Phở Việt “phủ sóng” thủ đô nước Nga

Những ngày Mosow bước vào mùa se lạnh, các quán ăn Việt lại tấp nập du khách. Dân văn phòng ghé ăn trưa, các cặp đôi trẻ hẹn hò, những gia đình Nga thong thả thưởng thức bát phở bò nghi ngút khói, đĩa nem rán giòn rụm hay ly sinh tố xoài tươi mát. Có người cầm đũa thành thạo như người bản địa, có người còn ngượng ngùng nhưng đều chung sự thích thú trước hương vị tinh tế của xứ sở nhiệt đới.

Theo ước tính của cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Moscow, thành phố hiện có khoảng 500 đến 600 quán ăn Việt – trung bình mỗi ga metro đều có từ 1 đến 2 điểm bán. Nhiều thương hiệu đã phát triển thành chuỗi quen thuộc như Phở Bò, Ngon, Phở Việt, Phở City, Bổ, Cyclo… có mặt ở cả những tọa độ sầm uất như phố cổ Arbat hay khu cầu Pushkin. Đáng chú ý, các chuỗi phở tại đây phục vụ phần lớn là thực khách Nga, trong đó nhiều người chưa từng đặt chân đến Việt Nam.

Sự bùng nổ này bắt nguồn từ chính tính chất giản dị của món ăn Việt: thanh nhẹ, giàu dinh dưỡng, suất ăn đầy đặn và giá cả hợp lý. Trong cái lạnh đặc trưng của nước Nga, một bát phở nóng hổi đậm đà trở thành sự lựa chọn ấm áp khó cưỡng.

Sợi dây gắn kết ấy càng thêm bền chặt nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của du lịch. Trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 742.000 lượt khách Nga, đưa Nga trở thành một trong những thị trường gửi khách lớn nhất. Nhiều du khách sau chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Nẵng khi trở về Moscow đã giữ thói quen tìm đến các quán ăn Việt để tìm lại hương vị kỷ niệm.

Phở Việt là món ăn “gây thương nhớ” đối với người xa quê (Ảnh minh họa)

Lễ hội ẩm thực và sức hút vượt biên giới

Không dừng lại ở những bữa ăn hằng ngày, ẩm thực Việt tại Moscow đã vươn tầm thành các sự kiện giao lưu văn hóa quy mô lớn. Mùa hè năm 2025, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Manezhnaya – ngay cạnh Quảng trường Đỏ – đã thu hút tới 968.000 lượt khách sau 10 ngày tổ chức. Khu ẩm thực liên tục trong tình trạng quá tải, chứng minh sức hút mạnh mẽ của các món ăn truyền thống Việt đối với người dân sở tại.

Trước đó, nền móng cho làn sóng này đã được gieo mầm từ những sự kiện quy mô do cộng đồng khởi xướng. Tiêu biểu là Lễ hội Ẩm thực đường phố Việt Nam quy mô hơn 2.000 m² từng diễn ra tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Mátxcơva, quy tụ hàng chục nghìn thực khách đến thưởng thức đặc sản ba miền, học cách pha trà, thưởng thức cà phê và tập cầm đũa.

Đây cũng là nơi chắp cánh cho Câu lạc bộ Ẩm thực Việt tại Moscow ra đời, tạo bệ phóng giúp các nhà hàng, đầu bếp Việt giao lưu, chuẩn hóa chất lượng và chung tay bảo tồn văn hóa ẩm thực dân tộc.

Tổ hợp Hà Nội – Mátxcơva: Điểm hẹn của những không gian “chuẩn vị nhà”

Giữa bức tranh ẩm thực sôi động đó, khu thương mại thuộc Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moscow nổi lên như một “thiên đường ẩm thực” quy mô và chuẩn vị bậc nhất. Hơn 20 nhà hàng và quán café tập trung trong một không gian đồng bộ, mang đến hành trình khám phá trọn vẹn từ Bắc vào Nam.

Đến đây, thực khách dễ dàng bắt gặp những câu chuyện tâm huyết với nghề. Chị Lê Phương Hạnh, chủ hai cơ sở tại tổ hợp, luôn giữ trọn công thức phở gia truyền và món nem nướng truyền thống: “Nhiều người Nga từng du lịch Việt Nam thường xuyên quay lại quán. Giữa mùa đông tuyết rơi, được thưởng thức một bát phở bò nóng hổi đậm đà, họ thấy ấm áp và vô cùng thích thú.”

Cách đó không xa, nhà hàng Nét Huế của anh Nguyễn Phú Quốc lại mang đến không gian xứ Huế mộng mơ cùng các món ăn đặc trưng như bánh bèo, bánh bột lọc, bún bò Huế. “Chúng tôi muốn giới thiệu văn hóa Huế đến bạn bè Nga, đồng thời giúp cộng đồng người Việt xa quê tìm lại hình ảnh và hương vị thân thương của quê nhà”, anh Quốc tâm sự.

Sau khi thưởng thức bữa ăn, du khách còn có thể ghé thăm siêu thị VietHouse ngay trong tổ hợp để chọn mua các loại gia vị, nông sản Việt Nam về tự chế biến.

Trải qua nhiều chặng đường phát triển, ẩm thực Việt tại Mátxcơva ngày nay đã bước sang giai đoạn chuyên nghiệp, bài bản hơn. Từ những quán ăn nhỏ lẻ đến các trung tâm tập trung như Tổ hợp Hà Nội – Moscow, hương vị Việt không chỉ dừng lại ở câu chuyện mưu sinh của người xa xứ, mà đã trở thành cầu nối văn hóa bền chặt, tự hào khẳng định vị thế trong lòng thực khách nước Nga.