PTC3 sức mạnh truyền tải cho dòng điện an toàn liên tục

Trong 15 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) là thành tố quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển của Tổng công ty, góp phần cùng Tổng Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xây dựng EVNNPT là tập thể mạnh, vươn tầm châu lục.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Được giao quản lý vận hành lưới điện truyền tải trên địa bàn 9 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là điểm kết nối hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam qua các trạm biến áp (TBA) và đường dây 500 - 220kV cung cấp điện cho các điện lực khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, PTC3 luôn đảm bảo truyền tải điện thông suốt trên trục Bắc - Nam, kịp thời giải tỏa các nguồn năng lượng trọng điểm quan trọng của khu vực như thủy điện Khu vực Tây Nguyên; Cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện BOT Vân Phong… và các nhà máy năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, PTC3 đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho việc truyền tải điện quốc gia, cũng như các hoạt động KTXH trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nguyên. Lưới điện ngày càng hoàn thiện, suất sự cố giảm, điều đặc biệt là trên lưới điện công ty quản lý chưa có sự cố gây mất điện trên hệ thống.

Hội thi UAV lần đầu tiên được PTC3 tổ chức vào tháng 3/2022.

Nếu như năm 2008, PTC3 quản lý vận hành 1.483km đường dây 220kV và 500kV; 4 TBA 220kV và 500kV, tổng dung lượng máy biến áp là 1.353MVA với 731 lao động, điện năng truyền tải mỗi năm khoảng 2,6 tỷ kWh, cấp điện cho phụ tải khu vực khoảng 2 tỷ kWh. Đến nay, PTC3 đang quản lý vận hành 5.769 km đường dây 220kV - 500kV; 18 TBA 220kV điều khiển thao tác xa không người trực, 6 TBA 500kV với tổng công suất 15.548 MVA cùng 994 lao động. Với khối lượng đường dây tăng gần gấp 4 lần, TBA tăng 6 lần, sản lượng điện truyền tải trên lưới điện tăng 29 lần so với năm 2008 nhưng lao động chỉ tăng 1,35 lần.

Cùng với nhiệm vụ quản lý vận hành, PTC3 đã tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện hoàn thành tiến độ, khối lượng và chất lượng các công trình đầu tư xây dựng do EVNNPT giao, góp phần tích cực vào sự phát triển lưới truyền tải điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển KTXH và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc PTC3 cho biết, để đạt được những kết quả trên, PTC3 xác định ứng dụng thành tựu KHCN vào quản lý vận hành, đầu tư xây dựng có ý nghĩa quyết định. Chính vì vậy thời gian qua, PTC3 đã hoàn thiện CSDL, đảm bảo đúng, đủ trên hệ thống PMIS, MDMS; Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm thư viện điện tử của EVNNPT, đáp ứng nhu cầu truy xuất dữ liệu trong quản lý kỹ thuật và điều hành sản xuất… tại PTC3.

“Phong trào nghiên cứu, ứng dụng KHCN luôn được chú trọng, trong đó một số đề tài do PTC3 tự nghiên cứu đã được áp dụng rộng rãi trong Tổng Công ty như đề tài khoa học vệ sinh các điện bằng nước áp lực cao; đề tài nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý TBA bằng thiết bị thông minh; đề tài giám sát thiết bị nhất thứ của PTC3… Trong đó, đề tài khoa học vệ sinh các điện bằng nước áp lực cao đã được ứng dụng rộng rãi tại toàn bộ các đơn vị trực thuộc EVN”, ông Thắng tự hào.

CBCNV PTC3 đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào quản lý vận hành đảm bảo lưới truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.

Người lao động - Trung tâm của sự phát triển

Xác định người lao động là vốn quý giá nhất, việc chăm lo đời sống cho người lao động luôn được lãnh đạo PTC3 đặc biệt quan tâm và coi đây là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của đơn vị. Với đặc thù hoạt động trên lĩnh vực kỹ thuật cao, có nhiều nguy cơ gây tai nạn ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động, công ty luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.

Người lao động tại PTC3 được đào tạo và bố trí công việc phù hợp với năng lực. Hàng năm, người lao động được kiểm tra sức khỏe, đào tạo nâng cao kiến thức an toàn và chuyên môn, có nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, ngăn nắp, sạch sẽ, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe góp phần giảm bớt nguy cơ bệnh nghề nghiệp, ngăn ngừa tai nạn lao động trong sản xuất. Dụng cụ, thiết bị, bảo hộ lao động phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện được quan tâm trang bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

PTC3 luôn quan tâm đến điều kiện môi trường làm việc cũng như nét văn hóa chung của EVNNPT gắn với các hoạt động chăm lo đời sống người lao động. Hàng năm, lãnh đạo công ty cùng tổ chức công đoàn xây dựng qũy thăm hỏi, động viên người lao động và người thân trong gia đình khi có ốm đau, bệnh tật hoặc gặp những điều không may mắn trong cuộc sống. Thăm hỏi động viên, giải quyết kịp thời các thắc mắc của người lao động.

Lãnh đạo EVNNPT luôn đồng hành cùng PTC3 trong các hoạt động văn hóa doanh nghiệp.

Ngoài các chính sách chăm lo cho người lao động, những năm qua PTC3 còn tích cực chủ động tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại các địa phương như di dời đường dây thi công cao tốc Bắc - Nam, tham gia các hoạt động an sinh xã hội như đền ơn đáp nghĩa, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đồng hành cùng các em đến trường, thắp sáng đường quê… tạo được sự đồng thuận ủng hộ từ cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Mặc dù địa hình lưới điện do PTC3 quản lý có đặc thù khó khăn hiểm trở, thời tiết khu vực diễn biến phức tạp, mưa nhiều gây sạt lở; nhiều đường dây và TBA luôn vận hành chế độ đầy tải và quá tải; việc cắt điện làm việc vào ban đêm có nhiều tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn… nhưng với mục tiêu cung cấp điện an toàn liên tục lên trên hết, cùng quyết tâm và nỗ lực của toàn thể CBCNV PTC3 đã chung sức, đồng lòng cùng nhau thích ứng vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, tin cậy không để xảy ra sự cố.

Thời gian tới, ngành điện nói chung và EVNNPT nói riêng được dự báo sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, là đơn vị trực thuộc, PTC3 luôn ý thức việc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng KHCN quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được EVNNPT giao phó.