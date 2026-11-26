Nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân khu vực nông thôn; phục vụ các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, ngành nghề, thương mại và dịch vụ tại nông thôn. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho người dân đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế nông thôn và thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, nguồn vốn “Tam nông” còn góp phần thực hiện các chính sách tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy tài chính toàn diện, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính thức, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi và các địa bàn còn khó khăn.

Agribank Chi nhánh Quảng Nam tham gia thực hiện tốt an sinh xã hội

Agribank Chi nhánh Quảng Nam thực hiện công tác chuyển đổi số

Đến nay, tín dụng “Tam nông” tại Agribank Chi nhánh Quảng Nam mang lại hiệu quả kép: vừa duy trì lĩnh vực khách hàng, thị trường truyền thống và đóng góp vào hiệu quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh; vừa thực hiện tốt vai trò chủ lực của Agribank trong dẫn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Thiên, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Nam cho biết: “Xác định tín dụng “tam nông” là một trong những ưu tiên, Agribank Chi nhánh Quảng Nam bố trí nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân. Nguồn vốn tín dụng được đưa đến gần hơn với người dân, góp phần giúp người dân tiếp cận gần hơn với nguồn vốn chính thức, thông qua mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch, các tổ vay vốn và sự phối hợp của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ. Agribank Quảng Nam đã đưa nguồn vốn đến từng hộ nông dân, cá nhân trên địa bàn nông thôn, miền núi. Mô hình này đặc biệt có ý nghĩa đối với các khoản vay quy mô nhỏ, địa bàn phân tán, giúp người dân giảm thời gian, chi phí tiếp cận vốn hợp lý, hạn chế thủ tục và tín dụng phi chính thức”.