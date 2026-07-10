Tổng Công ty Điện lực TP.HCM diễn tập phòng chống thiên tai

Đảm bảo thao tác nhuần nhuyễn các phương án ứng phó

Mục tiêu của việc diễn tập là đảm bảo nhuẫn nhuyễn, đồng bộ, nhanh chóng về khả năng ứng phó trong công tác PCTT-TKCN trong mọi hoạt động. Từ chỉ huy, điều hành; năng lực phối hợp giữa các đơn vị và lực lượng xung kích; đảm bảo an toàn lưới điện, cộng đồng và an toàn lao động; huy động vật tư, thiết bị, phương tiện ứng cứu và đảm bảo phương án khôi phục cung cấp điện phục vụ cộng đồng. Buổi diễn tập với các tình huống giả định ngoài hiện trường gồm: ngã đổ cột điện hàng loạt; ngập nước trạm biến áp phòng phân phối; ngập nước trạm biến áp 110 kV và sụt, lún móng trụ đường dây 110 kV.

Cụ thể, Công ty Điện lực Tân Thuận với tình huống giả định là thành phố đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Cường độ bão mạnh cấp 9, cấp 10 (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3) và có diễn biến phức tạp, khả năng ảnh hưởng đến địa bàn các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, An Thới Đông và gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng cơ sở, vật chất, trong đó có hệ thống điện trên địa bàn xã Hiệp Phước. Địa điểm diễn tập tại khu vực ven sông cầu Bà Sáu thuộc xã Hiệp Phước, Tuyến 22kV Nguyễn Bình trạm Nhà Bè với tình huống cụ thể là nhiều trụ điện trung thế bị sạt lở nền móng, nghiêng và ngã đổ, dây trung thế bị đứt, cáp hạ thế bị hư hỏng, đà máy biến áp bị cong hỏng. Đặc biệt là khu vực khu dân cư cần cầu Bà Sáu bị mất điện hoàn toàn.

Lực lượng của Công ty Điện lực Bình Phú sẵn sàng cho buổi diễn tập

Trong khi đó, tình huống giả định của Công ty Điện lực Bình Phú là do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kéo dài, mực nước dâng nhanh tại khu Ehome – phường An Lạc, gây ngập sâu 0,5–1,0 m, ảnh hưởng trực tiếp đến trạm biến áp 110kV Bình Phú và các tuyến đường giao thông.

Tình huống giả định của Công ty Lưới Điện cao thể là do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất khu vực móng trụ số 198 đường dây 110kV Gò Đậu - Phú Hòa Đông (Củ Chi) bị ngấm nước, mềm hóa dẫn đến sạt lở nghiêm trọng, làm móng trụ bị xói mòn đẫn đến nguy cơ mất an toàn vận hành lưới điện và ngã trụ… Ngoài ra, Công ty Lưới điện cao thế cũng tổ chức diễn tập xử lý trạm biến áp Việt Thành 110kV, phường Tân Thuận bị ngập nước.

Trước khi tổ chức diễn tập, các đơn vị đã chuẩn bị sẵn kịch bản chi tiết với các phương án diễn tập cụ thể với phương châm 4 tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư – hậu cần tại chỗ theo chỉ đạo của Tổng công ty với tinh thần ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương. Bên cạnh việc điều hành từ thực địa lưới điện, các đơn vị trên đã sử dụng phần mềm quản lý lực lượng lao động số trên công trường để quan sát, khảo sát thực tế địa bàn và bộ đàm vô tuyến phục vụ chỉ huy điều hành, tiên lượng tình huống, huy động lực lượng; triển khai giải pháp đảm bảo an toàn người và thiết bị và giải pháp ứng phó…

Nhân viên Công ty Điện lực Tân Thuận kiểm tra dụng cụ, đồ nghề trước khi thao tác diễn tập

Trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ đồng hồ, công tác diễn tập đã được thực hiện xong dưới sự theo dõi của Tổng công ty (qua cầu truyền hình). Ngay sau buổi diễn tập, Tổng công ty cũng đã tiến hành họp đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm diễn tập chung cho tất cả các đơn vị.

Sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra

Trước đó, ngay từ đầu năm 2026, EVNHCMC đã ban hành phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn, an ninh hệ thống điện và triển khai thực hiện. Phương án được xây dựng trên hệ thống lưới điện thuộc phạm vi quản lý của ngành điện, bao gồm hệ thống đường dây, trạm biến áp 110/220kV, 22kV, 220/380V. Đối với trạm điện 110/220 kV, trụ sở có tầng hầm, cần rà soát, bổ sung vào phương án phòng, chống thiên tai các giải pháp ngăn ngừa nước ngập như lựa chọn vị trí lắp đặt và thiết kế; ngăn ngừa nước từ trên cao xuống; nước vào trạm, tầng hầm từ dưới lên; ngăn nước từ xung quanh tràn vào trạm và tầng hầm; bơm thoát nước tại chỗ; bơm thoát nước tăng cường của đơn vị; tăng cường khẩn cấp từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Đối với lưới điện trung - hạ thế, tập trung rà soát, thực hiện các giải pháp phòng ngừa như tuân thủ quy định thiết kê, thiết trí lưới điện; kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện; kiểm tra các điểm xung yêu (sụt lún, sạt lở bờ sông, kênh, rạch), ngập lụt; chặt tỉa cây xanh. Đối với trụ sở nhà điều hành/nhà trạm: rà soát, thực hiện gia cố, chằng néo chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn đối với mái nhà, công trình điện, hệ thống pin năng lượng mặt trời, người lao động, cộng đồng.

Vào đầu mùa mưa, EVNHCMC cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện. Theo đó, EVNHCMC yêu cầu thực nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác PCTT&TKCN. Các đơn vị trực thuộc rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Đội xung kích PCTT&TKCN của đơn vị theo thời hạn quy định. Chủ động, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm khả năng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai.