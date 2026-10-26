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Nhân viên Điện lực EVNCPC kịp thời hỗ trợ xe tải gặp sự cố trên đường Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 18:53, 26/10/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 9h30 ngày 24/10, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Kon Tum đi Pleiku (thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi), anh Đỗ Văn Quân cùng các đồng nghiệp thuộc Điện lực Kon Tum thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) đã chủ động dừng lại, hỗ trợ tài xế xử lý sự cố.

Thời điểm đó, tổ công tác của Điện lực Kon Tum đang trên đường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, vận hành lưới điện định kỳ. Nhận thấy phương tiện gặp sự cố trên tuyến đường có mật độ giao thông cao, các anh đã đến hỏi thăm và phối hợp với tài xế khắc phục tình trạng hư hỏng.

nhan vien Dien luc evncpc kip thoi ho tro xe tai gap su co tren duong ho chi minh hinh anh 1
Nhân viên ngành điện EVNCPC hỗ trợ người đi đường bị hỏng xe

Với kinh nghiệm thực tế, anh Đỗ Văn Quân trực tiếp hỗ trợ kiểm tra, xử lý tạm thời điểm hỏng hóc và gỡ bỏ vật cản nguy hiểm, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn cho phương tiện và các xe lưu thông qua khu vực.

Hành động chủ động, kịp thời của anh Quân và các đồng nghiệp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn. Đây cũng là hình ảnh đẹp về người lao động ngành điện miền Trung không chỉ tận tụy với nhiệm vụ chuyên môn mà còn có ý thức chia sẻ, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

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EVNCPC: Hoàn thành đóng điện công trình Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối

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CTV An An/VOV.VN
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