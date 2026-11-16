English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Saigon Co.op mừng ngày Văn hóa Việt Nam: Mua sắm xanh, lan tỏa giá trị Việt

Thứ Hai, 12:04, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) triển khai chương trình “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam – Sale đỉnh sắm thả ga” từ nay đến 25/11, với hàng nghìn sản phẩm thiết yếu giảm giá đến 50%.

Bên cạnh ưu đãi mua sắm, Saigon Co.op tiếp tục khuyến khích khách hàng giảm sử dụng túi ni lông, hướng đến thói quen tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường.

Tôn vinh giá trị Việt từ những lựa chọn mỗi ngày

Văn hóa Việt không chỉ hiện diện trong những giá trị truyền thống mà còn gắn liền với bữa cơm gia đình, cách lựa chọn thực phẩm và thói quen tiêu dùng hằng ngày. Với Saigon Co.op, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh hàng Việt chất lượng, đồng thời lan tỏa nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng hiện đại: mua sắm tiết kiệm, quan tâm đến sức khỏe và có trách nhiệm với môi trường.

Từ nay đến 25/11, chương trình “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam – Sale đỉnh sắm thả ga” diễn ra tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife, Cheers trên toàn quốc và Co.op Online. Nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo ST25, dầu ăn, nước mắm, gia vị, sữa, thực phẩm chế biến sẵn, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng Co.op giảm giá đến 40% kèm ưu đãi mua 3 tặng 1 hoặc quà tặng hấp dẫn.

saigon co.op mung ngay van hoa viet nam mua sam xanh, lan toa gia tri viet hinh anh 1
Các sản phẩm ready-to-eat tươi ngon, giá ưu đãi để khách hàng an tâm chọn lựa cho những ngày bận rộn - Ảnh Quang Định

Chương trình “Nông sản Việt – Tự hào trái ngọt” giảm 15–20% cho nhiều loại rau củ quả, thịt và thủy hải sản như khoai lang, rau muống, cải bó xôi, cam sành, bưởi đường Tân Triều, thịt heo, thịt gà, thịt cá… Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội lựa chọn nông sản Việt chất lượng với giá hợp lý cho bữa cơm gia đình.

Hàng nhãn riêng Co.op cũng mang đến nhiều ưu đãi giảm giá đến 50% hoặc mua 2 tặng 1 đối với gạo thơm ST25 Co.op Finest, dầu ăn, đường mía, miến đậu xanh, đồ dùng nhà bếp và túi rác thân thiện môi trường Co.op Select... Đây cũng là dịp Saigon Co.op chia sẻ niềm tự hào về danh hiệu “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm” tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026.

Bớt một chiếc túi ni lông, thêm hành động xanh

Song song với các chương trình ưu đãi, Saigon Co.op tiếp tục lan tỏa thói quen mua sắm xanh, khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng túi ni lông bằng những giải pháp thiết thực. Sau hơn một tháng triển khai, chương trình ghi nhận 10.000 lượt khách sử dụng túi môi trường Co.opmart khi mua sắm. Đồng thời, các khu vực tự đóng gói bằng thùng carton trên toàn hệ thống thu hút trung bình 1.000–1.200 lượt khách mỗi ngày. Những con số này cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người tiêu dùng, khi việc mang theo túi tái sử dụng hay lựa chọn thùng carton thay cho túi ni lông đang dần trở thành thói quen trong mỗi lần đi siêu thị, góp phần giảm rác thải nhựa và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường.

saigon co.op mung ngay van hoa viet nam mua sam xanh, lan toa gia tri viet hinh anh 2
Khách hàng hướng ứng thới quen sử dụng túi môi trường Co.opmart khi mua sắm

Để tiếp tục lan tỏa thói quen này, Saigon Co.op triển khai chương trình “Đến Co.op – Sắm xanh nhẹ ví” đến hết ngày 31/12/2026. Khách hàng Thành viên có hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn từ 300.000 đồng, sử dụng túi cá nhân hoặc túi môi trường tái sử dụng và không nhận túi ni lông từ thu ngân sẽ được tặng 30 điểm thưởng, tương đương 6.000 đồng.

