Fansipan hút hồn du khách bởi thiên đường hoa tam giác mạch và xác pháo tím

Những ngày này, khu vực triền đồi tại cổng vào Sun World Fansipan Legend lại trở thành điểm dừng chân lý tưởng của những tín đồ yêu hoa. Những thảm hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc trắng hồng tinh khôi, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng lãng mạn giữa không gian xanh mướt của núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Sức hút của tam giác mạch Fansipan nằm ở khả năng “biến hóa” diệu kỳ theo thời gian. Từ những nụ hoa trắng trong trẻo ban đầu, cánh hoa dần chuyển sang ánh tím rồi ửng hồng quyến rũ, tạo nên vô số tầng sắc độ cho thảm hoa trải dài trên từng triền đồi. Không gian ấy khiến bất kỳ ai cũng muốn được một lần chạm vào, để tận hưởng vẻ đẹp mùa thu dịu dàng, mộc mạc của đất trời Tây Bắc.

Vẻ đẹp của loài hoa tam giác mạch tựa như hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc: e ấp, dịu dàng nhưng vô cùng kiên cường, vươn mình nảy mầm từ mảnh đất cao nguyên đá khắc nghiệt.

Nếu tam giác mạch chinh phục bởi sự dịu dàng, xác pháo tím lại ấn tượng với chùm hoa hình ống, sắc tím mượt như nhung vươn lên trên nền lá xanh. Giữa đại ngàn và biển mây bảng lảng, thảm hoa sắc tím ấy trở thành điểm nhấn đầy cuốn hút và là bối cảnh hoàn hảo cho những bức ảnh triệu like.

“Lần đầu đến Fansipan đúng mùa hoa tím, tôi bất ngờ vì những vạt hoa mọc san sát nổi bật giữa núi rừng bao la. Tam giác mạch thì tôi đã thấy nhiều ở vùng cao, nhưng đứng giữa biển mây Fansipan ngắm hoa, cảm giác hoàn toàn khác, vừa lạ vừa thơ. Mỗi mùa ở Fansipan mang một vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc”, chị Phương Linh, du khách Hà Nội chia sẻ.

Không chỉ các bạn trẻ đam mê sống ảo, những triền hoa còn thu hút nhiều cặp đôi và gia đình muốn tìm một không gian thư thái giữa tiết trời se lạnh của vùng cao. Thong thả dạo bước trên những con đường hoa, khám phá vẻ đẹp biến hoá của sắc màu thiên nhiên ở từng thời điềm và đón chờ khoảnh khắc mây tan đã trở thành trải nghiệm đặc biệt của du khách khi đến với Fansipan mùa này.

Rời triền hoa, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá đỉnh thiêng bằng tàu hỏa leo núi Mường Hoa, nối trung tâm Sa Pa với ga đi cáp treo Fansipan. Qua ô cửa tàu, thung lũng Mường Hoa hiện lên với những sườn núi nối tiếp nhau, bản làng nép mình bên triền đồi và ruộng bậc thang uốn lượn theo địa hình.

Những ngày thu, biển mây Sa Pa phủ trắng thung lũng, len qua sườn đồi và ôm lấy bản làng như một dải lụa khổng lồ. Bước vào cabin, một thế giới kỳ vĩ của vùng cao Tây Bắc dần hiện ra trước mắt: phía dưới là thung lũng Mường Hoa với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, những dòng suối trong veo vắt ngang sườn núi. Khi cabin lên cao, vượt qua tầng rừng nguyên sinh của dãy Hoàng Liên Sơn, du khách có cảm giác như đang lướt trên những dải lụa mây trắng mềm mại.

Đặt chân lên đỉnh, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành chỉ 12–15 độ C, mọi mệt mỏi như tan biến. Khoảnh khắc chạm tay vào cột mốc 3.143m và tận mắt chứng kiến nghi thức thượng cờ trang nghiêm trên "Nóc nhà Đông Dương" giữa biển mây bồng bềnh chắc hẳn sẽ là trải nghiệm để lại nhiều cảm xúc trong lòng du khách.

Biển mây hòa cùng quần thể kiến trúc tâm linh tạo nên khung cảnh huyền diệu như chốn thần tiên. Giữa làn mây bồng bềnh, Đại tượng Phật A Di Đà sừng sững, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát uy nghi, con đường La Hán với 18 pho tượng đồng lặng lẽ ẩn hiện dưới gốc đỗ quyên cổ thụ, bên cạnh Kim Sơn Bảo Thắng Tự cổ kính. Đứng giữa không gian tĩnh tại ấy, nhiều du khách gọi đây là khoảnh khắc an yên và xúc động nhất của hành trình.

Đừng quên ghé thăm Bản Mây – không gian văn hóa quy tụ nếp nhà truyền thống của 8 cộng đồng dân tộc Tây Bắc: H'Mông Sa Pa, H'Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì. Giữa những nếp nhà mộc mạc và sắc thổ cẩm rực rỡ, du khách có cơ hội được khám phá không gian văn hóa nguyên bản: tự tay thử nghề dệt thổ cẩm, làm hương, đan mây tre, in hoa văn bằng sáp ong, hay khoác lên mình bộ trang phục truyền thống để cảm nhận rõ hơi thở vùng cao.

Du khách còn có thể thưởng thức các show diễn “Đỉnh thiêng du ký” và “Tây Bắc mùa hoa nở”, khám phá những sắc màu văn hóa vùng cao qua âm nhạc, vũ điệu và nghệ thuật trình diễn đặc sắc.

Đừng quên dành thời gian thưởng thức ẩm thực đặc sắc tại Fansipan trước khi khép lại hành trình. Từ những món ăn đậm hương vị Tây Bắc tại nhà hàng Chợ Quê đến buffet tại Vân Sam, Sharia hay một ly cà phê ở Starbucks hay Du Soleil Café… du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, nạp năng lượng và tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của Sa Pa giữa núi rừng.

Không dừng lại ở sắc hoa tam giác mạch hay xác pháo tím, Fansipan mùa này còn chiêu đãi du khách sắc hoa hồng cổ duyên dáng và muồng vàng rực rỡ. Đặc biệt, bước sang đầu tháng 11, Lễ hội Hoa Sen Đá hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách với thế giới sen đá kỳ thú, đón chờ bước chân du khách đến khám phá và ghi dấu những kỷ niệm không thể quên tại đỉnh thiêng Fansipan.