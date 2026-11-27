Điểm nhấn của lần ra mắt này là sự đa dạng trong cấu hình ghế ngồi, trang bị nội thất và tiện ích trên từng phiên bản. Từ dòng xe Limousine 16 chỗ tiêu chuẩn đến các phiên bản cao cấp 10 và 11 chỗ với ghế chỉnh điện, massage và nhiều tiện ích hiện đại, LOCOSTAR LIMOUSINE mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng và các đơn vị kinh doanh vận tải.

4 phiên bản – đa dạng cấu hình, nâng tầm tiện nghi

LOCOSTAR LT9 – Limousine 16 chỗ

Phát triển từ nền tảng Ford Transit 18-16, LOCOSTAR LT9 sở hữu cấu hình 16 chỗ ngồi với hệ thống ghế chỉnh cơ. Dù duy trì số lượng chỗ ngồi tiêu chuẩn, mẫu xe vẫn được đầu tư hệ thống tiện nghi theo phong cách Limousine.

Nội thất nổi bật với đèn trần kích thước lớn, rèm cửa bằng nhựa ABS tích hợp đèn LED, viền mạ chrome tạo điểm nhấn sang trọng. Xe còn được trang bị khung tivi, màn hình 32 inch, hệ thống loa, các chi tiết trang trí vân gỗ cùng bộ body kit mạ chrome ở ngoại thất.

LOCOSTAR LT99 – Limousine 12 chỗ

Được phát triển trên nền tảng Ford Transit 18-12, LOCOSTAR LT99 có cấu hình 12 chỗ, gồm 11 ghế hành khách và 01 ghế lái. Xe sử dụng ghế bọc da Nappa, thiết kế chỉnh cơ, mang đến sự thoải mái trong quá trình di chuyển.

Không gian nội thất được hoàn thiện với đèn trần, vách bọc da, khung tivi và màn hình 32 inch, hệ thống loa. Rèm che nắng dạng kéo hai bên cùng các chi tiết nội thất bằng nhựa ABS bọc da góp phần tạo nên không gian đồng bộ. Ngoại thất được trang bị bộ body kit mạ chrome, tăng tính thẩm mỹ và nhận diện cho sản phẩm.

LOCOSTAR LS9 – Limousine 11 chỗ

Trên nền tảng Ford Transit 18-11, LOCOSTAR LS9 được thiết kế với 11 chỗ ngồi, gồm 10 ghế hành khách chỉnh điện và 01 ghế lái.

Đây là phiên bản nổi bật với hệ thống ghế hành khách tích hợp các tiện ích chỉnh điện, massage và quạt làm mát. Nội thất bọc da, kết hợp hệ thống đèn trần, khung rèm kéo ngang viền mạ chrome và các chi tiết ốp vân gỗ trang trí.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB và Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử của hành khách. Ngoại thất được hoàn thiện với bộ body kit mạ đồng, tạo điểm nhấn khác biệt.

LOCOSTAR LS99 – Limousine 10 chỗ

Là phiên bản có cấu hình 10 chỗ ngồi trên nền tảng Ford Transit 18-10, LOCOSTAR LS99 hướng đến trải nghiệm tiện nghi cao cấp với hệ thống ghế bọc da Nappa, chỉnh điện, tích hợp các chức năng massage, quạt làm mát, sưởi và sạc điện thoại.

Không gian nội thất được đầu tư đồng bộ với sàn lót nhôm; các chi tiết ốp cửa nhôm tại vị trí tài xế, hành khách và cửa lùa. Vách, rèm và trần xe sử dụng chất liệu ABS bọc da Nappa, kết hợp hệ thống đèn thiết kế độc đáo và khung tivi, màn hình 32 inch.

Điểm nhấn ngoại thất của phiên bản LS99 là bộ body kit mạ vàng, góp phần tạo nên diện mạo nổi bật và khác biệt cho dòng xe Limousine cao cấp.

Đa dạng sản phẩm hướng tới trải nghiệp di chuyển chất lượng

Việc giới thiệu đồng thời 4 phiên bản LT9, LT99, LS9 và LS99 thể hiện định hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm của LOCOSTAR LIMOUSINE, mang đến nhiều lựa chọn về cấu hình chỗ ngồi, tiện nghi và mức độ trang bị.

Với sự kết hợp giữa nền tảng Ford Transit và các gói nâng cấp nội, ngoại thất chuyên biệt, mỗi phiên bản được phát triển theo một định hướng sử dụng riêng, từ nhu cầu vận chuyển hành khách số lượng lớn đến phân khúc dịch vụ Limousine chú trọng sự riêng tư và tiện nghi.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới ngày 26/11 tại TP.HCM đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình hoàn thiện danh mục sản phẩm LOCOSTAR LIMOUSINE, góp phần mang đến những giải pháp phương tiện đa dạng cho thị trường vận tải hành khách chất lượng cao.

Nhân dịp sự kiện ra mắt 4 dòng xe cao cấp, LOCOSTAR LIMOUSINE dành ưu đãi đặc biệt cho 20 khách hàng đầu tiên đặt cọc mua xe ngay trong ngày 26/11. Cụ thể, đối với 3 dòng xe LT99, LS9, LS99 sẽ tặng ngay voucher 50 triệu khi đặt cọc mua xe và tặng 3 chỉ vàng 9999 ngay khi nhận bàn giao xe.

Đối với dòng xe LT9, tặng ngay 1 chỉ vàng 9999 ngay khi nhận bàn giao xe.