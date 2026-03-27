Ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC

Tại Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” diễn ra sáng nay (27/3) tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện với tư cách Chủ tịch Tập đoàn FLC. Đây là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện chính thức trở lại với vai trò cao nhất tập đoàn này.

Sự xuất hiện của Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thu hút sự chú ý tại Hội thảo

Mở đầu Hội thảo, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực FLC giới thiệu các đại biểu tham dự. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết được nhắc đến với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực FLC phát biểu tại Hội thảo

Sự kiện sáng 27/3 tại Quy Nhơn gồm 3 phiên thảo luận chính, tập trung vào các trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2035. Trong đó, phiên thứ nhất với chủ đề Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh, tập trung phân tích vai trò của hạ tầng hàng không trong việc mở cửa thị trường du lịch và đầu tư cho các điểm đến mới.

Phiên thứ hai với chủ đề Dọn tổ đón “Đại Bàng” - Hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới, tập trung thảo luận về vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, bao gồm nghỉ dưỡng, golf, MICE, dịch vụ và hàng không.

Phiên thứ 3 với chủ đề Một cánh bay, Hai điểm đến - Thiên đường du lịch biển kết nối với cao nguyên huyền bí kiến tạo ngàn giá trị, tập trung thảo luận về xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế, đặc biệt là các hành trình trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

