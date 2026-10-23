Phát động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF

Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ phát động tuyên truyền hưởng ứng hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF nhằm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp.

Lễ phát động tuyên truyền hưởng ứng hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF nhằm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp

Chương trình hướng đến vận động người dân thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia đình; tăng cường thu hồi, tái sử dụng, tái chế vật liệu sau sử dụng; từng bước hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, thông qua hoạt động của Trạm MRF, người dân có địa điểm tiếp nhận cụ thể để chuyển giao vật liệu đã phân loại và tham gia chương trình “Đổi rác lấy quà”.

Kết quả bước đầu từ Trạm MRF đầu tiên

Trạm phân loại, thu hồi rác thải nhựa và rác tái chế — gọi tắt là Trạm MRF — đầu tiên của phường Tân Mỹ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03 tháng 4 năm 2026.

Trạm MRF đã thu hồi hơn 8,5 tấn vật liệu tái chế, ghi nhận gần 2.000 lượt người dân tham gia

Theo kết quả tổng hợp mới nhất, Trạm đã thu hồi hơn 8,5 tấn vật liệu tái chế, ghi nhận gần 2.000 lượt người dân tham gia. Vật liệu được tiếp nhận, cân, phân loại, ghi nhận thông qua nền tảng Grac và chuyển giao cho đơn vị tái chế. Kết quả này góp phần thu hồi riêng những vật liệu còn giá trị, hạn chế lãng phí tài nguyên và giảm lượng vật liệu tái chế lẫn trong chất thải phải đưa đi xử lý.

Bên cạnh hoạt động tiếp nhận vật liệu, Trạm MRF còn là địa điểm tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành phân loại rác cho người dân, học sinh, thiếu nhi. Việc gắn nội dung tuyên truyền với trải nghiệm trực tiếp giúp người tham gia hiểu rõ hơn cách phân loại, lưu giữ và chuyển giao vật liệu tái chế, từ đó vận dụng tại gia đình.

Đưa mô hình đến gần người dân hơn

Trên cơ sở kết quả bước đầu, phường Tân Mỹ tiếp tục bố trí Trạm MRF số 2 trong tổng thể khuôn viên khu đất trường học thuộc dự án của Công ty Kinh doanh nhà Chợ Lớn.

Việc bổ sung điểm tiếp nhận nhằm rút ngắn khoảng cách di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân tại các khu dân cư lân cận mang vật liệu tái chế đến tích điểm, đổi quà. Đây cũng là giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận chương trình, khuyến khích người dân duy trì phân loại rác thường xuyên thay vì chỉ tham gia trong các đợt phát động.

Thông qua mô hình, phường từng bước kết nối hoạt động phân loại tại hộ gia đình với tiếp nhận, ghi nhận dữ liệu và chuyển giao vật liệu cho đơn vị tái chế; đồng thời phát huy sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

Kêu gọi cộng đồng cùng tham gia

Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chủ động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; để riêng các vật liệu có thể tái chế như giấy, nhựa, kim loại, giữ sạch, khô và mang đến Trạm MRF theo hướng dẫn. Cùng với đó, người dân được khuyến khích hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian và giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư.

Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cùng tham gia phân loại rác

Các khu phố, đoàn thể, trường học và ban quản trị chung cư tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết cách phân loại, địa điểm tiếp nhận và phương thức tham gia chương trình. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được vận động đồng hành, hỗ trợ duy trì hoạt động thu hồi vật liệu tái chế tại cộng đồng.

Ủy ban nhân dân phường sẽ phối hợp với các đơn vị duy trì hoạt động của Trạm, bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếp nhận ý kiến đóng góp và điều chỉnh phương thức tổ chức để chương trình ngày càng thuận tiện, thiết thực.

Lễ phát động là hoạt động thúc đẩy sự tham gia thường xuyên của cộng đồng trong phân loại rác tại nguồn, hướng đến xây dựng mỗi gia đình, mỗi khu phố trở thành một nhân tố tích cực trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng phường Tân Mỹ xanh - sạch - đẹp.