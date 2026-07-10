Chưa đến 600 triệu đồng, tìm đâu mẫu B-SUV tiết kiệm và yên tâm cho gia đình trẻ?

Xe cỡ B nhưng có “full ADAS”, HUD

Trong cuộc đua doanh số xe gầm cao cỡ B - phân khúc “chật chội” bậc nhất thị trường, VinFast VF 6 đang chiếm ưu thế lớn khi liên tiếp lọt top xe bán chạy nhất, bỏ xa các đối thủ xe xăng.

Lý giải về sức hút của mẫu xe VinFast, nhiều chuyên gia nhận định, VF 6 đang có lợi thế về trang bị, công nghệ so với mặt bằng chung phân khúc B – yếu tố khiến nhiều gia đình quan tâm.

Một trong những điểm nhận được đánh giá tích cực nhất trên VF 6 là hàm lượng công nghệ an toàn chủ động. Reviewer Dương Dê nhận định, trong phân khúc SUV cỡ B, hiếm có mẫu xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái an toàn (ADAS) với nhiều tính năng nâng cao như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm, nhận diện biển báo, phanh tự động khẩn cấp...

Những tính năng này theo anh sẽ thay đổi trải nghiệm lái đáng kể, đặc biệt với những người trẻ đã quen với lối sống công nghệ.

“Trước đây mua xe hạng B, tôi không bao giờ dám nghĩ trong tầm giá này mà có trang bị ADAS ‘xịn’ như vậy. Muốn có công nghệ tương tự, người mua phải chi gấp 3 lần”, nam reviewer nói.

Trải nghiệm VF 6 thực tế từ Quy Nhơn về Hà Nội, chủ xe tên Nghĩa cho biết anh gần như duy trì ADAS suốt chuyến đi. Cung đường khoảng 1.000 km có 70% là cao tốc, phần còn lại qua quốc lộ với nhiều giao lộ và phương tiện hỗn hợp. Theo anh, ADAS hoạt động tốt trong nhiều điều kiện giúp việc lái xe trong nhiều giờ trở nên nhàn hơn.

Trang bị camera 360 độ hỗ trợ lùi, đỗ xe cũng được cộng đồng người dùng đánh giá cao. Cùng đó, màn hình hắt kính lái HUD giúp người lái nắm bắt tốc độ, chỉ dẫn và cảnh báo mà không phải rời mắt khỏi đường.

“HUD trên VF 6 xịn nhất phân khúc, hiển thị các thông tin rõ ràng, trực quan”, chủ xe Nguyễn Đăng đang sử dụng VF 6 Plus khẳng định. Anh cho biết với người thường xuyên lái xe chở gia đình, sự chủ động giúp giảm rủi ro trong từng quyết định nhỏ trên đường.

Đặc biệt, VF 6 càng không có đối thủ trong phân khúc về nền tảng sức mạnh động cơ. Với cỗ máy 201 mã lực, 310 Nm, VF 6 có thể phản hồi nhanh khi nhập làn, vượt xe hoặc di chuyển trên cao tốc gọn nhẹ. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn trên các chuyến đi dài.

Sạc 0 đồng, bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng

Nếu an toàn là lý do khiến gia đình trẻ cân nhắc VF 6, chi phí sử dụng là yếu tố có thể thúc đẩy quyết định mua xe sớm hơn.

“VF 6 là chiếc xe có chi phí sử dụng thấp nhất thị trường: 0 đồng. So với xe xăng cùng phân khúc, chỉ tính riêng tiền nhiên liệu, mỗi năm tôi tiết kiệm được 30 triệu đồng”, anh Nguyễn Đăng thừa nhận. Hiện tại, chủ xe VinFast được miễn phí sạc pin tới 10/2/2029 tại các trạm công cộng V-Green (áp dụng lên tới 3 năm từ ngày sở hữu nếu mua trước 10/2/2026). Ngoài ra, sau 27.000 km, anh Đăng mới chỉ bảo dưỡng xe 2 lần, chi phí khoảng 800.000 đồng/lần.

Những con số này giải thích vì sao VF 6 hấp dẫn với gia đình trẻ. Giá mua ban đầu là một phần của bài toán, nhưng tổng chi phí sở hữu mới quyết định xe có trở thành gánh nặng hay không. Chưa kể, VF 6 được bảo hành dài hạn lên tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, giúp người dùng kiểm soát ngân sách trong suốt vòng đời xe tốt hơn.

Ở thời điểm hiện tại, bài toán sở hữu VF 6 càng trở nên dễ dàng. Mức giá niêm yết hiện tại của mẫu B-SUV chỉ từ 646 triệu đồng – chỉ ngang giá bán các dòng sedan hạng B. Với khách hàng sở hữu xe xăng VinFast, hãng còn tri ân voucher có giá trị lên tới 80 triệu đồng khi mua xe điện mới. Ngoài ra, xe điện còn được miễn 100% phí trước bạ tới năm 2030 nên mức giá lăn bánh VF 6 chỉ còn từ 570 triệu đồng, ngang tiền đưa một chiếc A-SUV xuống đường.

Sở hữu công nghệ an toàn vượt tầm phân khúc, cảm giác lái bốc đi kèm chính sách bảo hành dài, giá tốt và chi phí vận hành thấp, VinFast VF 6 được nhận định là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng vừa muốn “lên đời” một chiếc ô tô phục vụ gia đình, vừa đảm bảo được sự chắc chắn về tài chính.