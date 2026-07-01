NMNĐ Mông Dương 1 đảm bảo sản xuất kinh doanh gắn với an toàn môi trường

Trước yêu cầu đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì vận hành ổn định các tổ máy, đồng thời tăng cường thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Là một trong những nguồn điện quan trọng của khu vực Đông Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 luôn giữ vai trò tích cực trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu huy động cao trong mùa khô năm 2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư dự phòng; tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; duy trì độ khả dụng cao của các tổ máy, sẵn sàng vận hành liên tục theo yêu cầu điều độ của hệ thống điện quốc gia.

Xác định sản xuất điện phải đi đôi với bảo vệ môi trường, Công ty luôn chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về quản lý môi trường, kiểm soát phát thải, duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong khu vực nhà máy. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, hài hòa với môi trường và cộng đồng địa phương.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2026, ngày 12/5/2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức Lễ ra quân phát động và tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ông Trần Đăng Toàn – Chủ tịch công đoàn – Phó Giám đốc Công ty, đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu tại lễ ra quân

Ngay sau lễ phát động, đông đảo người lao động đã tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải, phát quang cây bụi, cắt cỏ, khơi thông hệ thống thoát nước mưa, nạo vét rãnh thoát nước trên các tuyến đường trong và ngoài nhà máy. Đồng thời, các đơn vị thực hiện chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang cảnh quan tại khu vực cổng nhà máy, Nhà Xanh, khu nhà ở tập thể và các khu vực sản xuất; chủ động cắt tỉa hàng phi lao nhằm hạn chế nguy cơ đổ gãy trong mùa mưa bão, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động và cơ sở hạ tầng.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong việc giữ gìn môi trường sống và môi trường làm việc. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, chương trình còn lan tỏa thông điệp sống xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và chung tay bảo vệ môi trường tới cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Công tác dọn vệ sinh rãnh thoát nước và cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên Nhà máy được duy trì

Với phương châm “An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn”, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định vai trò của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 trong hệ thống điện quốc gia mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của đơn vị đối với mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.