka (Kansai) lần lượt được tăng lên 11 chuyến và 5 chuyến mỗi tuần.

Nhân dịp tăng chuyến, Vietnam Airlines triển khai chương trình vé khứ hồi ưu đãi. Theo đó, vé Hà Nội - Đài Bắc có giá từ 7.724.000 đồng và vé Hà Nội - Osaka từ 14.660.000 đồng, đã bao gồm thuế, phí. Chương trình áp dụng cho vé xuất đến hết ngày 31/7/2026; hành trình Hà Nội - Đài Bắc hoàn thành đến hết ngày 31/7/2026 và hành trình Hà Nội - Osaka hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2026. Hội viên Bông Sen Vàng được cộng thêm dặm thưởng tùy theo hạng đặt chỗ.

Việc tăng tần suất khai thác trên các đường bay Đông Bắc Á diễn ra trong bối cảnh nhu cầu kết nối giữa Việt Nam và khu vực tiếp tục duy trì ở mức cao. Đông Bắc Á hiện là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm trong mạng bay của Vietnam Airlines, phục vụ nhu cầu đi lại đa dạng từ du lịch, đầu tư, thương mại đến thăm thân và giao lưu nhân dân.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 với hơn 2,16 triệu lượt khách. Nhật Bản và Đài Loan cũng tiếp tục là những thị trường quan trọng, duy trì lượng khách ổn định trong dòng khách hai chiều giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á.

Trên cơ sở diễn biến thị trường, Vietnam Airlines tiếp tục phát triển mạng bay quốc tế theo hướng kết hợp giữa duy trì các thị trường truyền thống và mở rộng các điểm đến mới. Trong năm 2026, Hãng đã công bố và đưa vào khai thác các đường bay mới tới Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Thái Lan) và Colombo (Sri Lanka).

Với vai trò là cầu nối hàng không quan trọng của Việt Nam, Vietnam Airlines tiếp tục ưu tiên phát triển mạng bay có tính kết nối cao, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng của hành khách và góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Phi Long/VOV.VN
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