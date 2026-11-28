Ngày 28/11, tại siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (TP.HCM), Saigon Co.op phối hợp với UBND xã Lục Ngạn, Thành phố Bắc Ninh tổ chức “Tuần lễ kết nối tiêu thụ đặc sản trái cây Lục Ngạn – Bắc Ninh vào hệ thống Co.opmart”. Chương trình là dịp giới thiệu những sản vật đặc trưng của vùng đất Lục Ngạn, quảng bá thương hiệu nông sản địa phương đến đông đảo người tiêu dùng cả nước.

Dịp này, Saigon Co.op ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản với hai đơn vị gồm Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ An Nguyên và Hợp tác xã Thương mại Nông nghiệp sạch thôn Muối, xã Lục Ngạn, Thành phố Bắc Ninh, chính thức khởi động mùa tiêu thụ trái cây đặc sản Lục Ngạn năm 2026. Thỏa thuận hợp tác tạo cơ sở để các bên chủ động phối hợp trong công tác cung ứng, bảo đảm sản lượng, chất lượng hàng hóa và giá cả phù hợp với nhu cầu thị trường. Theo đó, các loại trái cây đặc sản cùng những sản phẩm chủ lực của Lục Ngạn được giới thiệu và phân phối tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food và Finelife trên toàn quốc. Đặc biệt, từ ngày 28/11 đến ngày 6/12, Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi giảm giá từ 20 – 30% đối với các loại trái cây đặc sản, giúp khách hàng thưởng thức trái ngon đúng mùa với giá hấp dẫn, đồng thời tạo sức mua tích cực trong cao điểm thu hoạch.

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa Kế hoạch số 646/KH-UBND ngày 17/11/2026 của UBND TP.HCM về phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2026 – 2030.

Bệ đỡ để hàng Việt, nông sản Việt vươn cao, bay xa

Trong nhiều năm qua, Saigon Co.op đã chủ động kết nối giao thương với các tỉnh, thành trên cả nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của hệ thống bán lẻ hiện đại. Các chương trình hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến phát triển mạng lưới phân phối, thúc đẩy chuyển đổi số, tổ chức vùng nguyên liệu phù hợp với nhu cầu thị trường, phát huy thế mạnh của từng vùng miền và nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa theo hướng sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ông Võ Trần Ngọc - Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op chia sẻ: “Là nhà bán lẻ thuần Việt, Saigon Co.op luôn xác định sứ mệnh của mình là trở thành bệ đỡ vững chắc để hàng Việt, nông sản Việt vươn cao, bay xa. Chúng tôi kỳ vọng sau mùa vải thiều, mùa cam, quýt năm nay sẽ tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, tạo tiền đề để ngày càng nhiều đặc sản Lục Ngạn hiện diện trên hệ thống phân phối của Saigon Co.op. Điều chúng tôi hướng đến là sự hợp tác lâu dài, giúp bà con nông dân ổn định đầu ra, yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý”.

Từ mùa vải thiều đến mùa cam, quýt, sự đồng hành của Saigon Co.op cùng Lục Ngạn là minh chứng cho hiệu quả kết nối giữa thế mạnh sản xuất của địa phương và năng lực phân phối của nhà bán lẻ. Qua mỗi mùa thu hoạch, những sản vật mang dấu ấn vùng miền không chỉ đến gần hơn với bàn ăn của hàng triệu gia đình Việt mà còn có cơ hội khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và nâng cao vị thế của nông sản Việt trên thị trường.