Chuyển đổi số vận hành sàn bất động sản: Từ quản lý thủ công sang hạ tầng dữ liệu

Dữ liệu là điểm nghẽn vận hành bị bỏ qua lâu nhất

Phần lớn sàn BĐS quy mô vừa vẫn vận hành theo mô hình quen thuộc: mỗi môi giới tự quản lý tệp khách hàng trên file cá nhân, trao đổi giao dịch qua các ứng dụng nhắn tin, tiến độ hợp đồng được tổng hợp thủ công vào cuối tuần hoặc cuối tháng. Mô hình này có thể duy trì khi đội ngũ còn nhỏ, nhưng nhanh chóng bộc lộ giới hạn khi quy mô tăng lên.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra rằng thị trường BĐS Việt Nam vẫn đối mặt với tình trạng thông tin phân tán, thiếu đồng bộ và thiếu minh bạch, tồn tại ở cả cấp độ thị trường lẫn cấp độ vận hành từng doanh nghiệp. Ở cấp sàn giao dịch, hệ quả của dữ liệu phân tán thể hiện qua ba điểm nghẽn.

Môi giới quản lý dữ liệu thủ công nhanh chóng bộc lộ hạn chế khi đội ngũ mở rộng (Ảnh minh hoạ)

Thứ nhất là mất kiểm soát hiệu suất đội ngũ. Khi không có nguồn dữ liệu thống nhất, ban lãnh đạo không thể biết chính xác mỗi môi giới đang xử lý bao nhiêu khách, tỷ lệ chuyển đổi từng giai đoạn là bao nhiêu, hay điểm nghẽn nằm ở đâu trong phễu bán hàng. Đánh giá hiệu suất nhân sự dựa trên cảm nhận hoặc kết quả cuối kỳ, thiếu dữ liệu để can thiệp kịp thời.

Thứ hai là rủi ro mất tài sản khách hàng. Khi toàn bộ tệp khách nằm trên thiết bị cá nhân của môi giới, doanh nghiệp thực chất không sở hữu dữ liệu đó. Mỗi lần nhân sự nghỉ việc đồng nghĩa với việc toàn bộ lịch sử tương tác, nhu cầu, trạng thái giao dịch của hàng trăm khách hàng bị xóa trắng.

Thứ ba là phân công chồng chéo hoặc bỏ sót cơ hội. Khi không có hệ thống ghi nhận tập trung, hai môi giới có thể cùng tiếp cận một khách hàng, hoặc một lead tiềm năng bị bỏ qua vì không ai rõ ai đang phụ trách. VARS nhận định hoạt động môi giới hiện vẫn mang tính rời rạc, thiếu chuẩn mực đồng bộ và phụ thuộc nhiều vào từng cá nhân, kéo theo chất lượng vận hành của sàn giao dịch không ổn định theo từng nhân sự.

Xây dựng hạ tầng dữ liệu - trọng tâm của chuyển đổi số thực chất

Chuyển đổi số vận hành đang được nhìn nhận lại theo hướng thực tế hơn. Trọng tâm của quá trình này nằm ở việc xây dựng hạ tầng dữ liệu xuyên suốt toàn bộ quy trình kinh doanh, thay vì triển khai phần mềm đơn lẻ theo kiểu thay thế công cụ.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, nhận định rằng quản trị bằng dữ liệu số đang từng bước thay đổi “luật chơi” của thị trường, khi hệ thống thông tin được số hóa và kết nối giúp tăng khả năng giám sát, hạn chế tình trạng thiếu minh bạch vốn là rủi ro lớn trong nhiều năm qua.

Ở cấp độ sàn giao dịch, khi dữ liệu khách hàng và nguồn hàng được đưa về một nền tảng thống nhất, ban lãnh đạo có thể theo dõi trạng thái từng giao dịch theo thời gian thực, xác định điểm nghẽn trong từng giai đoạn phễu bán hàng. Việc phân công khách hàng chuyển từ kinh nghiệm hoặc cảm tính sang căn cứ vào hiệu suất của từng môi giới. Đánh giá nhân sự dựa trên toàn bộ hành trình giao dịch được ghi nhận liên tục, thay vì chỉ căn cứ vào doanh số cuối tháng.

