The Maris Vũng Tàu hướng đến những cột mới trong năm 2027

Song hành với kết quả kinh doanh, TDG Group tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phân khu tiếp theo, hoàn thiện hệ thống vận hành và hướng đến những cột mốc phát triển mới trong năm 2027.

Kết quả kinh doanh tạo đà cho giai đoạn phát triển mới

Theo thông tin từ chủ đầu tư TDG Group, The Maris Vũng Tàu được định giá hơn 13.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô giá trị của khu compound nghỉ dưỡng cao cấp bên biển. Trong bối cảnh các dự án bất động sản quy mô lớn đòi hỏi nguồn lực đầu tư dài hạn, việc từng bước đưa sản phẩm vào bàn giao và ghi nhận doanh thu thực tế là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển dự án.

Từ ngày 17/7/2026, tháp căn hộ Alaric chính thức bắt đầu bàn giao đến khách hàng. Tính đến thời điểm cập nhật, đã có 408 trên tổng số 598 căn hộ được bàn giao, tương đương hơn 68% tổng số căn hộ tại tòa tháp. Doanh thu ghi nhận từ hoạt động bàn giao trong giai đoạn từ cuối tháng 8/2026 đến nay đạt hơn 1.265 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, từ nay đến hết năm 2026, Alaric dự kiến tiếp tục bàn giao thêm 134 căn hộ, tương ứng khoảng 550 tỷ đồng doanh thu bổ sung. Qua đó, tổng doanh thu ghi nhận từ hoạt động bàn giao Alaric trong năm 2026 dự kiến đạt khoảng hơn 1.800 tỷ đồng.

Căn hộ biển Alaric bàn giao, cư dân sẵn sàng đón nhịp khai thác trong khu vực. (Ảnh: TDG Group)

Song hành với kết quả kinh doanh, TDG Group tiếp tục củng cố nền tảng tài chính phục vụ chiến lược phát triển dài hạn. Trước đó, vào tháng 12/2024, doanh nghiệp đã phát hành thành công hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.270 tỷ đồng, được HDBank bảo lãnh, góp phần bổ sung nguồn lực triển khai xây dựng The Maris Vũng Tàu.

Theo số liệu tài chính công bố tại ngày 30/6/2026, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp duy trì ở mức 2.270 tỷ đồng, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu tăng lên hơn 1.816 tỷ đồng, giúp hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,82 lần xuống còn 1,25 lần. Sự cải thiện này phản ánh những chuyển biến tích cực trong cơ cấu nguồn vốn, gia tăng mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp.

Trên nền tảng nguồn lực tài chính được củng cố, cùng tiến độ bàn giao và doanh thu thực tế từ Alaric, TDG Group tiếp tục thể hiện năng lực tổ chức triển khai dự án, tạo cơ sở để duy trì lộ trình hoàn thiện các phân khu tiếp theo tại The Maris Vũng Tàu.

Tiếp tục triển khai các cột mốc phát triển năm 2027

Đồng thời, TDG Group tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện những phân khu tiếp theo tại The Maris Vũng Tàu.

Trong đó, Polaris đã cất nóc từ tháng 4/2026 và đang được triển khai theo kế hoạch hướng đến bàn giao vào năm 2027. Đây là một trong những cột mốc quan trọng trong lộ trình mở rộng quy mô sản phẩm, từng bước hoàn thiện diện mạo tổng thể của khu compound nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, tại Atlantic, tòa tháp có quy mô khoảng 600 căn hộ, TDG Group tự chủ động bố trí nguồn lực tài chính để duy trì tiến độ thi công, hướng đến mục tiêu cất nóc vào tháng 1/2027.

Việc liên tục triển khai các hạng mục xây dựng trong khi Alaric đã bước vào giai đoạn bàn giao và Polaris đang hoàn thiện cho thấy khả năng cân đối nguồn vốn, duy trì hoạt động đầu tư và thực hiện đồng thời nhiều phân khu của chủ đầu tư. Được phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe chủ động, Atlantic còn nổi bật với tiện ích Onsen nước biển ấm giữa tầng không, cùng các không gian thư giãn và chăm sóc thể chất.

Hình ảnh thực tế tại The Maris Vũng Tàu tháng 11/2026. (Ảnh: TDG Group)

Hoàn thiện vận hành, tạo nền tảng cho khai thác dài hạn

Bên cạnh hoạt động đầu tư xây dựng, The Maris Vũng Tàu đang từng bước phát triển hệ thống quản lý vận hành và đưa các tiện ích hiện hữu vào phục vụ cư dân, khách hàng.

Ngày 31/10/2026, TDG Group triển khai ứng dụng My Maris và giải pháp Lễ tân AI tại Alaric, bổ sung các công cụ hỗ trợ cư dân tiếp cận dịch vụ, theo dõi thông tin và tương tác với Ban Quản lý. Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao tính thuận tiện trong quá trình sinh sống, sử dụng tiện ích và quản lý tòa nhà.

Đồng thời, dự án liên tục tổ chức các chương trình lễ hội vui chơi, tham quan trải nghiệm và thưởng thức âm nhạc, thu hút đông đảo khách hàng trực tiếp đến với không gian nghỉ dưỡng thực tế. Những hoạt động này góp phần gia tăng sức sống cho dự án, đồng thời từng bước hình thành nhịp vận hành của một điểm đến nghỉ dưỡng có hệ thống tiện ích và dịch vụ đa dạng.

The Maris Vũng Tàu hình thành không gian nghỉ dưỡng, giải trí và sống khỏe chủ động dành cho gia đình đa thế hệ. (Ảnh: TDG Group)

Từ quy mô giá trị dự án hơn 13.000 tỷ đồng đến kết quả doanh thu đã ghi nhận hơn 1.265 tỷ đồng và kế hoạch đạt khoảng 1.800 tỷ đồng trong năm 2026, The Maris Vũng Tàu đang cho thấy những chuyển biến từ hoạt động đầu tư sang kết quả kinh doanh thực tế.

Cùng với tiến độ triển khai Polaris, Atlantic và việc từng bước hoàn thiện hệ thống vận hành, những kết quả tại Alaric góp phần khẳng định năng lực tổ chức triển khai và hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh của TDG Group. Đây là nền tảng để chủ đầu tư tiếp tục phát triển The Maris Vũng Tàu thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, đồng bộ về sản phẩm, tiện ích và dịch vụ, hướng đến đón đầu nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng trong giai đoạn phát triển mới của phố biển.