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Futa EV Power và BYD Auto Việt Nam phát triển hạ tầng sạc xe điện

Chủ Nhật, 12:43, 28/06/2026
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VOV.VN - Sáng 28/6, tại TP.HCM, Futa EV Power - đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc điện thuộc Tập đoàn Phương Trang và BYD Auto Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hạ tầng sạc xe điện.

Thỏa thuận mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực hạ tầng sạc và công nghệ xe điện, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, Futa EV Power và BYD Auto Việt Nam sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác để nghiên cứu, phát triển hạ tầng sạc xe điện, tối ưu hệ thống trạm sạc và nâng cao trải nghiệm của khách hàng sử dụng xe điện.

Đối với Futa EV Power, việc hợp tác với BYD - tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ pin, xe năng lượng mới và hạ tầng sạc - tạo điều kiện tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến, từng bước nâng cao năng lực đầu tư, vận hành và phát triển hệ thống trạm sạc tại Việt Nam.

Trong khi đó, BYD Auto Việt Nam sẽ cùng Futa EV Power nghiên cứu khả năng kết nối và chia sẻ hạ tầng trạm sạc, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ sạc thuận tiện hơn cho khách hàng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe năng lượng mới đang tăng nhanh tại thị trường Việt Nam.

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Hai bên cũng sẽ phối hợp nghiên cứu các giải pháp công nghệ pin tiên tiến, hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng trạm sạc hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu phát triển phương tiện điện.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm là nghiên cứu kết nối và chia sẻ hạ tầng trạm sạc giữa hai bên. Theo đó, khách hàng của mỗi doanh nghiệp sẽ từng bước được mở rộng khả năng tiếp cận hệ thống trạm sạc của đối tác theo các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật và thỏa thuận cụ thể.

Hiện Futa EV Power đang từng bước mở rộng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng sạc hiện đại, an toàn và thuận tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp vận tải. Hệ thống được định hướng phục vụ không chỉ ô tô điện cá nhân mà còn đáp ứng nhu cầu của xe thương mại, xe khách, xe tải và các phương tiện điện chuyên dụng trong tương lai.

Thông qua hợp tác với BYD Auto Việt Nam, Futa EV Power có cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ quốc tế, cập nhật xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực năng lượng sạch và hạ tầng sạc điện. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực vận hành, phát triển hệ thống trạm sạc đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường xe điện.

“Việc hợp tác với BYD Auto Việt Nam là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng năng lượng xanh, đồng thời thể hiện quyết tâm đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu.”, ông Đào Viết Ánh, đại diện Futa EV Power cho biết.

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Trong thời gian tới, Futa EV Power sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ thống hạ tầng sạc trên toàn quốc, trong khi BYD Auto Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ năng lượng và dải sản phẩm xe điện tiên tiến.

Sự kết hợp giữa năng lực phát triển hạ tầng tại Việt Nam của Futa EV Power và lợi thế công nghệ toàn cầu của BYD được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái năng lượng điện, thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải carbon và hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

CTV An An/VOV.VN
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