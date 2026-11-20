Kết quả được ghi nhận từ khảo sát Trust Index của Great Place To Work, trong đó nhân viên trực tiếp đánh giá trải nghiệm của mình về niềm tin, sự công nhận, cơ hội phát triển và ý nghĩa công việc. Điều làm nên ý nghĩa của giải thưởng lần này là đội ngũ nhân viên Abbott là những người “cầm cân nảy mực”, bình chọn.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, cho biết: "Những ghi nhận này phản ánh sự tận tâm của đội ngũ nhân viên và văn hóa vững mạnh mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Điều gắn kết đội ngũ Abbott là một mục tiêu chung: giúp mọi người sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn thông qua khoa học và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đó thúc đẩy chúng tôi không ngừng mang đến Việt Nam những sáng kiến khoa học và công nghệ, góp phần giải quyết một số vấn đề cấp bách về sức khỏe, mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc và tạo ra những giá trị bền vững cho người dân, cộng đồng cũng như tương lai ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam".

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam

Với đội ngũ hơn 2.000 nhân sự trên toàn quốc, làm việc các ngành hàng đa dạng từ dinh dưỡng, dược phẩm đến chẩn đoán và thiết bị y tế, mỗi thành viên của Abbott đều chung một mục tiêu nâng cao sức khỏe và chất lượng sống của cộng đồng thông qua những công nghệ và giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Chị Nhung Phạm, nhân viên thuộc bộ phận Chuỗi Cung ứng, ngành hàng Dinh dưỡng tại Abbott Việt Nam chia sẻ này giúp chị luôn tự hào về công việc của mình. "Thấy sản phẩm mình góp phần đưa đến giúp mọi người bệnh sống khỏe hơn, đó là điều khiến tôi tự hào nhất," chị Nhung cho biết.

Đây cũng là sứ mệnh mà tập thể Abbott không ngừng nỗ lực thực hiện trong hơn ba thập kỷ tại Việt Nam: đưa đến những công nghệ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người Việt, từ đó giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Sứ mệnh này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh quốc gia đang bước vào giai đoạn già hóa dân số và các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tim mạch ngày càng gia tăng.

Thúc đẩy đổi mới y tế và hợp tác đa chuyên ngành hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Abbott không ngừng ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ người dân nâng cao sức khỏe, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý bệnh hiệu quả. Từ các giải pháp chẩn đoán, theo dõi sức khỏe đến công nghệ hỗ trợ quản lý và điều trị bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, Abbott hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Thông qua hợp tác với các cơ quan y tế, hội chuyên ngành và đối tác chuyên môn và các đối tác chuyên môn, Abbott đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Abbott đã phối hợp cùng các đối tác chuyên môn triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Trong đó, Dự án Hỗ trợ Dinh dưỡng Lâm sàng AFINS góp phần giảm suy dinh dưỡng trong bệnh viện và nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế, trong khi Chương trình Cải thiện Chất lượng Dinh dưỡng Bệnh viện (QIP) đã được triển khai tại 82 bệnh viện, mang lại lợi ích cho hơn 2,6 triệu bệnh nhân kể từ năm 2016. Những nỗ lực này góp phần cải thiện chất lượng điều trị và hỗ trợ các mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình đào tạo, hội nghị khoa học và hợp tác với các tổ chức như Hội Phụ sản Việt Nam, Hiệp hội Lạc nội mạc tử cung Thế giới và Hội Thần kinh học Việt Nam, Abbott đồng hành liên tục cập nhật những tiến bộ mới trong phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, từ đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn, Abbott phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình “Chăm sóc người cao tuổi – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe dự phòng và phát hiện sớm nguy cơ bệnh không lây nhiễm.

Năm 2026, chương trình đã khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và sàng lọc miễn phí cho hơn 2.000 người cao tuổi tại Hà Nội và TP.HCM, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động và duy trì chất lượng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên. Thông qua sự hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng mạng lưới chuyên gia y tế trên cả nước, Abbott mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, hỗ trợ người dân phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn khi tuổi tác tăng lên.

Abbott mong muốn nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động, hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ và duy trì chất lượng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên

Song song với đó, thông qua nền tảng a:care và các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng như "Chủ động khỏe - Để yêu thương", Abbott cũng giúp người dân tiếp cận các thông tin sức khỏe đáng tin cậy, nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi cam kết đóng góp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh, bền vững cho người dân Việt Nam"

Hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Abbott và đội ngũ nhân viên luôn kiên định với sứ mệnh giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn hơn. Thông qua những sản phẩm và giải pháp công nghệ thay đổi cuộc sống, mỗi cá nhân Abbott không ngừng nỗ lực, góp phần giải quyết những thách thức trong chăm sóc sức khỏe. Đó là mục tiêu chung, đồng thời là nguồn động lực và tự hào của nhân viên Abbott khi góp phần tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng.