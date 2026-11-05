Vinamilk Optimum Gold được vinh danh tại Lễ trao giải thương hiệu Thế giới

Giữa những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, giải thưởng quốc tế ghi nhận uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng của Vinamilk.

Khi niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam được ghi nhận trên trường quốc tế

Ngày 3/11/2026, tại Hampton Court Palace (Vương quốc Anh), Vinamilk Optimum Gold được xướng tên tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới (World Branding Awards – WBA) 2026 - 2027, với danh hiệu Thương hiệu của năm (Brand of the Year) ở hạng mục Sữa công thức trẻ em (Infant Formula) dành cho thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này.

Giải thưởng Thương hiệu Thế giới (WBA) do Diễn đàn Thương hiệu Thế giới (World Branding Forum - WBF), tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, tổ chức nhằm tôn vinh những thương hiệu nổi bật trên toàn cầu. Qua nhiều mùa giải, chương trình đã ghi nhận nhiều tên tuổi quốc tế trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, thực phẩm, bán lẻ, công nghệ và dịch vụ.

Đáng chú ý, kết quả giải thưởng được xác định từ ba yếu tố: định giá thương hiệu (30%), nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng (40%), cùng bình chọn công khai (30%). Như vậy, các yếu tố liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng chiếm tới 70% trọng số đánh giá. Bên cạnh giá trị kinh tế, mức độ nhận biết và sự tín nhiệm của người tiêu dùng là những thước đo quan trọng để một thương hiệu được vinh danh.

Nhận định về kết quả giải thưởng, ông Richard Rowles, Chủ tịch World Branding Forum, cho biết: “Sữa công thức trẻ em là một trong những hạng mục có yêu cầu đánh giá khắt khe nhất, bởi cha mẹ đang đưa ra những lựa chọn quan trọng đối với sự phát triển của con. Optimum Gold được vinh danh nhờ đáp ứng cả ba tiêu chí đánh giá của chúng tôi: nền tảng khoa học, sức mạnh thương mại và sự ủng hộ thực chất từ các bậc phụ huynh. Đây không đơn thuần là cuộc bình chọn về mức độ phổ biến của thương hiệu”.

Đối với ngành hàng sữa công thức trẻ em, sự tín nhiệm của phụ huynh càng có ý nghĩa quan trọng, bởi mỗi lựa chọn đều gắn liền với sức khỏe và sự phát triển của trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và tính minh bạch của các sản phẩm dinh dưỡng, sự ghi nhận quốc tế dành cho Optimum Gold càng có ý nghĩa đối với hành trình xây dựng uy tín thương hiệu của Vinamilk. Đây cũng là kết quả của quá trình đầu tư lâu dài cho nghiên cứu, chất lượng và đổi mới sản phẩm, nhằm đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao của các gia đình Việt.

Đại diện Vinamilk, ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing, nhận giải thưởng “Thương hiệu của năm” từ ông Richard Rowles - chủ tịch WBF trong Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 – 2027 tại Vương quốc Anh. Ảnh: Desmond Liu.

Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ đến đột phá dinh dưỡng của Vinamilk Optimum Gold

Những tiến bộ của khoa học dinh dưỡng đang mở ra những cơ hội chăm sóc tốt hơn cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Với Vinamilk, việc tiếp cận và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu mới là một hướng đầu tư quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc dinh dưỡng trẻ em cao cấp.

Tháng 11/2024, Vinamilk tái tung Optimum Gold với công thức đột phá chứa 6 HMO (Human Milk Oligosaccharides), trở thành sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp 6 HMO (*). HMO là nhóm dưỡng chất hiện diện tự nhiên trong sữa mẹ, có vai trò nuôi dưỡng các lợi khuẩn quan trọng trong hệ tiêu hóa, từ đó góp phần hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của trẻ. Điểm nổi bật của Optimum Gold nằm ở phức hợp 6 HMO, đặc biệt có sự kết hợp đồng thời của DFL và 3-FL – hai loại HMO trước đây thường chỉ xuất hiện riêng lẻ trong các công thức sữa. Công thức đột phá này tiếp tục khẳng định định hướng tiên phong của Vinamilk Optimum trong phát triển các giải pháp dinh dưỡng lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa Mẹ.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, cho biết: “Việc Optimum Gold được vinh danh tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới là niềm tự hào không chỉ của Vinamilk mà còn của toàn ngành dinh dưỡng Việt Nam. Mỗi đổi mới của Optimum - sản phẩm sữa đầu tiên tại Việt Nam có công thức chứa 6 HMO, chiếm tới 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ đều bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: Làm thế nào để hỗ trợ cha mẹ tốt hơn trong hành trình nuôi con? Chính câu hỏi đó đã thôi thúc chúng tôi không ngừng nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới, trong đó có công thức đột phá chứa 6 HMO.”

