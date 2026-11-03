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Hơn 30 nghệ sĩ góp mặt trong sự kiện giải trí hai ngày tại sân vận động Mỹ Đình

Thứ Ba, 11:19, 03/11/2026
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VOV.VN - Hơn 30 nghệ sĩ, trong đó có Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh và Da LAB, sẽ góp mặt trong chuỗi hoạt động giải trí diễn ra ngày 7-8/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Sự kiện sẽ trở thành điểm hẹn của chuỗi hoạt động kết hợp âm nhạc, thể thao điện tử, và các không gian trải nghiệm dành cho công chúng trong khuôn khổ Liên Quân 10 Fest - Thập niên gắn kết.

Với chủ đề “Thập niên gắn kết”, Liên Quân 10 Fest được tổ chức với sự kết hợp hai hoạt động chính với giải Chung kết Quốc gia Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 và đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest được đón chờ với sự đổ bộ từ hơn 30 nghệ sĩ đình đám.

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Bên cạnh Chung kết Quốc gia Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 vào ngày 7/11, sức nóng tại sự kiện còn được tiếp lửa bởi những màn trình diễn bùng nổ từ dàn sao Rap/Hip-hop tên tuổi, mang đến sự giao thoa hoàn hảo giữa tinh thần thể thao điện tử và nghệ thuật giải trí. Khán giả cũng sẵn sàng cháy hết mình vào ngày 8.11 tới tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình cùng Đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest! Sân khấu sẽ nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ tên tuổi như Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, Da LAB... thu hút tới 40.000 người tham gia trong 2 ngày. Cùng với đó là đoàn diễu hành của 300 người hóa trang nghệ thuật sẽ tạo nên một lễ hội đích thực, tạo nên một bữa tiệc hóa trang đa sắc màu. Sự kiện hứa hẹn sẽ thành một điểm hẹn giải trí bùng nổ - nơi thể thao điện tử và nghệ thuật trình diễn kết hợp đầy mãn nhãn.

 

CTV An An/VOV.VN
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