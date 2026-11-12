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Grab Việt Nam và Tập đoàn Sovico ký kết hợp tác mang lại lợi ích toàn diện

Thứ Năm, 16:14, 12/11/2026
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VOV.VN - Hợp tác giữa Grab và HDBank hướng đến nghiên cứu, phối hợp phát triển các giải pháp thanh toán, tài chính xanh và phát triển bền vững.

Grab Việt Nam (Grab) và Tập đoàn Sovico (Sovico) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ với các hạng mục hợp tác đa dạng, hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích toàn diện cho các bên tham gia vào hệ sinh thái Grab và các doanh nghiệp thành viên trực thuộc Sovico.

Theo đó, các hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ này sẽ được triển khai thông qua các dự án hợp tác giữa Grab với HDBank, Vietjet và Galaxy Holdings.

Thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững và phát triển các giải pháp thanh toán

Hợp tác giữa Grab và HDBank hướng đến thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững và phát triển các giải pháp thanh toán. Hai bên sẽ phối hợp thiết kế các gói vay mua xe điện cho đối tác tài xế và doanh nghiệp vận tải, cùng với gói vay phát triển trạm sạc dành cho các đối tác trạm sạc liên kết với mạng lưới trạm sạc của Grab. Đặc biệt, hai bên sẽ chú trọng phát triển gói vay đặc quyền nhằm hỗ trợ đối tác tài xế nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ thêm yên tâm khi hoạt động trên nền tảng Grab và ngày càng vững vàng làm chủ cuộc sống.

Hợp tác còn bao gồm dự án nghiên cứu phát triển thẻ đồng thương hiệu dành cho khách hàng doanh nghiệp và/hoặc người dùng cá nhân, giúp thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt trên nền tảng Grab, đồng thời gia tăng ưu đãi cho chủ thẻ HDBank.

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Đại diện HDBank và đại diện Grab Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Kích cầu du lịch, nâng cao trải nghiệm và gia tăng gắn kết khách hàng, người dùng

Hợp tác giữa Grab và Vietjet tạo điều kiện để hai bên thúc đẩy du lịch quốc tế, hướng tới gia tăng lượng du khách đến Việt Nam thông qua phát triển gói du lịch đồng thương hiệu và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hai bên cũng sẽ tích cực phối hợp triển khai các chiến dịch quảng bá trên các kênh truyền thông quốc tế để tiếp cận hiệu quả hơn với du khách tiềm năng.

Bên cạnh đó, nâng cao trải nghiệm cho hành khách nội địa cũng luôn là ưu tiên hàng đầu của Grab và Vietjet. Hai bên sẽ triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho hành khách của Vietjet, giúp hành trình di chuyển đến và trở về từ sân bay thuận tiện và an toàn hơn. Hợp tác cũng cho phép người dùng có thể mua mã giảm giá của Grab trên Vietjet Sky Shop với nhiều lựa chọn để sử dụng một cách linh hoạt và tiết kiệm.

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Đại diện Vietjet và đại diện Grab Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Gia tăng quyền lợi cho nhân viên, đối tác và khách hàng

Hợp tác giữa Grab và Galaxy Holdings mang đến cơ hội để hai bên cùng triển khai các dự án viễn thông, giải pháp thanh toán phù hợp và chương trình khách hàng thân thiết.

Trong lĩnh vực viễn thông số, hai bên dự kiến phối hợp triển khai sản phẩm sim SkyFi/Data cùng quyền lợi ưu đãi dành cho nhân viên, và đối tác tài xế Grab; đồng thời nghiên cứu các cơ hội phân phối sản phẩm, phát triển chương trình ưu đãi cho khách hàng Galaxy Telecom. Trong lĩnh vực thanh toán số, hai bên dự kiến hợp tác mở rộng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng thông qua các giải pháp thanh toán do Galaxy Pay cung cấp. Trong lĩnh vực khách hàng thân thiết, hai bên hướng tới gia tăng gắn kết và mở rộng quyền lợi khách hàng thông qua liên kết chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy, trao đổi điểm thưởng và ưu đãi chéo giữa hai bên.

grab viet nam va tap doan sovico ky ket hop tac mang lai loi ich toan dien hinh anh 3
Đại diện Galaxy Holdings và đại diện Grab Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: “Các thỏa thuận hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với Grab Việt Nam, mang đến những động lực mới để chúng tôi hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của mình. Tại Grab, chúng tôi xác định các trọng tâm bao gồm: gia tăng giá trị cho người dùng và đối tác trong hệ sinh thái, và đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông xanh, thông minh và lĩnh vực du lịch. Với các thế mạnh đặc trưng và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực của mình, tôi tin tưởng rằng HDBank, Vietjet và Galaxy Holdings sẽ cùng với Grab tạo ra tác động tích cực và toàn diện cho các bên tham gia vào hệ sinh thái của chúng tôi”.

Ông Huỳnh Kim Tước, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Galaxy Holdings, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng các hợp tác giữa Grab với tập đoàn Sovico, các doanh nghiệp sẽ mang tới những kết quả tốt đẹp trong nhiều năm tới, mang tới lợi ích cho khách hàng, kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho người dân không chỉ tại Việt Nam, Đông Nam Á mà còn rộng hơn tại châu Á, châu Âu cũng như những thị trường mà các doanh nghiệp chúng tôi hiện diện. Điều chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng là không chỉ mang tới những sản phẩm hay cơ hội kinh doanh mới mà còn mang lại những tác động tích cực tới cộng đồng, xã hội. Đó là một người tài xế có thêm cơ hội chuyển đổi sang phương tiện xanh, một gia đình có chuyến du lịch thuận tiện hơn, một doanh nghiệp nhỏ có thêm khách hàng và cơ hội phát triển”.

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Tài xế tẩy chay Grab: Cơ hội nào cho các hãng xe nội?

VOV.VN - Một bộ phận tài xế tắt app, tẩy chay Grab có thể tạo khoảng trống thị trường trong ngắn hạn, mở ra cơ hội cho các hãng gọi xe nội. Tuy nhiên, muốn biến khoảng trống này thành thị phần lâu dài, doanh nghiệp phải thu hút khách hàng, giữ chân tài xế và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.

CTV An An/VOV.VN
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