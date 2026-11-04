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Hơn 5.000 dự án điện mặt trời, khát vọng phủ xanh mái nhà Việt của Việt Nam Solar

Thứ Tư, 15:59, 04/11/2026
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VOV.VN - Với hơn 5.000 dự án đã triển khai, Việt Nam Solar từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực điện mặt trời, đồng thời theo đuổi mục tiêu đưa năng lượng sạch đến gần hơn với các công trình trên khắp Việt Nam.

Hơn 5.000 dự án khẳng định năng lực triển khai điện mặt trời

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín. Việt Nam Solar ghi nhận hơn 5.000 dự án điện mặt trời đã triển khai, tổng công suất trên 200 MWp và mạng lưới hơn 1.000 đối tác đồng hành. Đáng chú ý, doanh nghiệp có hạng mục triển khai tại 10 showroom Toyota và nhiều dự án nhà xưởng lớn, thể hiện kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu lắp đặt cho nhiều loại hình công trình.

Những con số này thể hiện kinh nghiệm triển khai ở nhiều quy mô khác nhau, từ công trình dân dụng đến hệ thống phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mỗi dự án đều cần được tính toán phù hợp với công suất, điều kiện lắp đặt và nhu cầu sử dụng điện thực tế.

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Bên cạnh số lượng dự án, Việt Nam Solar còn phát triển hệ sinh thái phân phối rộng khắp. Mạng lưới này bao gồm 3 chi nhánh, 3 kho phân phối, và hơn 50 điểm bán trên toàn quốc, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp điện mặt trời đến nhiều nhóm khách hàng.

Giải pháp điện mặt trời hướng đến hiệu quả sử dụng lâu dài

Điện mặt trời ngày càng được quan tâm nhờ khả năng tối ưu chi phí năng lượng. Với hộ gia đình, hệ thống giúp giảm lượng điện mua từ lưới khi sản lượng điện mặt trời đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đối với doanh nghiệp có diện tích mái lớn và mức tiêu thụ điện cao vào ban ngày, đây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích mái, hướng lắp đặt, điều kiện che bóng, thời tiết và công suất hệ thống. Mức tiết kiệm thực tế còn liên quan đến thói quen sử dụng điện của từng khách hàng.

Với kinh nghiệm từ hơn 5.000 dự án, Việt Nam Solar hướng đến cung cấp giải pháp dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng. Từ lựa chọn thiết bị đến phương án thiết kế và thi công, mỗi hạng mục cần được tính toán nhằm bảo đảm tính phù hợp của hệ thống và khả năng vận hành lâu dài.

Khát vọng phủ xanh mái nhà Việt bằng năng lượng sạch

Việt Nam Solar hướng đến mục tiêu đưa năng lượng sạch trở thành lựa chọn thiết thực cho nhiều gia đình và doanh nghiệp Việt Nam. Việc tận dụng mái nhà để lắp đặt điện mặt trời không chỉ giúp khai thác nguồn năng lượng tái tạo mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hướng đến môi trường sống bền vững.

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Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp cung cấp giải pháp cần chú trọng năng lực chuyên môn, quy trình triển khai rõ ràng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, thông tin về chi phí đầu tư, sản lượng điện dự kiến, bảo hành và yêu cầu kỹ thuật cần được minh bạch để khách hàng có cơ sở lựa chọn phù hợp.

Với hơn 5.000 dự án, tổng công suất trên 200 MWp và mạng lưới hơn 1.000 đối tác, Việt Nam Solar tiếp tục phát huy kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Việt Nam Solar

Văn Phòng: 188 đường ĐHT 41, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Cần Thơ: 41D Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ

Chi nhánh Khánh Hòa: Quốc Lộ 1A, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Hotline: 088 60.60.660 - 081 60.60.660 - 0944.244.424

Email: lienhe@vietnamsolar.vn

Website: vietnamsolar.vn

 

CTV Hoàng Hoàng/VOV.VN
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