Báo cáo “State of Sales” 2026 của Salesforce, khảo sát hơn 4.000 chuyên gia bán hàng, cho thấy 84% đội ngũ bán hàng chưa có nền tảng tích hợp đang có kế hoạch hợp nhất công nghệ, vì dữ liệu phân tán và quy trình rời rạc là nguyên nhân hàng đầu cản trở năng suất. Nghiên cứu của Forrester ghi nhận tích hợp CRM đúng cách cải thiện năng suất lên tới 26%, trong khi Nucleus Research cho thấy doanh thu trên mỗi nhân viên tăng 41% khi CRM được trang bị khả năng truy cập di động. Đáng chú ý hơn, Salesforce cũng chỉ ra rằng chỉ 34% thời gian làm việc của một nhân viên bán hàng thực sự dành cho hoạt động bán, phần còn lại tiêu tốn vào hành chính, nhập liệu thủ công và tra cứu thông tin phân tán. Với đặc thù nghề môi giới BĐS, con số này còn có thể cao hơn khi quy trình chưa được chuẩn hóa.

Meey CRM quản lý nguồn hàng và khách hàng trên cùng một hệ thống

Các nền tảng CRM chuyên biệt cho bất động sản đang được phát triển theo hướng này. Meey CRM của Meey Group là một ví dụ, tập trung quản lý đồng thời nguồn hàng và khách hàng trên cùng một hệ thống, cho phép theo dõi toàn bộ hành trình giao dịch từ lead đến chốt sale.

Ông Mai Văn Tuyển, Giám đốc Công nghệ Meey Group, chia sẻ: “Điểm cốt lõi của việc số hóa vận hành sàn giao dịch nằm ở việc chuẩn hóa và tập trung dữ liệu ngay từ đầu. Khi toàn bộ dữ liệu khách hàng và giao dịch được đưa về một hệ thống thống nhất, doanh nghiệp có thể kiểm soát được toàn bộ quá trình bán hàng, đồng thời tạo nền tảng để phân tích và tối ưu hiệu suất một cách liên tục”.

Dữ liệu là tài sản, vận hành là lợi thế

Theo khảo sát các doanh nghiệp bất động sản của Vietnam Report, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và vận hành được xác định là một trong năm động lực chính thúc đẩy ngành bất động sản trong năm 2025. Xu hướng này tiếp tục được củng cố khi Chính phủ giao Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giao dịch bất động sản trên môi trường điện tử nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tín hiệu cho thấy dữ liệu số hóa đang trở thành yêu cầu hạ tầng của toàn thị trường.

Trong dài hạn, khi dữ liệu khách hàng được lưu trữ ở cấp doanh nghiệp, toàn bộ lịch sử giao dịch trở thành tài sản có thể tiếp tục khai thác thay vì bị thất thoát theo biến động nhân sự. Chi phí thu hút khách hàng mới trong lĩnh vực BĐS thuộc loại cao nhất trong các ngành, trong khi giá trị từ tệp khách hàng cũ nếu được khai thác đúng cách có thể tạo ra doanh thu tái tục ổn định.

Với các sàn giao dịch quy mô vừa, chuyển đổi số vận hành giờ ít mang tính thử nghiệm, đặc biệt khi thị trường đang bước vào chu kỳ cạnh tranh theo chiều sâu hơn về hiệu suất. Năng lực quản trị dựa trên dữ liệu dần trở thành điều kiện để duy trì hiệu suất ổn định và kiểm soát tăng trưởng thực chất.

Meey Land Super App và bài toán niềm tin dữ liệu trong giao dịch bất động sản VOV.VN - Khi người mua nhà tiếp cận nhiều thông tin hơn, thách thức của thị trường bất động sản không còn là thiếu dữ liệu, mà là dữ liệu có đủ tin cậy, liên kết và hữu ích để hỗ trợ quyết định hay không.