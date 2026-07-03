Vận hành hệ thống thoát nước, triển khai giải pháp phòng, chống ngập mùa mưa 2026

Theo đó, Busadco sẽ quân quản lý vận hành hệ thống thoát nước tại các phường Vũng Tàu, Rạch Dừa, Tam Thắng, Bà Rịa, Tam Long và Long Hương, cùng đó là các giải pháp phòng, chống ngập úng mùa mưa năm 2026 tại các đô thị trên.

Công nhân được huy động tại lễ ra quân

Chương trình phòng chống ngập úng mùa mưa 2026 nằm trong phạm vi gói thầu “Quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (giai đoạn 5 năm 2026-2031) do Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Cổ phần Khoa học - Công nghệ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Sông Đà 9 trúng thầu với giá trị hơn 733,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 5 năm, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/6/2031.

Ông Hoàng Đức Thảo phát biểu tại lễ phát động

Trong thời gian thực hiện, liên danh nhà thầu sẽ quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước với tổng chiều dài hơn 1.027 km đường cống các loại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Mục tiêu là bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động ổn định, an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, giảm ngập úng, bảo vệ môi trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phương tiện, cơ giới sẵn sàng di chuyển đến các xã, phường thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy

Tại lễ ra quân, ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Busadco, yêu cầu các đơn vị triển khai thi công đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ngập trong mùa mưa.

Khơi thông cống rảnh trên đường 3/2 phường Vũng Tàu

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân Busadco đã đồng loạt tỏa đến nhiều địa bàn các phường như Vũng Tàu, Rạch Dừa, Tam Thắng, Bà Rịa, Tam Long và Long Hương để triển khai khơi thông dòng chảy, nạo vét hố ga, cống thoát nước, thu gom bùn đất, rác thải và kiểm tra, vận hành hệ thống thoát nước… thể hiện quyết tâm của đơn vị trong việc bảo đảm hệ thống thoát nước vận hành thông suốt, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn, góp phần hạn chế ngập úng và xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, an toàn.

Sau lễ phát động, ngàn công nhân sẽ được phân bổ về các phường, xã để thực hiện công tác chống ngập mùa mưa 2026.