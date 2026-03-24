Toyota Việt Nam tiếp tục lan tỏa văn hóa giao thông cho học sinh tiểu học

Thứ Ba, 11:00, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Cung thể thao thuộc Khu Liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh, chương trình “Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho học sinh tiểu học năm học 2025-2026” đã chính thức diễn ra, mang lại một sân chơi bổ ích và đầy ý nghĩa cho các em học sinh trên cả nước.

Sân chơi giáo dục kỹ năng thiết thực

Chương trình là hoạt động trọng tâm thuộc khuôn khổ dự án “Toyota cùng em học An toàn giao thông”. Đây là nỗ lực hợp tác giữa Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng sự hỗ trợ sát sao từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.
Sự kiện năm nay quy tụ 60 thí sinh xuất sắc chia thành 6 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Cà Mau. Không khí tại Cung thể thao (phường Tuần Châu, Quảng Ninh) càng thêm náo nhiệt với sự cổ vũ nhiệt tình của gần 1.000 học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Những màn tranh tài đầy sáng tạo

Vượt qua khuôn khổ của một buổi học lý thuyết khô khan, các em học sinh đã có cơ hội thể hiện kiến thức thông qua các phần thi sôi động và mang tính tương tác cao như “Trình diễn tiểu phẩm”, “Chạy tiếp sức” và “Giải ô chữ bí mật”, cùng nhau tìm hiểu kiến thức về luật lệ và biển báo giao thông.

Các phần thi không chỉ giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông mà còn là dịp để các em rèn luyện tinh thần đoàn kết, sự tự tin trước đám đông. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 3 mô hình đảo giao thông an toàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất gồm: Phú Thọ, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Những mô hình này sẽ là công cụ trực quan hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy an toàn giao thông tại nhà trường sau này.

Hành trình 20 năm lan tỏa ý nghĩa cộng đồng

Trải qua 20 năm triển khai bền bỉ, chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” đã khẳng định được giá trị khi luôn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ học sinh và sự đánh giá cao từ các cơ quan quản lý giáo dục trên toàn quốc.

Bên cạnh hoạt động dành cho học sinh, Toyota Việt Nam còn ghi dấu ấn qua nhiều chương trình cộng đồng khác như: Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam, Chương trình “Người bạn đường”, hay các chiến dịch tuyên truyền trên VOV Giao thông. Điều này cho thấy cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.

CTV Ly Lê/VOV.VN
Toyota Việt Nam: Chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội vì một tương lai bền vững
VOV.VN - Thông qua chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội hướng đến bảo vệ môi trường như “Vì một Việt Nam xanh”, “Toyota chung tay xanh hóa học đường” và việc đồng hành cùng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Toyota Việt Nam từng bước lan tỏa thông điệp phát triển bền vững gắn với hành động thực tiễn.

Toyota Việt Nam mang Tết đến với các gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt
VOV.VN - Trao quà Tết là truyền thống tốt đẹp được Toyota duy trì thường niên từ năm 1997 đến nay đã góp phần lan tỏa yêu thương, sự sẻ chia đến những gia đình chính sách, có công với cách mạng và các hộ còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

