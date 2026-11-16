Saigon Co.op mừng ngày Văn hóa Việt Nam: Mua sắm xanh, lan tỏa giá trị Việt

Bên cạnh ưu đãi mua sắm, Saigon Co.op tiếp tục khuyến khích khách hàng giảm sử dụng túi ni lông, hướng đến thói quen tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường.

Tôn vinh giá trị Việt từ những lựa chọn mỗi ngày

Văn hóa Việt không chỉ hiện diện trong những giá trị truyền thống mà còn gắn liền với bữa cơm gia đình, cách lựa chọn thực phẩm và thói quen tiêu dùng hằng ngày. Với Saigon Co.op, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh hàng Việt chất lượng, đồng thời lan tỏa nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng hiện đại: mua sắm tiết kiệm, quan tâm đến sức khỏe và có trách nhiệm với môi trường.

Từ nay đến 25/11, chương trình “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam – Sale đỉnh sắm thả ga” diễn ra tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife, Cheers trên toàn quốc và Co.op Online. Nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo ST25, dầu ăn, nước mắm, gia vị, sữa, thực phẩm chế biến sẵn, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng Co.op giảm giá đến 40% kèm ưu đãi mua 3 tặng 1 hoặc quà tặng hấp dẫn.

Các sản phẩm ready-to-eat tươi ngon, giá ưu đãi để khách hàng an tâm chọn lựa cho những ngày bận rộn - Ảnh Quang Định

Chương trình “Nông sản Việt – Tự hào trái ngọt” giảm 15–20% cho nhiều loại rau củ quả, thịt và thủy hải sản như khoai lang, rau muống, cải bó xôi, cam sành, bưởi đường Tân Triều, thịt heo, thịt gà, thịt cá… Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội lựa chọn nông sản Việt chất lượng với giá hợp lý cho bữa cơm gia đình.

Hàng nhãn riêng Co.op cũng mang đến nhiều ưu đãi giảm giá đến 50% hoặc mua 2 tặng 1 đối với gạo thơm ST25 Co.op Finest, dầu ăn, đường mía, miến đậu xanh, đồ dùng nhà bếp và túi rác thân thiện môi trường Co.op Select... Đây cũng là dịp Saigon Co.op chia sẻ niềm tự hào về danh hiệu “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm” tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026.

Bớt một chiếc túi ni lông, thêm hành động xanh

Song song với các chương trình ưu đãi, Saigon Co.op tiếp tục lan tỏa thói quen mua sắm xanh, khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng túi ni lông bằng những giải pháp thiết thực. Sau hơn một tháng triển khai, chương trình ghi nhận 10.000 lượt khách sử dụng túi môi trường Co.opmart khi mua sắm. Đồng thời, các khu vực tự đóng gói bằng thùng carton trên toàn hệ thống thu hút trung bình 1.000–1.200 lượt khách mỗi ngày. Những con số này cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người tiêu dùng, khi việc mang theo túi tái sử dụng hay lựa chọn thùng carton thay cho túi ni lông đang dần trở thành thói quen trong mỗi lần đi siêu thị, góp phần giảm rác thải nhựa và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường.

Khách hàng hướng ứng thới quen sử dụng túi môi trường Co.opmart khi mua sắm

Để tiếp tục lan tỏa thói quen này, Saigon Co.op triển khai chương trình “Đến Co.op – Sắm xanh nhẹ ví” đến hết ngày 31/12/2026. Khách hàng Thành viên có hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn từ 300.000 đồng, sử dụng túi cá nhân hoặc túi môi trường tái sử dụng và không nhận túi ni lông từ thu ngân sẽ được tặng 30 điểm thưởng, tương đương 6.000 đồng.

Bằng cách gắn quyền lợi mua sắm với hành động bảo vệ môi trường, Saigon Co.op mong muốn việc hạn chế túi ni lông không chỉ dừng ở một chương trình khuyến khích mà dần trở thành thói quen thường ngày của khách hàng. Mỗi chiếc túi được tái sử dụng, mỗi lần đóng gói bằng thùng carton đều góp phần giảm rác thải nhựa và hình thành văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm.

Thêm ưu đãi, thêm quyền lợi cho khách hàng Thành viên

Dịp này, chương trình “Dấu ấn tuổi 30 – Ưu đãi chỉ Co.op có” tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm thực phẩm, đồ dùng gia đình và may mặc với giá ưu đãi từ 4.400 đồng đến 319.000 đồng. Đặc biệt, vào ngày 10 và 20 hằng tháng, khách hàng Thành viên mua sản phẩm thuộc chương trình từ 10.000 đồng trở lên được nhân ba số điểm thưởng.

Từ ngày 23/11 đến 25/11, chương trình “Ngày hội rộn ràng – Ngập tràn điểm thưởng” tặng 100 điểm thưởng cho khách hàng Thành viên có hóa đơn trên 400.000 đồng tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online.

Thực phẩm tươi sống giảm giá lên đến 20% để khách hàng có nhiều lựa chọn cho bữa cơm gia đình

Bên cạnh đó, Saigon Co.op hưởng ứng chương trình “Vibrant HCMC – Shopping Season” với chủ đề “Mua sắm muôn nơi – Trải nghiệm muôn sắc”, diễn ra từ ngày 9/11/2026 đến 5/2/2027. Nổi bật có khăn giấy Elene tre 3 lớp giá 28.300 đồng/gói, mua 2 tặng 1; khăn giấy Fairy 3 lớp giá 14.500 đồng/gói, mua 2 tính tiền 1; khẩu trang Perfectta Pin Cool hộp 20 chiếc giá 69.000 đồng, mua 1 tặng 1. Nhóm thực phẩm có nước tương Nam Dương thượng hạng giảm 25%, mua 2 tặng 1; yến sào Win’Nest OCOP và Thiên Hoàng Plus 18% (hộp 6 lọ x 70ml) mua 1 tặng 1; mật ong Honimore 500g giảm 10%, mua 1 tặng 1. Các ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt trong mùa mua sắm cuối năm.

Sau 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, Co.opmart tiếp tục gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc thương hiệu bán lẻ Việt: ưu tiên hàng Việt chất lượng, chăm lo quyền lợi khách hàng và khuyến khích lối sống có trách nhiệm. Từ việc lựa chọn nông sản Việt đến mang theo một chiếc túi tái sử dụng khi đi siêu thị, Saigon Co.op mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa tiêu dùng từ những hành động giản dị, để mỗi lần mua sắm không chỉ tiết kiệm hơn mà còn xanh hơn.