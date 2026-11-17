Ngoài sở hữu những công nghệ tiên tiến, một chiếc xe phù hợp còn phải giải quyết được nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng. Trong hai năm có mặt tại thị trường Việt, Omoda & Jaecoo đã kiên định theo đuổi định hướng này, từng bước đưa công nghệ năng lượng mới đến gần hơn với khách hàng, cũng như duy trì danh mục sản phẩm đa dạng để tối ưu hóa lựa chọn.

Super Hybrid - Công nghệ điện hóa cho nhu cầu thực tiễn

Công nghệ Super Hybrid System (SHS) là nền tảng chiến lược, kết hợp hài hòa giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hiệu suất vận hành và tính thuận tiện khi sử dụng. Đây là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ điện hóa, nhưng vẫn giữ thói quen sử dụng xe xăng.

Tiêu biểu cho công nghệ này là Omoda C5 SHS-H, sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 4,9 lít/100 km và tổng quãng đường vận hành có thể vượt 1.000 km trong điều kiện phù hợp. Mẫu xe từng ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,1 lít/100 km trong điều kiện thử nghiệm, cho thấy tiềm năng tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành thực tế.

Trong khi đó, Jaecoo J7 SHS-P mang đến công nghệ plug-in hybrid, cho phép xe chạy thuần điện trong những điều kiện phù hợp, đồng thời sử dụng động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động. Trong hành trình Super Hybrid Marathon tại Việt Nam, J7 SHS-P đã ghi nhận tổng quãng đường 1.499,62 km, trong đó có 160,4 km vận hành thuần điện, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu 3,6 lít/100 km.

SUV thuần điện và xe xăng đáp ứng nhu cầu đa dạng

Trong bối cảnh phương tiện không phát thải tại ống xả đang trở thành xu hướng, Omoda & Jaecoo đã bổ sung SUV điện Jaecoo J5 EV vào danh mục sản phẩm cho thị trường Việt.

Xe sở hữu phạm vi hoạt động công bố lên đến 461 km theo chu trình NEDC. Ngoài khả năng vận hành, J5 EV được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, camera 540 độ HD cùng công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Bên cạnh J5 EV, danh mục xe điện của thương hiệu cũng đang được mở rộng, với những sản phẩm như Omoda O4 EV dự kiến tham gia kế hoạch sản xuất nội địa từ năm 2027.

Xe thuần điện và hybrid đang ngày càng được quan tâm, song thực tế cho thấy xe xăng vẫn là lựa chọn của nhiều người dùng. Thấu hiểu điều này, Omoda & Jaecoo vẫn duy trì các phiên bản động cơ xăng truyền thống, mang đến sản phẩm đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng.

Nếu Omoda C5 hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày của người trẻ thì Jaecoo J7 lại được thiết kế cho tuyến đường đô thị cùng hành trình dài. Trong khi đó, Jaecoo J5 phiên bản động cơ xăng là một lựa chọn phù hợp với thói quen di chuyển của các gia đình trẻ.

Từ công nghệ toàn cầu đến chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam

Chiến lược đa dạng hóa công nghệ truyền động tại Việt Nam cũng gắn liền với định hướng phát triển toàn cầu của tập đoàn. Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra vào tháng 10/2026 tại Vu Hồ (Trung Quốc), tập đoàn tiếp tục giới thiệu những bước tiến về công nghệ năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái di chuyển thông minh.

Tại Việt Nam, chiến lược phát triển sản phẩm năng lượng mới được triển khai song song với dự án nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình nhà máy xanh và thông minh, với tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm.

Sau hai năm gia nhập thị trường, Omoda & Jaecoo đang từng bước hiện thực hoá định hướng “Đến Việt Nam, Vì Việt Nam”, tiếp tục mang đến những giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam cùng nhu cầu ngày một đa dạng của người tiêu dùng.