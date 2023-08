Tổng công ty Điện lực miền Nam: Chủ động ứng phó, đảm bảo cung cấp điện mùa mưa bão

Nhằm bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão năm nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động công tác ứng phó, triển khai diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam.

Cụ thể, EVNSPC đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm cấp điện, kế hoạch ứng phó, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với các sự cố do thiên tai gây ra, nhằm bảo đảm hệ thống lưới điện tại khu vực 21 tỉnh phía Nam được vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân các địa phương.

Lốc xoáy làm gãy cây xây gây đổ cột điện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Hiện ngành điện miền Nam đã hoàn tất công tác diễn tập, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại 5 khu vực trực thuộc cũng như công tác diễn tập cấp tổng công ty. Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra những vị trí xung yếu, các tuyến đường dây vượt sông, điểm giao chéo các tuyến giao thông trên bộ.

Đặc biệt, để hệ thống lưới điện được vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp điện trong mùa mưa bão sắp tới, EVNSPC đã chỉ đạo 21 Công ty điện lực thành viên tiếp tục bám sát, theo dõi kế hoạch công tác bảo đảm cung cấp điện và bảo vệ an ninh mùa mưa bão, phòng chống thiên tai. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm cung cấp điện, bảo đảm an toàn, phòng chống bão, chống ngập úng cháy nổ trong mùa mưa bão để ứng phó các tình huống xảy ra.

EVNSPC tổ chức diễn tập xử lý sự cố lưới điện do thiên tai tại huyện Mỏ Cày 2, tỉnh Bến Tre

Vào cuối tháng 7 vừa qua, do bị ảnh hưởng của bão Doksuri nên khu vực phía Nam có mưa dông kéo dài kèm theo triều cường gây sạt lở, xói mòn, đặc biệt một số nơi có kèm theo dông lốc, gây sạt lở, nhiều nhà bị tốc mái, sập xảy ra tại nhiều địa phương như An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện do các vật thể như bạt, tole bay tấp vào đường dây điện, cây cối bật gốc ngã vào lưới điện.

Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn tính mạng con người, hạn chế thiệt hại về tài sản, cũng như đảm bảo hoạt động cung cấp điện an toàn và liên tục, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc khẩn trương thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điện lực Bến Tre phát quang cây xây để ngăn ngừa sự cố lưới điện co mưa bão

Hiện các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh, bảo đảm mạng truyền dẫn vận hành ổn định. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng…

Đối với các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh, thành phố, đặc biệt là trụ sở của Ban chỉ huy PCTT và TKCN, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch đã được các đơn vị kiểm tra, củng cố lưới điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

EVNSPC diễn tập phòng chống lụt bão tại tỉnh Đồng Tháp

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành, an toàn lao động, sẵn sàng phòng chống thiên tai cũng được phổ biến, tập huấn kỹ đến các cán bộ, công nhân vận hành trực tiếp. Đối với các địa phương cần tăng cường thêm nhân lực, Trưởng khu vực sẽ bố trí lực lượng để hỗ trợ gia cố, xử lý các công trình, hư hỏng do thiên tai gây ra.

Riêng đối với hệ thống mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác điều hành, vận hành hệ thống điện, EVNSPC chỉ đạo các điện lực địa phương cử bộ phận chuyên môn giám sát, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để bảo đảm vận hành ổn định 24/24 giờ hệ thống điều khiển xa (SCADA); Đồng thời, tổ chức trực điều hành, trực vận hành hệ thống mạng, các chương trình phục vụ điều hành cung cấp điện, bảo đảm hệ thống mạng máy tính, thông tin liên lạc… vận hành ổn định, liên tục 24/24 giờ.

Nhân viên điện lực các tỉnh phía Nam kiểm tra hệ thống điện, bảo đảm các phương án cấp điện an toàn trong mùa mưa bão 2023

Dự báo từ nay đến tháng 10/2023, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn ý thức, nâng cao cảnh giác với bão lũ, sạc lở, lốc xoáy…để chủ động ứng phó. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Zalo, Viber, Facebook của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, Văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.