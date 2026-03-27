Citizen Pathway là gì? Top công ty tư vấn định cư Mỹ uy tín tại Việt Nam

Citizen Pathway là công ty gì?

Citizen Pathway là đơn vị hoạt động uy tín trong lĩnh vực tư vấn định cư quốc tế, tập trung vào các chương trình định cư Mỹ như EB-5, EB-3, L1/EB-1C, đồng thời mở rộng sang thị trường châu Âu và tư vấn du học Mỹ. Với định hướng phát triển dài hạn, doanh nghiệp đóng vai trò là cầu nối cung cấp thông tin, phân tích chương trình và trực tiếp tham gia tư vấn chiến lược, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Citizen Pathway đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng, từ giai đoạn định hướng chương trình, xây dựng lộ trình phù hợp đến quá trình triển khai hồ sơ và làm việc cùng các đơn vị pháp lý liên quan.

Tầm nhìn và sứ mệnh định hình chiến lược phát triển

Citizen Pathway hướng đến một hệ sinh thái nơi người Việt có thể từng bước mở rộng cơ hội toàn cầu, từ sinh sống, học tập đến đầu tư và phát triển kinh doanh. Tầm nhìn này được xây dựng dựa trên nền tảng chuẩn bị rõ ràng và tiếp cận thông tin đúng cách.

Sứ mệnh của doanh nghiệp tập trung vào việc trở thành đơn vị tư vấn đầu tư định cư quốc tế đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn. Các giải pháp được thiết kế theo hướng phù hợp với từng hồ sơ, giúp khách hàng tiếp cận một cách chủ động và có định hướng.

Triết lý kinh doanh dựa trên Quy luật nhân quả

Một trong những điểm khác biệt của Citizen Pathway nằm ở triết lý “Quy luật nhân quả”, đặt quyền lợi khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Hệ giá trị được xây dựng xoay quanh Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín, thể hiện qua:

● Tư vấn cá nhân hóa theo từng hồ sơ

● Đề cao đạo đức nghề nghiệp

● Duy trì trách nhiệm dài hạn

● Không ngừng nâng cao chuyên môn

● Giữ vững chính trực trong quá trình làm việc

Triết lý này không chỉ định hình cách doanh nghiệp vận hành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Năng lực triển khai thể hiện qua kinh nghiệm thực tế

Với hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư định cư quốc tế, Citizen Pathway đã đồng hành cùng hơn 640 hồ sơ khách hàng. Cùng với đội ngũ cộng sự luật sư với hơn 25 năm kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược hồ sơ, đảm bảo quy trình chuẩn bị được thực hiện bài bản và đúng quy định pháp lý. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tham gia triển khai hơn 16 dự án đầu tư, cho thấy sự đa dạng trong danh mục và khả năng tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau như khách sạn, hạ tầng và bất động sản.

Hệ sinh thái dịch vụ toàn diện

Citizen Pathway cung cấp dịch vụ tư vấn định cư quốc tế, trong đó định cư Mỹ là lĩnh vực trọng tâm:

● EB-5 (đầu tư)

● EB-3 (lao động)

● L1/EB-1C (quản lý, điều hành doanh nghiệp)

Ngoài ra, doanh nghiệp còn mở rộng sang các chương trình định cư châu Âu như Síp, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và dịch vụ tư vấn du học Mỹ.

Các chương trình được tư vấn dựa trên nền tảng phân tích chuyên sâu, chiến lược rõ ràng, giúp khách hàng đưa ra quyết định phù hợp với hồ sơ.

Chương trình định cư Mỹ EB-5 – Lĩnh vực trọng tâm tại Citizen Pathway

Trong lĩnh vực EB-5, Citizen Pathway đã tham gia thẩm định, tư vấn nhiều dự án thuộc các nhóm ngành: khách sạn, hạ tầng và bất động sản. Một số dự án EB-5 tiêu biểu có thể kể đến như Moxy Marriott Atlanta, Texas Infrastructure Holding (TIH), Anasu Resort hay Alexan Manchester.

Các dự án được thẩm định theo nhiều yếu tố quan trọng:

● Vị trí và tiềm năng khu vực

● Mô hình kinh doanh

● Tiến độ triển khai

● Cấu trúc tài chính

● Chiến lược hoàn vốn

Qua đó, giúp khách hàng có thêm góc nhìn toàn diện khi tìm hiểu về chương trình EB-5, đồng thời lựa chọn phương án phù hợp với hồ sơ của gia đình.

Citizen Pathway không chỉ là đơn vị tư vấn định cư, mà còn là đối tác đồng hành trong hành trình mở rộng cơ hội định cư quốc tế. Với định hướng rõ ràng, nền tảng kinh nghiệm và cách tiếp cận minh bạch, Citizen Pathway ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực tư vấn định cư tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ: ● Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway ● Trụ sở: Tầng 09, tòa nhà Waterfront số 1 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP.HCM ● Văn phòng Hà Nội: Tầng 07, Tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội ● Hotline: 0935.924.888 ● Website: https://citizenpathway.org/