Bằng cách gắn quyền lợi mua sắm với hành động bảo vệ môi trường, Saigon Co.op mong muốn việc hạn chế túi ni lông không chỉ dừng ở một chương trình khuyến khích mà dần trở thành thói quen thường ngày của khách hàng. Mỗi chiếc túi được tái sử dụng, mỗi lần đóng gói bằng thùng carton đều góp phần giảm rác thải nhựa và hình thành văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm.

Thêm ưu đãi, thêm quyền lợi cho khách hàng Thành viên

Dịp này, chương trình “Dấu ấn tuổi 30 – Ưu đãi chỉ Co.op có” tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm thực phẩm, đồ dùng gia đình và may mặc với giá ưu đãi từ 4.400 đồng đến 319.000 đồng. Đặc biệt, vào ngày 10 và 20 hằng tháng, khách hàng Thành viên mua sản phẩm thuộc chương trình từ 10.000 đồng trở lên được nhân ba số điểm thưởng.

Từ ngày 23/11 đến 25/11, chương trình “Ngày hội rộn ràng – Ngập tràn điểm thưởng” tặng 100 điểm thưởng cho khách hàng Thành viên có hóa đơn trên 400.000 đồng tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online.

saigon co.op mung ngay van hoa viet nam mua sam xanh, lan toa gia tri viet hinh anh 3
Thực phẩm tươi sống giảm giá lên đến 20% để khách hàng có nhiều lựa chọn cho bữa cơm gia đình

Bên cạnh đó, Saigon Co.op hưởng ứng chương trình “Vibrant HCMC – Shopping Season” với chủ đề “Mua sắm muôn nơi – Trải nghiệm muôn sắc”, diễn ra từ ngày 9/11/2026 đến 5/2/2027. Nổi bật có khăn giấy Elene tre 3 lớp giá 28.300 đồng/gói, mua 2 tặng 1; khăn giấy Fairy 3 lớp giá 14.500 đồng/gói, mua 2 tính tiền 1; khẩu trang Perfectta Pin Cool hộp 20 chiếc giá 69.000 đồng, mua 1 tặng 1. Nhóm thực phẩm có nước tương Nam Dương thượng hạng giảm 25%, mua 2 tặng 1; yến sào Win’Nest OCOP và Thiên Hoàng Plus 18% (hộp 6 lọ x 70ml) mua 1 tặng 1; mật ong Honimore 500g giảm 10%, mua 1 tặng 1. Các ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt trong mùa mua sắm cuối năm.

Sau 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, Co.opmart tiếp tục gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc thương hiệu bán lẻ Việt: ưu tiên hàng Việt chất lượng, chăm lo quyền lợi khách hàng và khuyến khích lối sống có trách nhiệm. Từ việc lựa chọn nông sản Việt đến mang theo một chiếc túi tái sử dụng khi đi siêu thị, Saigon Co.op mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa tiêu dùng từ những hành động giản dị, để mỗi lần mua sắm không chỉ tiết kiệm hơn mà còn xanh hơn.

CTV Hồng Đào/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh giá
Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh giá

VOV.VN - Trong năm kỷ niệm 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng lúc được vinh danh “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026” và “Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026”.

Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh giá

Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh giá

VOV.VN - Trong năm kỷ niệm 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng lúc được vinh danh “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026” và “Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026”.

Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi
Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi

VOV.VN - Một món quà, một bữa cơm tự tay chuẩn bị hay thêm chút thời gian bên nhau đều là cách trao gửi yêu thương. Dịp 20/10, Saigon Co.op mang tinh thần ấy vào chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi”, diễn ra từ 8/10 đến 21/10, với nhiều lựa chọn mua sắm và quà tặng dành cho phái đẹp.

Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi

Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi

VOV.VN - Một món quà, một bữa cơm tự tay chuẩn bị hay thêm chút thời gian bên nhau đều là cách trao gửi yêu thương. Dịp 20/10, Saigon Co.op mang tinh thần ấy vào chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi”, diễn ra từ 8/10 đến 21/10, với nhiều lựa chọn mua sắm và quà tặng dành cho phái đẹp.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng