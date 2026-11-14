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Triển khai đào tạo thế hệ nhân tài lượng tử tại Việt Nam

Thứ Bảy, 13:59, 14/11/2026
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VOV.VN - Sau quá trình tuyển chọn và phỏng vấn chuyên sâu với sự đánh giá của Hội đồng chuyên gia, những ứng viên xuất sắc nhất của Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử 2026 chính thức được ra mắt và bước vào lộ trình đào tạo tại Trường Đại học Quang Trung.

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ lượng tử toàn cầu.

Sáng 14/11, tại Trường Đại học Quang Trung (Quy Nhơn, Gia Lai), Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử Việt Nam (Quantum Innovator Residency Program) chính thức ra mắt các nhân tài được tuyển chọn sau quá trình đánh giá và phỏng vấn chuyên sâu.

Sự kiện có sự tham dự của ông Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Ông Denis Fourmeau -  Tùy viên Hợp tác Khoa học và Giáo dục Đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai, chuyên gia khoa học và đối tác trong nước, quốc tế.

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Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Ông Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, phát biểu tại chương trình

Không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một hành trình đào tạo chuyên sâu, chương trình còn thể hiện quyết tâm xây dựng nguồn nhân lực nòng cốt cho một trong những lĩnh vực công nghệ được kỳ vọng định hình tương lai khoa học và kinh tế thế giới.

Tuyển chọn những nhân tố xuất sắc cho lĩnh vực công nghệ mới

Trong bối cảnh công nghệ lượng tử phát triển nhanh chóng, mở ra những đột phá trong tính toán, truyền thông, an ninh thông tin và nhiều lĩnh vực ứng dụng khác, nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên sâu ngày càng trở nên cấp thiết. Với mục tiêu tìm kiếm và bồi dưỡng những nhân tố tiên phong, Quantum Innovator Residency Program 2026 đã thu hút đông đảo ứng viên tiềm năng, có nền tảng học vấn và chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực Toán tin, Vật lý lý thuyết, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI).

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Ông Denis Fourmeau - Tùy viên Hợp tác Khoa học và Giáo dục Đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chia sẻ tại chương trình

Trải qua quá trình sàng lọc hồ sơ, đánh giá năng lực và phỏng vấn chuyên sâu, Hội đồng tuyển chọn gồm các chuyên gia, nhà khoa học uy tín đã tiến hành đánh giá toàn diện từng ứng viên. Những ứng viên xuất sắc nhất đã chính thức được lựa chọn, mở ra hành trình đào tạo chuyên sâu nhằm từng bước hình thành đội ngũ nhân lực nòng cốt cho lĩnh vực lượng tử tại Việt Nam.

Các nhân tài sẽ tham gia chương trình đào tạo kéo dài một năm tại Trường Đại học Quang Trung, kết hợp giữa đào tạo học thuật, nghiên cứu khoa học, thực hành công nghệ và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo. Học viên còn có cơ hội tham gia các chuyến học tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, mở rộng kết nối với cộng đồng khoa học toàn cầu.

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Đại diện Nam A Bank, Ông Phạm Công Tuấn Hạ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phát biểu tại chương trình.

Chương trình không chỉ tập trung trang bị kiến thức lý thuyết mà còn hướng đến khả năng chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn. Học viên được định hướng phát triển tư duy liên ngành, tham gia cố vấn chuyên môn, thực hành tại doanh nghiệp, nghiên cứu các bài toán thực tế và phát triển dự án khởi nghiệp công nghệ.

Chung tay kiến tạo hệ sinh thái nhân tài lượng tử

Chương trình được triển khai bởi Trường Đại học Quang Trung, Công ty Quanova cùng các đối tác công nghệ quốc tế, trong đó có Quandela (Pháp), với sự đồng hành chiến lược của Nam A Bank và kết nối với các mạng lưới nghiên cứu lượng tử toàn cầu.

Đối với Nam A Bank, việc đồng hành cùng chương trình không chỉ thể hiện tầm nhìn đón đầu các công nghệ lõi mà còn là bước đi cụ thể trong cam kết đóng góp vào quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, để làm chủ những công nghệ chiến lược như công nghệ lượng tử, đầu tư vào hạ tầng và công nghệ là chưa đủ, mà cần bắt đầu từ việc phát triển con người. Thông qua việc đồng hành, Nam A Bank mong muốn góp phần kiến tạo môi trường để những tài năng trẻ được tiếp cận tri thức tiên tiến, phát huy năng lực nghiên cứu và từng bước đưa các thành tựu khoa học vào thực tiễn. Đây cũng là cam kết dài hạn của Ngân hàng trong hành trình đồng hành cùng Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghệ mới, hướng đến tương lai bền vững và tự chủ công nghệ”.

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Học viên Chương trình tham quan Trung tâm giải mã lượng tử Quang Trung

Đây đồng thời là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc chuỗi chương trình Năm Lượng tử tại tỉnh Gia Lai năm 2026, với định hướng kết nối tri thức, thúc đẩy nghiên cứu và từng bước làm chủ công nghệ. Trước đó, Nam A Bank và Trường Đại học Quang Trung cũng đã đồng hành tại cuộc thi Hackathon lượng tử do VNQuantum và tỉnh Gia Lai tổ chức, tập trung tìm kiếm các giải pháp tính toán nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn của Việt Nam.

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Những ứng viên xuất sắc nhất của Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử 2026 chính thức được ra mắt và bước vào lộ trình đào tạo.

Việc lựa chọn Trường Đại học Quang Trung làm địa điểm triển khai chương trình cũng góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm kết nối giữa giáo dục, khoa học, doanh nghiệp và mạng lưới công nghệ quốc tế. Qua đó, các hoạt động nghiên cứu và đào tạo công nghệ cao có thêm điều kiện lan tỏa đến cộng đồng học thuật, thế hệ trẻ và các lĩnh vực kinh tế.

Từ nền tảng hợp tác giữa Nam A Bank, Đại học Quang Trung cùng các đối tác trong nước và quốc tế, chương trình không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho những tài năng trẻ mà còn góp phần đặt nền móng cho một thế hệ nhân lực có khả năng tiếp cận, nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

CTV Vinh Nguyễn/VOV.VN
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