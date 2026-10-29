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Dấu ấn Dabaco tại AAAP 2026:

Tiếng nói của doanh nhân Việt Nam trên diễn đàn khoa học quốc tế

Thứ Năm, 11:59, 29/10/2026
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VOV.VN - “Một cuộc gặp gỡ có thể diễn ra trong vài ngày, nhưng những giá trị được khởi nguồn từ đó có thể đóng góp cho sự phát triển của nhiều thế hệ.” Thông điệp của ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tại tiệc tối Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á – Úc lần thứ 21 (AAAP 2026).

Từ Hà Nội, kết nối tri thức và hợp tác quốc tế

Quy tụ khoảng 1.400 đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, AAAP 2026 là một trong những diễn đàn khoa học chăn nuôi quan trọng của khu vực châu Á – châu Đại Dương. Với chủ đề “Chăn nuôi bền vững” (Sustainable Animal Production), hội nghị tập trung vào những thách thức chung về an ninh lương thực, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất.

Trong khuôn khổ hội nghị, chương trình tiệc tối tại Hà Nội trở thành điểm nhấn giao lưu quốc tế, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ những góc nhìn về tương lai ngành chăn nuôi.

Đồng hành cùng AAAP 2026, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi dấu ấn không chỉ qua không gian triển lãm giới thiệu 5 sản phẩm Thương hiệu Quốc gia, mà còn bằng sự hiện diện và thông điệp của Chủ tịch Nguyễn Như So tại chương trình tiệc tối.

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Phát biểu trước các đại biểu quốc tế, ông Nguyễn Như So không đề cập đến quy mô hay thành tựu của doanh nghiệp. Từ trải nghiệm nhiều năm gắn bó với ngành chăn nuôi, ông dành sự trân trọng cho những đóng góp bền bỉ của các thế hệ nhà khoa học, những người góp phần tạo nên các bước tiến về năng suất, công nghệ và chất lượng sản xuất.

“Một ngành sản xuất có thể lớn mạnh nhờ nguồn lực và quy mô, nhưng chỉ có thể phát triển bền vững khi được dẫn dắt bởi tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo”, Chủ tịch Dabaco nhấn mạnh.

Quan điểm ấy phản ánh sự gặp gỡ giữa tư duy khoa học và thực tiễn sản xuất. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh và giảm tác động môi trường, tri thức không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn góp phần giải quyết những vấn đề có ý nghĩa đối với toàn xã hội.

Khi khoa học vượt qua những đường biên giới

Một nội dung xuyên suốt bài phát biểu là yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế. Theo Chủ tịch Nguyễn Như So, trước những thách thức mang tính toàn cầu, không một quốc gia hay tổ chức nào có thể giải quyết mọi vấn đề bằng nỗ lực riêng lẻ.

“Khoa học cần sự trao đổi. Đổi mới sáng tạo cần sự kết nối.”

Thông điệp ngắn gọn ấy cũng chính là tinh thần mà AAAP 2026 hướng tới: tạo lập những kết nối giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa các quốc gia và giữa cộng đồng khoa học với doanh nghiệp.

Đặc biệt, ông cho rằng giá trị của một hội nghị khoa học không chỉ nằm ở những báo cáo hay kết quả nghiên cứu được công bố, mà còn ở những câu hỏi mới được đặt ra, những ý tưởng được khơi mở và những quan hệ hợp tác được hình thành.

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Đây là góc nhìn đáng chú ý từ một doanh nhân Việt Nam tại diễn đàn khoa học quốc tế. Bởi sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi không chỉ đòi hỏi những tiến bộ trong nghiên cứu, mà còn cần năng lực đưa tri thức vào thực tiễn, chuyển những thành tựu khoa học thành giá trị phục vụ sản xuất và đời sống.

Dấu ấn Việt Nam trong đêm giao lưu AAAP 2026

Trong không khí hữu nghị của đêm tiệc, bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Như So mang đến một thông điệp giàu tính nhân văn, đề cao vai trò của con người, khoa học và trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai.

Sự hiện diện của Dabaco tại AAAP 2026 cũng phản ánh một bước chuyển trong hành trình hội nhập của doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam. Từ những sản phẩm Thương hiệu Quốc gia được giới thiệu tại khu triển lãm đến tiếng nói của người đứng đầu Tập đoàn trước cộng đồng khoa học quốc tế, Dabaco thể hiện tinh thần chủ động kết nối, học hỏi và đồng hành cùng những tiến bộ của ngành chăn nuôi.

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Khép lại bài phát biểu, Chủ tịch Nguyễn Như So trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chăn nuôi Á – Úc, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Ban Tổ chức và các đối tác; đồng thời mời toàn thể đại biểu nâng ly vì sự phát triển của khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và thành công của hội nghị.

Giữa những cuộc gặp gỡ tại AAAP 2026, thông điệp từ một doanh nhân Việt Nam đã góp thêm tiếng nói về trách nhiệm chung của cộng đồng khoa học và sản xuất: cùng chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác và kiến tạo những giá trị vượt ra ngoài giới hạn của một kỳ hội nghị.

Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của AAAP 2026, khi Việt Nam trở thành điểm gặp gỡ của những trí tuệ quốc tế cùng hướng tới một nền chăn nuôi phát triển bền vững.

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Tập đoàn Dabaco - Những lựa chọn định hình cho tương lai

VOV.VN - Có những lựa chọn chỉ được lịch sử trả lời sau nhiều năm. Với Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Nguyễn Như So, đó là những quyết định được đưa ra khi doanh nghiệp chưa có đủ nguồn lực, khi dịch bệnh đe dọa hoạt động sản xuất và khi thị trường chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi.

Tiến Dũng/VOV.VN
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