Cọc sớm hưởng ưu đãi, yên tâm sử dụng lâu dài

Từ ngày 12/11 đến hết 18/11, khách hàng đặt cọc VinFast VF 6 mới được hưởng ưu đãi 15 triệu đồng trên giá xe. Chương trình áp dụng cho cả hai phiên bản Comfort và Premium, tạo cơ hội sở hữu mẫu SUV điện gia đình với chi phí tối ưu ngay từ thời điểm ra mắt.

Cụ thể, VF 6 Comfort có giá niêm yết 646 triệu đồng, còn 631 triệu đồng sau ưu đãi. Với bản Premium, giá xe từ mức niêm yết 715 triệu đồng còn 700 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc qua website hoặc đại lý phân phối VinFast trên toàn quốc, với thời gian bàn giao dự kiến bắt đầu sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Với thời điểm bàn giao này, khi đăng ký xe, người mua còn được hưởng chính sách lệ phí trước bạ lần đầu 0% dành cho ô tô điện đến hết năm 2030. Khoản chi lăn bánh cho VF 6 mới vì thế nhẹ hơn đáng kể so với các dòng xe xăng cùng phân khúc do chênh lệch khoản lệ phí này (tương đương 10-12% giá xe).

Cùng đó, mạng lưới 155.000 cổng sạc V-Green hiện đã phủ rộng các chung cư, trung tâm thương mại và các tuyến cao tốc tại 34 tỉnh, thành phố. Người dùng có thể kết hợp sạc với thời gian đỗ xe hoặc nghỉ chân trên hành trình, hỗ trợ việc sử dụng ô tô điện ở cả đô thị lẫn các chuyến liên tỉnh.

Cả hai phiên bản VF 6 có thời hạn bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Hệ thống gần 450 xưởng dịch vụ chính hãng trên toàn quốc sẵn sàng hỗ trợ chủ xe bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành trong thời gian sử dụng.

Nhiều tiện nghi đáp ứng cả đi phố lẫn đường trường

Giá và chính sách sở hữu là một phần sức hút, mẫu B-SUV vừa ra mắt còn được chú ý nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và không gian thoải mái cho gia đình. Các trang bị được bố trí để phục vụ cả người điều khiển lẫn hành khách trong sinh hoạt hằng ngày.

VF 6 mới có chiều dài 4.246 mm, chiều rộng 1.827 mm và chiều cao 1.616 mm – kích thước gọn gàng để di chuyển trong phố nhưng vẫn đảm bảo được độ rộng rãi. Thân xe mang dáng vẻ thể thao, nổi bật với cụm đèn trước, đèn sau LED và tay nắm cửa bán ẩn. Đặc biệt, phiên bản Premium sử dụng mâm 19 inch, tạo điểm nhấn khỏe khoắn khi nhìn từ bên hông.

Không gian cabin được tối giản với điểm nhấn là màn hình trung tâm trên táp-lô, tích hợp khả năng điều khiển chức năng xe. Thông số vận hành hiển thị trên màn hình phía sau vô lăng. Vô lăng hai chấu kết hợp ghế thể thao tạo phong cách trẻ trung cho khoang xe.

Trên bản Premium, các tiện nghi đáng chú ý gồm màn hình 12,9 inch, hệ thống 8 loa được Arkamys tinh chỉnh và đế sạc không dây. Cốp sau chỉnh điện hỗ trợ đóng, mở khoang hành lý nhẹ nhàng. Nhóm trang bị này đáp ứng tốt nhu cầu của các gia đình thường xuyên đi xa du lịch.

VF 6 còn được trang bị điều hòa tự động hai vùng tích hợp kiểm soát chất lượng không khí, ion hóa và lọc Combi PM 1.0. Người lái và hành khách ngồi trước có thể chọn nhiệt độ riêng theo nhu cầu.

Song song với đó, các trang bị camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước và hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) là điểm cộng với chủ xe thích cầm lái. Các tính năng nổi bật có thể kể đến nhận biết biển báo giao thông, điều chỉnh tốc độ thông minh, hỗ trợ lái trên cao tốc và khi ùn tắc...

Cả hai phiên bản Comfort và Premium sử dụng động cơ 130 kW, mô-men xoắn cực đại 250 Nm và bộ pin 60 kWh. Với dung lượng này, bản Comfort có thể đi tới 510 km sau một lần sạc đầy, còn bản Premium đạt khoảng 480 km. Khả năng sạc nhanh hỗ trợ những chuyến đi dài.

Với nhiều tiện nghi gia đình và chính sách hậu mãi dài hạn, VF 6 mới đang tăng sức hấp dẫn với nhóm khách hàng có ý định nâng cấp trải nghiệm di chuyển hoặc người lần đầu chuyển đổi sang xe điện.