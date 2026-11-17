Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy đối với đồng chí Hà Việt Hưng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Tiếp nhận đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên đề.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động đồng chí Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định tiếp nhận đồng chí Lý Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí được phân công, bổ nhiệm chức vụ mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ là yêu cầu trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, các đồng chí được giao nhiệm vụ mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các đồng chí liên quan khẩn trương thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công việc; rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn công việc, nhất là những nhiệm vụ đang triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đối với Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, cần sớm hoàn thiện các điều kiện về tổ chức, bố trí nơi làm việc, phân công nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; đồng thời sớm hoàn thiện tổ chức Đảng, bảo đảm bộ phận đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Đối với các cơ quan, đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm, cần chủ động ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để cán bộ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ma Quang Hiếu và Lý Thanh Loan

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Ma Quang Hiếu và Lý Thanh Loan

Đồng chí Ma Quang Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu nhận nhiệm vụ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí vừa được phân công, bổ nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ, cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.