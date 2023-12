SeABankers khơi nguồn sống xanh từ Tuần lễ công dân 2023

Trong tháng 11/2023 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB) đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động xã hội thường niên “Tuần lễ công dân 2023 – SeABankers vì cuộc sống xanh” với 45 hoạt động tại các điểm giao dịch trên toàn quốc như trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ các trường học/trung tâm bảo trợ xã hội,…

Khơi nguồn sống xanh, kết nối cộng đồng

Chuỗi hoạt động xã hội thường niên “Tuần lễ công dân 2023” của SeABank năm nay với chủ đề “SeABankers vì cuộc sống xanh” nhằm chung tay hành động và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu ô nhiễm, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh cũng như hỗ trợ những cá nhân khó khăn.

“Tuần lễ công dân 2023 – SeABankers vì cuộc sống xanh” với 45 hoạt động tại các điểm giao dịch trên toàn quốc

Trong gần một tháng triển khai, “Tuần lễ công dân 2023” đã đến được 6 bệnh viện, 8 trường học/trung tâm bảo trợ, thực hiện các hoạt động xã hội tại 45 địa điểm, trồng mới hàng nghìn cây xanh. Cùng với đó, hàng trăm đơn vị máu cùng hàng nghìn phần quà cũng được trao tận tay tới người dân, đem lại những lợi ích thiết thực đến với cộng đồng. Qua những hoạt động thực tế, SeABank mong muốn truyền đi thông điệp tích cực, không chỉ là làm sạch đẹp cảnh quan nơi mình sinh sống và làm việc mà còn là xây dựng thói quen sống lành mạnh, tạo dựng lối sống xanh và bền vững.

SeABank mong muốn truyền đi thông điệp tích cực

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới sống xanh, các CBNV SeABank tích cực trồng mới cây xanh ở nhiều tỉnh thành phố, tiêu biểu như dọn dẹp cảnh quan và trồng cây tại núi Hải Đăng (Núi Nhỏ - TP. Vũng Tàu); tham gia trồng cây theo chương trình “Hàng cây thanh niên” cùng UBND phường Phúc La, Quận Hà Đông (Hà Nội); Trồng mới 200 cây hoàng yến dọc tuyến đường DT817 (Long An); Trồng 100 cây xanh, bồn hoa bên trong hành lang an toàn đường sắt quận Phú Nhuận, (TP.HCM); Trồng các bè thủy sinh góp phần làm sạch nước và không khí xung quanh hồ nước dân sinh tại Thanh Trì (Hà Nội); Trồng mới cây xanh tại Trường ĐH Thái Bình (Thái Bình); Trồng cây bóng mát kết hợp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại điểm trường THPT Hải An (Hải Phòng); Trồng cây làm đẹp cảnh quan tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (Thanh Hóa); Trồng cây tạo mảng xanh đô thị tại Thị trấn Thạnh Hóa (Long An); Tặng cây xanh và các dụng cụ vệ sinh cho trường THCS Lương Thế Vinh (Cà Mau)…

Các CBNV SeABank tích cực trồng mới cây xanh ở nhiều tỉnh thành phố

Hành động giản đơn tạo nên giá trị bền vững

Bên cạnh hoạt động trồng cây xanh và đổi rác thải nhựa lấy cây xanh/nhu yếu phẩm, CBNV SeABank tại Bình Chánh (TP.HCM) còn tạo nên giá trị tốt đẹp cho cộng đồng với chương trình "Suất ăn 0 đồng - Chia sẻ yêu thương". Với mỗi người dân mang rác thải đến sẽ nhận được phần quà là cây xanh do CBNV SeABank chuẩn bị và một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng. Hành động đẹp cùng nhiều yêu thương của SeABanker đã khiến người dân nơi đây vô cùng háo hức và cảm thấy được truyền cảm hứng sống xanh. Từ những hành động giản đơn này đã góp phần lan tỏa và hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, SeABankers tích cực dọn vệ sinh đường phố, trao tặng các vật dụng hỗ trợ làm đẹp cảnh quan, xanh sạch môi trường như trao tặng cây xanh và ghế đá cho bệnh viện; SeABank Đồng Nai (Đồng Nai) tặng cây xanh cho UBND phường Tam Hiệp đồng thời thực hiện thu gom rác, vệ sinh các tuyến đường; SeABank Sở Giao dịch (Hà Nội) tặng thùng rác cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội; SeABank Hà Nam (Hà Nam) trao tặng phần quà cho các cô lao công thuộc công ty môi trường Hà Nam; SeABank Thanh Hóa (Thanh Hóa) tiến hành dọn dẹp vệ sinh khu Di tích lịch sử Hàm Rồng; SeABank Huế (Thừa Thiên Huế) tặng thùng chứa rác tái chế cho các Phường Phước Vĩnh, Thuận An, Hương Sơ, Thủy Dương, Thủy Phương – TP. X; SeABanker Đà Nẵng hiến máu nhân đạo và tặng quà cho các bệnh nhân nặng đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;…

SeABank luôn hướng tới cộng đồng và xem đây là nền tảng của sự phát triển bền vững

Bên cạnh đó, CBNV SeABank còn triển khai những chương trình thiện nguyện ý nghĩa, trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn những phần quà thiết thực. Nổi bật trong số đó là hoạt động trao 180 suất quà cho các em nhỏ chậm phát triển tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Đắk Lắk; Tặng nhu yếu phẩm như quần áo, sách vở, sữa,… cho các em nhỏ THCS Tả Phìn – Hà Giang; Trao tặng bình nước nóng năng lượng mặt trời, 450 phần quà là nhu yếu phẩm cho các em học sinh trường mầm non Lục Hồn tại điểm trường Cao Thắng (Quảng Ninh); Thăm hỏi, giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ Trường Chuyên biệt Tương Lai (quận 3, TP.HCM) nơi đang chăm sóc các em nhỏ chậm phát triển, tự kỷ…

Là một trong những cơ sở nhận được sự hỗ trợ của SeABanker, cô Lý Ngọc Vân, Hiệu trưởng trường Chuyên biệt Tương lai chia sẻ: “Trường hiện có 12 giáo viên và đang chăm sóc 50 học sinh chậm phát triển, tự kỷ, tăng động giảm chú ý, bại não,… Tôi cảm nhận được niềm vui của các em khi có các cô chú CBNV SeABank tới thăm hỏi. Đây sẽ là nguồn động lực lớn tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho cả cô trò chúng tôi”.

Năm 2023, SeABank đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa với tổng chi phí hơn 38 tỷ đồng

Lấy tôn chỉ “Vì cộng đồng” là một trong những giá trị cốt lõi định hướng hoạt động của Ngân hàng, SeABank luôn hướng tới cộng đồng và xem đây là nền tảng của sự phát triển bền vững, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân.

Năm 2023, SeABank đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa với tổng chi phí hơn 38 tỷ đồng, trong đó có nhiều hoạt động ý nghĩa như: ủng hộ chi phí xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo tại Hà Tĩnh, Điện Biên và Nghệ An tổng trị giá 35 tỷ đồng; Triển khai các hoạt động từ thiện thường niên Xuân yêu thương, SeABankers Vì trẻ thơ trên toàn quốc; Tổ chức giải chạy thường niên SeABank Run For The Future (SeARun 2023) nhằm gây quỹ trao tặng 10 học bổng Ươm mầm ước mơ cho trẻ em nghèo và trồng 25.000 cây xanh, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng…