Từ mùa thu Hà Nội đến thương hiệu điểm đến quốc tế mới

Khi mùa thu Hà Nội có thêm những điểm hẹn

Đầu tháng 10, Hà Nội đón một cuộc hẹn đặc biệt. Tại Nhà hát Hồ Gươm, hơn 100 nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO) mang đến hai đêm trình diễn những tác phẩm kinh điển của Lyadov, Mozart và Tchaikovsky. Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 tiếp tục đưa một trong những dàn nhạc hàng đầu thế giới trở lại với công chúng Thủ đô.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, hơn 100 nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO)mang đến hai đêm trình diễn những tác phẩm kinh điển của Lyadov, Mozart và Tchaikovsky

Đây là lần thứ năm LSO biểu diễn tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình, tiếp nối hành trình bắt đầu từ năm 2017. Qua nhiều mùa tổ chức, Vietnam Airlines Classic dần trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi độ thu về, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật và bổ sung một trải nghiệm đặc sắc cho du khách.

Để phục vụ hai đêm hòa nhạc ngày 2 và 3/10, Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 5,5 tấn nhạc cụ, thiết bị bằng đường hàng không, phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội, Nhà hát Hồ Gươm và các đối tác quốc tế tổ chức chương trình.

Ông Nguyễn Bình (65 tuổi, TP.HCM), một khán giả của đêm hòa nhạc, chia sẻ trong chuyến ra Hà Nội thăm người thân, vợ chồng ông được gia đình tặng vé nghe Vietnam Airlines Classic. Thấy Thủ đô dịp này có nhiều hoạt động thú vị, ông bà quyết định kéo dài kỳ nghỉ thành hai tuần để khám phá phố cổ, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng mùa thu Hà Nội.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 tiếp tục đưa một trong những dàn nhạc hàng đầu thế giới trở lại với công chúng Thủ đô

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hơn 100 nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO) tại đêm diễn của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026

Cũng trong những ngày đầu tháng 10, Hồ Tây sôi động với Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng 2026. Gần 900 vận động viên tham gia tranh tài, với 48 đội thuyền rồng và 150 vận động viên SUP, tạo nên những cuộc đua hấp dẫn. Qua bảy mùa tổ chức, giải đấu đã trở thành hoạt động thể thao - văn hóa thường niên gắn với Hồ Tây.

Vietnam Airlines phối hợp cùng TP. Hà Nội tổ chức Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 tại Hồ Tây

Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 tại Hồ Tây quy tụ gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế

Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 có sự tham gia của 48 đội thuyền rồng và 150 vận động viên ván SUP, trong đó có 29 vận động viên quốc tế

Ngày 25/10, Run For Love 2026 tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động với hơn 2.000 vận động viên tham gia bên Hồ Tây. Trên đường chạy có những em nhỏ lần đầu thử sức, các gia đình cùng vận động và những vận động viên khiếm thị đồng hành cùng người dẫn đường. Không gian ẩm thực, cà phê, trà, bánh và những thức quà mang hương vị Hà Nội góp thêm trải nghiệm cho vận động viên và người thân.

Hơn 2.000 vận động viên cùng hội tụ bên Hồ Tây tham gia giải chạy Run For Love 2026

Run For Love 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, gắn kết cộng đồng và góp thêm dấu ấn ý nghĩa cho chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội 2026” của Vietnam Airlines.

Những đoàn vận động viên trong sắc áo hồng nối dài trên cung đường ven Hồ Tây, mang đến một góc nhìn khác về mùa thu Hà Nội

Những bước chạy bên Hồ Tây cũng góp thêm một dấu ấn cho chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội 2026” của Vietnam Airlines

Cự ly 1,5 km dành riêng cho các vận động viên nhí mang đến sắc màu tươi vui cho Run For Love 2026

Nằm trong chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội 2026”, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao được Vietnam Airlines làm mới qua từng mùa, dần trở thành điểm hẹn đặc sắc, góp phần định vị mùa thu Hà Nội như một thương hiệu du lịch văn hóa có sức hút quốc tế.

“Một đường bay có thể đưa du khách đến Hà Nội, nhưng chính những trải nghiệm văn hóa và bản sắc riêng mới khiến họ muốn ở lại và quay trở lại. Với vai trò Hãng Hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines mong muốn tiên phong kết nối các nguồn lực, cùng địa phương biến những giá trị văn hóa thành sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh quốc tế. Chúng tôi tin rằng tăng trưởng bền vững không chỉ là tạo ra giá trị kinh tế hôm nay, mà còn là gìn giữ di sản, bản sắc và môi trường sống cho các thế hệ mai sau”, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà chia sẻ.

Kết nối đường bay, kiến tạo trải nghiệm

“Chạm Thu Hà Nội 2026” được triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2025-2030 giữa Vietnam Airlines và TP. Hà Nội. Với thông điệp “Chạm Hà Nội. Chạm 5 giác quan”, chiến dịch kết nối ẩm thực, hương thơm, âm nhạc, thể thao và nhịp sống đô thị thành những trải nghiệm giới thiệu mùa thu Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.

Đánh giá về chiến dịch, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hà Nội, cho rằng “Chạm Thu Hà Nội 2026” tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách, đồng thời mở ra cơ hội lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Theo ông, các định hướng của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đang tạo động lực để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa, làm mới sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Sự phối hợp giữa chính quyền, ngành văn hóa, du lịch và doanh nghiệp hàng không giúp những chương trình nghệ thuật, thể thao được kết nối với hoạt động quảng bá, vận chuyển và dịch vụ tại điểm đến. Khi lịch sự kiện được xây dựng dài hạn, du khách có thể chủ động lên kế hoạch, kết hợp tham gia hoạt động với nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm đời sống địa phương.

Với hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ, du lịch Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Đà tăng trưởng này không chỉ mở ra triển vọng cho ngành du lịch mà còn góp thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước. Trong bối cảnh đó, tinh thần tiên phong kiến tạo, dẫn dắt, mở đường và phát triển những động lực tăng trưởng mới theo Nghị quyết 79-NQ/TW càng đặt ra vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Vietnam Airlines.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, giá trị của hàng không không chỉ nằm ở lượng khách vận chuyển, mà còn ở những cơ hội kinh tế mở ra phía sau mỗi đường bay. Với nỗ lực tạo thêm lý do để du khách đến, ở lại và quay trở lại, Hãng mong muốn mỗi chuyến bay không chỉ kết nối những hành trình mà còn góp phần thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng thị trường và lan tỏa động lực tăng trưởng tới nhiều ngành kinh tế, đóng góp vào sự phát triển bền vững và khát vọng tăng trưởng của đất nước.