Làm kinh tế vườn, trang trại, gom góp nhiều năm, ông Bùi Thế Dũng ở xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) sở hữu 10 ha đất rừng với vườn cây ăn trái, vườn keo và thảm thực vật đa dạng. Cách đây 3 năm, ông Bùi Thế Dũng thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng công nghệ cao Tân Sơn Hiền - Trà My, đầu tư trang trại nuôi vịt châu Âu. Quy trình chăn nuôi vịt của hợp tác xã được đầu tư bài bản với 2 dãy chuồng rộng 1.700 m2, hệ thống làm mát, khử mùi, 3 hầm biogas rộng cả 1000 mét vuông mỗi hầm.

Phía đầu chuồng, hợp tác xã đầu tư hệ thống lạnh bằng hơi nước tuần hoàn, quạt hút sẽ hút hơi mát đến cuối chuồng, đảm bảo nhiệt độ hợp lý với giống vịt châu Âu. Trang trại cũng được đầu tư hệ thống khử mùi, sát khuẩn 2 tầng bằng công nghệ nước tuần hoàn. Hệ thống hầm lắng, các hồ lót đáy xử lý phân vịt được đầu tư bài bản. Nhờ đó trang trại nuôi 16 ngàn con vịt châu Âu nhưng không gây ô nhiễm môi trường.

Ông Bùi Thế Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Nuôi trồng công nghệ cao Tân Sơn Hiền cho biết, tổng mức đầu tư chưa kể tiền đất khoảng 10 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay từ Agribank Chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam là 7 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng ở xã Trà Tân- TP Đà Nẵng- vùng đất Căn cứ cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa đã nhiều đổi thay

"Mấy cán bộ, mấy anh em bên Agribank Bắc Trà My quá tuyệt vời, rất nhiệt tình hỗ trợ về mặt pháp lý, hỗ trợ thủ tục, giấy tờ tư vấn rất kỹ. Bởi vì mình làm để đầu tư lớn quá, thiếu trước, hụt sau nên cũng nhờ hỗ trợ của Agribank, hỗ trợ của Nhà nước. Cảm ơn Agribank Bắc Trà My tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để mình kịp thời vụ đầu tư chi phí sửa chữa, tiền cám, tiền con giống, tiền lương, nhân công, tiền điện” - ông Bùi Thế Dũng nói.

Xã Trà Tân là nơi có Khu Di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa (còn gọi là Khu Di tích lịch sử Nước Oa). Đây là căn cứ địa cách mạng của Cơ quan Khu ủy khu V, Bộ Tư lệnh Quân khu V và các cơ quan ban ngành khu V trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960 - 1973). Vùng căn cứ địa cách mạng năm xưa nay đã có nhiều thay đổi. Hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, hệ thống điện thắp sáng, nước sinh hoạt kéo về tận ngõ xóm, nhà sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc... là minh chứng cho sức sống mới trên vùng quê cách mạng xã Trà Tân.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 11 về công tác giảm nghèo, trong đó giải pháp hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân vay phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên. Xã rà soát xác định 490 hộ nghèo, 130 hộ cận nghèo, phân loại rõ từng hộ dân thiếu tiêu chí nào thì hỗ trợ tiêu chí đó, trong đó ưu tiên vốn vay.

Ông Bùi Thế Dũng- GĐ HTX Nuôi trồng công nghệ cao Tân Sơn Hiền- Trà My giới thiệu hệ thống hồ lắng xử lý nước thải của trang trại

Ông Nguyễn Hồng Lai cho biết thêm: “Agribank tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn, đặc biệt trong mùa bão năm ngoái, Agribank đã hỗ trợ cho các hộ dân khoảng 400 triệu đồng để thực hiện xây dựng, sửa chữa lại nhà ở, rồi Agribank - Chi nhánh Bắc Trà My cũng thực hiện cho vay để người dân khôi phục và phát triển sản xuất. Đồng thời đó, chúng tôi sử dụng nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ bà con. Hiện nay chúng tôi đã xây dựng các mô hình, ví dụ như mô hình nuôi heo đen, trồng măng và các mô hình khác, kết hợp với nguồn vốn từ Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp dân phát triển kinh tế”.

Trang trại chăn nuôi 16 ngàn con vịt châu Âu của Hợp tác xã Nuôi trồng Công nghệ cao Tân Sơn Hiền- Trà My

Để hỗ trợ người dân vùng miền núi Trà My vay vốn phát triển kinh tế rừng, kinh tế trang trại, Agribank - Chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam đang áp dụng phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. Mục đích vay của đồng bào các dân tộc nơi đây chủ yếu là trồng keo, trồng cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh. Phương thức cho vay là từng đợt với thời gian cho vay từ 3 năm đến 5 năm. Chi nhánh cũng tinh giản hồ sơ thủ tục vay vốn, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý.

Ông Lê Bá Công, cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam cho biết, do đặc thù miền núi, anh em phải bám địa bàn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cần thiết.

“Trên địa bàn của Bắc Trà My và Nam Trà My nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 80% dân số. Do đó, anh em trên cơ sở kết hợp với các các tổ vay vốn bám địa bàn hỗ trợ, chỉ dẫn cho người dân để họ làm được hồ sơ, giúp người dân nhận được nguồn vốn nhanh chóng và phù hợp. Các cán bộ địa bàn bám sát hồ sơ, hỗ trợ cầm tay chỉ việc để bà con nhận được đồng vốn vay nhanh nhất có thể” - ông Lê Bá Công nói.

Vốn vay của Agribank giúp người dân miền núi Trà My phát triển kinh tế rừng, kinh tế trang trại

Agribank Chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam quản lý 10 xã khu vực miền núi Đà Nẵng (trước đây thuộc 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Đến cuối tháng 10/2026, tỷ lệ dư nợ của Agribank Chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam đạt 890 tỷ đồng với hơn 3.000 lượt khách hàng vay vốn, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 790 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 90%.

Ông Lê Quang Trình, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Trà My Quảng Nam cho biết: “Hiện nay về quy trình của Agribank nói chung và Chi nhánh Bắc Trà My nói riêng cơ bản là gọn nhẹ rồi. Chủ yếu là hồ sơ, thủ tục sẽ do ngân hàng làm và hướng dẫn người dân làm. Người dân đa số chỉ ký xác nhận. Bây giờ là chi nhánh đang triển khai cho vay thông qua tổ vay vốn, phối hợp với các hội Nông dân, phụ nữ và các đoàn thể hỗ trợ cho ngân hàng thu tiền lãi. Tới hiện tại đã thành lập được là 32 tổ vay vốn”.