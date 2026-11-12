420 golfer tranh tài tại Giải Golf Bắc Ninh Open Championship 2026

Ngày 12/11, tại sân Golf Việt Yên (phường Vân Hà), Hội Golf thành phố Bắc Ninh tổ chức họp báo công bố Giải Golf Bắc Ninh Open Championship 2026 - Trọng Tín Cup.

Theo Ban tổ chức, giải đấu được tổ chức đồng thời tại hai sân golf Việt Yên và Amber Hills (phường Tiền Phong), dự kiến khai mạc 13/12/2026. Giải thu hút 420 golfer là hội viên Hội Golf thành phố Bắc Ninh và khách mời tham gia tranh tài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Giải golf Bắc Ninh Open Championship 2026

Các golfer sẽ thi đấu 1 vòng 18 hố theo thể thức đấu gậy trực tiếp, tính điểm Net dựa trên Handicap quy đổi theo sân thi đấu. Bảng đấu được chia theo chỉ số Handicap, gồm bảng A, B, C, D và bảng Khách mời. Trong đó, bảng A và B thi đấu tại sân Amber Hills; bảng C, D và bảng Khách mời thi đấu tại sân golf Việt Yên.

Giải đấu có sự tham gia của các golfer ở nhiều độ tuổi, với quy định tee phát bóng phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Cơ cấu giải thưởng gồm các giải chính: Vô địch (Best Gross), Best Net, Nhất, Nhì, Ba tại các bảng đấu. Bên cạnh đó là các giải kỹ thuật như phát bóng gần cờ nhất (Nearest to the Pin), phát bóng xa nhất (Longest Drive) và các giải Hole-in-One (HIO) tại những hố được Ban tổ chức quy định ở cả hai sân thi đấu.

Hội Golf thành phố Bắc Ninh và Ban tổ chức đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức và định hướng phát triển giải đấu. Việc lựa chọn hai địa điểm thi đấu là sân golf Amber Hills và Việt Yên nhằm đáp ứng quy mô giải, bảo đảm chất lượng trải nghiệm và tạo điều kiện phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận chuyên môn, hậu cần, điều hành.

Toàn cảnh buổi họp báo

Thông qua giải đấu, Hội Golf thành phố Bắc Ninh hướng tới tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng golfer, thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn golf trên địa bàn. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, cơ sở vật chất và tiềm năng phát triển du lịch thể thao, dịch vụ golf của thành phố Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Hội Golf thành phố Bắc Ninh tổ chức Lễ xuất quân đội tuyển golf tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 6 vận động viên.