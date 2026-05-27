Cải chính

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện

Thứ Tư, 16:17, 27/05/2026
VOV.VN - Trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài trên địa bàn Thủ đô, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6.

Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn Thành phố được xác lập lúc 21h30 ngày 26/5 đạt 6.290 MW – mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h ngày 1/6. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

EVNHANOI cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống lưới điện, chủ động rà soát các thiết bị trọng yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17h30 - 22h30 (từ thứ 2 đến thứ 7). Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè.

EVNHANOI khẳng định không có lịch cắt điện ngày 27/5

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định, trong ngày 27/5/2026, EVNHANOI không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện trong ngày là không chính xác.

 

CTV Minh Thu/VOV.VN
Tag: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội lịch cắt điện EVNHANOI
VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định, trong ngày 27/5/2026, EVNHANOI không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện trong ngày là không chính xác.

VOV.VN - Trong những ngày hè cao điểm, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng mạnh, điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay cửa hàng. Việc sử dụng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống điện đô thị.

VOV.VN - Cùng với việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân Thủ đô sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