Bên canh phức hợp 6 HMO, Optimum Gold còn kết hợp đạm whey giàu alpha-Lactalbumin cùng 2 tỷ lợi khuẩn BB-12™ và LGG™, kết hợp chất xơ hòa tan (GOS/FOS), hướng đến hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng cho trẻ.

Từ nghiên cứu thành phần đến phát triển công thức, những cải tiến của Optimum Gold thể hiện sự đầu tư của Vinamilk vào các giải pháp dinh dưỡng chuyên sâu, hướng đến đáp ứng nhu cầu của trẻ. Đó cũng là cách doanh nghiệp từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, đưa những tiến bộ dinh dưỡng quốc tế vào lựa chọn hằng ngày của các gia đình Việt.

Sữa công thức trẻ em Vinamilk Optimum Gold với công thức đột phá chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam.

Thấu hiểu tâm lý nuôi con trong thời đại mới

Chọn sữa cho con chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về thành phần dinh dưỡng. Cha mẹ còn cân nhắc sản phẩm có phù hợp với con hay không, nguồn gốc có đáng tin cậy, công thức có được nghiên cứu kỹ lưỡng và chất lượng có được bảo đảm lâu dài hay không. Những đòi hỏi ấy cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với các doanh nghiệp dinh dưỡng trẻ em.

Với Vinamilk, sự thấu hiểu nhu cầu của các gia đình là một trong những động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu dinh dưỡng mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Optimum Gold với công thức 6 HMO là một trong những kết quả cụ thể của định hướng đó.

Ông Nguyễn Quang Trí chia sẻ thêm: “Đằng sau mỗi quyết định nuôi con là rất nhiều yêu thương và kỳ vọng, nhưng cũng không ít áp lực. Thấu hiểu điều đó, Vinamilk luôn nỗ lực tiên phong phát triển những giải pháp dinh dưỡng lấy cảm hứng từ dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Với Optimum Gold và công thức đột phá 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng có thể giúp các bậc phụ huynh thêm an tâm trên hành trình nuôi con, đặc biệt trong những hoàn cảnh mà việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ không phải lúc nào cũng khả thi.”

Bên cạnh những đột phá dinh dưỡng, Vinamilk còn chủ động nâng chuẩn an toàn và tinh khiết thông qua kiểm nghiệm độc lập tại Clean Label Project (Hoa Kỳ), với các chỉ tiêu về chất gây ô nhiễm tiềm ẩn vượt ngoài yêu cầu an toàn thực phẩm bắt buộc của FDA Hoa Kỳ. Đây cũng là nền tảng cho những ghi nhận về an toàn và tinh khiết như First 1,000 Day Promise và Purity Award, tiếp tục khẳng định sự khắt khe của Vinamilk trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em từ những năm đầu đời.

Sản phẩm Vinamilk Optimum được trưng bày tại lễ trao giải World Branding Awards 2026 - 2027 ở Vương quốc Anh. Ảnh: Desmond Liu.

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, giải thưởng "Thương hiệu của năm" của Optimum Gold tiếp tục thể hiện sự công nhận của quốc tế đối với Vinamilk, doanh nghiệp đã có sản phẩm hiện diện tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với danh mục hơn 350 sản phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của người tiêu dùng.

Danh hiệu tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới là sự ghi nhận dành cho Optimum Gold và những nỗ lực đổi mới bền bỉ của Vinamilk. Lấy khoa học làm nền tảng, chất lượng làm cam kết và sự phát triển của trẻ em làm mục tiêu, Vinamilk tiếp tục theo đuổi hành trình không ngừng nâng chuẩn, tiên phong nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế, góp phần chăm sóc và nuôi dưỡng các thế hệ trẻ em Việt Nam.

*) Tính đến ngày 25/03/2025, tất cả các Sản phẩm dinh dưỡng và Sữa uống dinh dưỡng Optimum Gold và Optimum Colos của Vinamilk là sản phẩm có công thức độc quyền lấy cảm hứng từ các dưỡng chất trong sữa mẹ với 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam (Theo kết quả nghiên cứu thị trường do CI Research thực hiện). Công thức này bao gồm 2’-FL, 3-FL, LNT, 3'-SL, 6'-SL, DFL, thuộc 3 nhóm HMO chính yếu, chiếm đến 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ**. (**) Soyyılmaz B, Mikš MH, Röhrig CH, Matwiejuk M, et al. The Mean of Milk: A Review of Human Milk Oligosaccharide Concentrations throughout Lactation. Nutrients. 2021;13(8):2737. Published 2021 Aug 9. doi:10.3390/nu13082737 [https://doi.org/10.3390/nu13082737].