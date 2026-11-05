English
/ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xanh Hà Nội – Hành trình gieo màu xanh từ những việc nhỏ

Thứ Năm, 21:44, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ những hoạt động làm sạch môi trường đến lan tỏa lối sống xanh, Nguyễn Khánh Ly và cộng đồng Xanh Hà Nội truyền cảm hứng sống xanh bằng hành động thiết thực.

Bắt đầu từ những hành động cụ thể

Những túi rác được nhặt lên, những chai nhựa được thu gom, những người trẻ cùng góp sức làm sạch không gian công cộng. Đó là cách bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc gần gũi, thay vì chỉ dừng lại ở lời kêu gọi.

Với chị Nguyễn Khánh Ly, Leader cộng đồng Xanh Hà Nội, bảo vệ môi trường cần được thể hiện bằng hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Khi người trẻ cùng dành thời gian và công sức cho các hoạt động cộng đồng, việc gìn giữ môi trường trở thành trách nhiệm gắn với chính không gian sống của mỗi người.

1k6lo8onm_3jdupp.jpeg

Các hoạt động thu gom rác, làm sạch nơi công cộng góp phần cải thiện cảnh quan và nhắc nhở cộng đồng về vấn đề ô nhiễm. Tuy nhiên, để môi trường thực sự sạch hơn, những nỗ lực này cần được duy trì và đi cùng sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt. Một buổi tình nguyện có thể làm sạch một khu vực, nhưng kết quả khó bền vững nếu rác thải vẫn tiếp tục bị xả ra môi trường.

Việt Nam Xanh bao nhiêu phần trăm?

Nếu phải trả lời bằng một con số, Việt Nam hiện nay “xanh” bao nhiêu phần trăm? Đây là câu hỏi gợi mở nhiều suy nghĩ, bởi mức độ xanh của một quốc gia không thể chỉ được đánh giá qua những con đường sạch đẹp hay các chiến dịch thu gom rác.

Màu xanh còn thể hiện qua chất lượng không khí, nguồn nước, cách quản lý chất thải, khả năng bảo tồn thiên nhiên và thói quen sinh hoạt của người dân. Những yếu tố này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cá nhân, cộng đồng và cơ quan quản lý.

Vì sao rác thải vẫn xuất hiện tại nhiều không gian công cộng dù thông điệp bảo vệ môi trường đã được truyền thông trong nhiều năm? Thu gom rác là việc cần thiết, nhưng nếu không giảm lượng rác phát sinh và thay đổi hành vi xả rác, việc làm sạch sẽ khó tạo ra chuyển biến lâu dài.

Khoảng cách giữa nhận thức và hành động đôi khi bắt đầu từ những lựa chọn quen thuộc. Nhiều người hiểu tác hại của nhựa dùng một lần nhưng vẫn sử dụng vì tiện lợi. Không ít người quan tâm đến lối sống xanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc chưa duy trì được thói quen.

Điều đó cho thấy truyền thông môi trường cần gắn với hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện và phù hợp với đời sống. Khuyến khích người dân thay đổi từ những hành động nhỏ sẽ giúp việc bảo vệ môi trường trở nên gần gũi, thiết thực hơn.

Người trẻ có thể làm gì ngay hôm nay?

Sống xanh không nhất thiết bắt đầu bằng dự án lớn. Mỗi người có thể mang theo bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, không xả rác nơi công cộng, phân loại rác phù hợp với điều kiện địa phương hoặc tham gia hoạt động tình nguyện làm sạch môi trường.

xanh ha noi hanh trinh gieo mau xanh tu nhung viec nho hinh anh 1

Điều quan trọng không chỉ là thực hiện một hành động, mà còn duy trì nó thành thói quen. Khi những lựa chọn có trách nhiệm được lặp lại mỗi ngày, chúng có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến gia đình, bạn bè, trường học và nơi làm việc.

Với các cộng đồng sống xanh, sức lan tỏa còn đến từ khả năng kết nối những người có cùng mối quan tâm. Một hành động cụ thể có thể khơi gợi sự chú ý; một hoạt động tập thể tạo cơ hội để nhiều người cùng tham gia. Từ đó, thông điệp bảo vệ môi trường có thể đi xa hơn những khẩu hiệu truyền thông.

Cộng đồng Xanh Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của chị Nguyễn Khánh Ly, gợi nhắc về vai trò của người trẻ trong hành trình ấy. Khi trực tiếp tham gia các hoạt động vì môi trường, người trẻ không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn góp phần tạo cơ hội để cộng đồng cùng hành động.

Dẫu vậy, trách nhiệm bảo vệ môi trường không thể đặt lên vai riêng các nhóm tình nguyện. Để thay đổi đạt hiệu quả lâu dài, cần sự đồng hành của người dân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong giảm rác thải, cải thiện công tác thu gom, xử lý chất thải và tạo điều kiện để lối sống xanh được thực hành rộng rãi.

Hành trình gieo màu xanh không chỉ được đo bằng số túi rác thu gom hay số buổi tình nguyện. Điều đáng quan tâm hơn là có thêm bao nhiêu người thay đổi thói quen, bao nhiêu hành động được duy trì và bao nhiêu nỗ lực được kết nối để tạo nên chuyển biến tích cực.

Từ những việc nhỏ trong đời sống thường ngày, chị Nguyễn Khánh Ly và cộng đồng Xanh Hà Nội góp thêm tiếng nói cho thông điệp giản dị: bảo vệ môi trường cần bắt đầu bằng hành động cụ thể, được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì và lan tỏa bằng tinh thần trách nhiệm chung. Màu xanh không chỉ là điều chúng ta mong muốn nhìn thấy, mà còn là kết quả của những lựa chọn có trách nhiệm mỗi ngày.

CTV Quỳnh Mai/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những quan điểm cốt lõi của Chỉ thị 15 về bảo đảm an ninh môi trường
Những quan điểm cốt lõi của Chỉ thị 15 về bảo đảm an ninh môi trường

VOV.VN - An ninh môi trường là trạng thái môi trường an toàn, ổn định, bền vững, bảo đảm điều kiện sống và phát triển của con người. Đây là quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh trong Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Những quan điểm cốt lõi của Chỉ thị 15 về bảo đảm an ninh môi trường

Những quan điểm cốt lõi của Chỉ thị 15 về bảo đảm an ninh môi trường

VOV.VN - An ninh môi trường là trạng thái môi trường an toàn, ổn định, bền vững, bảo đảm điều kiện sống và phát triển của con người. Đây là quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh trong Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Gỡ vướng từ thu gom rác đến xử lý ô nhiễm
Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Gỡ vướng từ thu gom rác đến xử lý ô nhiễm

VOV.VN - Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm xử lý sự cố, siết kiểm soát nguồn thải, tăng cường hậu kiểm và bảo đảm nguồn lực thu gom, xử lý rác phù hợp đặc thù từng địa phương.

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Gỡ vướng từ thu gom rác đến xử lý ô nhiễm

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Gỡ vướng từ thu gom rác đến xử lý ô nhiễm

VOV.VN - Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm xử lý sự cố, siết kiểm soát nguồn thải, tăng cường hậu kiểm và bảo đảm nguồn lực thu gom, xử lý rác phù hợp đặc thù từng địa phương.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng